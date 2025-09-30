CotaçõesSeções
Moedas / ABR-PE
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr

18.50 USD 0.15 (0.80%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ABR-PE para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.30 e o mais alto foi 18.68.

Veja a dinâmica do par de moedas Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ABR-PE hoje?

Hoje Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) está avaliado em 18.50. O instrumento é negociado dentro de -0.80%, o fechamento de ontem foi 18.65, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABR-PE em tempo real.

As ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr pagam dividendos?

Atualmente Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr está avaliado em 18.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.99% e USD. Monitore os movimentos de ABR-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ABR-PE?

Você pode comprar ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) pelo preço atual 18.50. Ordens geralmente são executadas perto de 18.50 ou 18.80, enquanto 10 e -0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABR-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ABR-PE?

Investir em Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr envolve considerar a faixa anual 16.40 - 19.00 e o preço atual 18.50. Muitos comparam 2.78% e 11.99% antes de enviar ordens em 18.50 ou 18.80. Estude as mudanças diárias de preço de ABR-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?

O maior preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) no último ano foi 19.00. As ações oscilaram bastante dentro de 16.40 - 19.00, e a comparação com 18.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?

O menor preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) no ano foi 16.40. A comparação com o preço atual 18.50 e 16.40 - 19.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABR-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABR-PE?

No passado Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.65 e 11.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.30 18.68
Faixa anual
16.40 19.00
Fechamento anterior
18.65
Open
18.61
Bid
18.50
Ask
18.80
Low
18.30
High
18.68
Volume
10
Mudança diária
-0.80%
Mudança mensal
2.78%
Mudança de 6 meses
11.99%
Mudança anual
11.99%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4