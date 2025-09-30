- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr
A taxa do ABR-PE para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.30 e o mais alto foi 18.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ABR-PE hoje?
Hoje Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) está avaliado em 18.50. O instrumento é negociado dentro de -0.80%, o fechamento de ontem foi 18.65, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABR-PE em tempo real.
As ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr pagam dividendos?
Atualmente Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr está avaliado em 18.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.99% e USD. Monitore os movimentos de ABR-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ABR-PE?
Você pode comprar ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) pelo preço atual 18.50. Ordens geralmente são executadas perto de 18.50 ou 18.80, enquanto 10 e -0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABR-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ABR-PE?
Investir em Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr envolve considerar a faixa anual 16.40 - 19.00 e o preço atual 18.50. Muitos comparam 2.78% e 11.99% antes de enviar ordens em 18.50 ou 18.80. Estude as mudanças diárias de preço de ABR-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?
O maior preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) no último ano foi 19.00. As ações oscilaram bastante dentro de 16.40 - 19.00, e a comparação com 18.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?
O menor preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) no ano foi 16.40. A comparação com o preço atual 18.50 e 16.40 - 19.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABR-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABR-PE?
No passado Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.65 e 11.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.65
- Open
- 18.61
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Low
- 18.30
- High
- 18.68
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.80%
- Mudança mensal
- 2.78%
- Mudança de 6 meses
- 11.99%
- Mudança anual
- 11.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4