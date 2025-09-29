クォートセクション
通貨 / ABR-PE
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr

18.50 USD 0.15 (0.80%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ABR-PEの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり18.30の安値と18.68の高値で取引されました。

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ABR-PE株の現在の価格は？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrの株価は本日18.50です。-0.80%内で取引され、前日の終値は18.65、取引量は10に達しました。ABR-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrの株は配当を出しますか？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrの現在の価格は18.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.99%やUSDにも注目します。ABR-PEの動きはライブチャートで確認できます。

ABR-PE株を買う方法は？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrの株は現在18.50で購入可能です。注文は通常18.50または18.80付近で行われ、10や-0.59%が市場の動きを示します。ABR-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

ABR-PE株に投資する方法は？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrへの投資では、年間の値幅16.40 - 19.00と現在の18.50を考慮します。注文は多くの場合18.50や18.80で行われる前に、2.78%や11.99%と比較されます。ABR-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ARBOR REALTY TRUST INCの株の最高値は？

ARBOR REALTY TRUST INCの過去1年の最高値は19.00でした。16.40 - 19.00内で株価は大きく変動し、18.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ARBOR REALTY TRUST INCの株の最低値は？

ARBOR REALTY TRUST INC(ABR-PE)の年間最安値は16.40でした。現在の18.50や16.40 - 19.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ABR-PEの動きはライブチャートで確認できます。

ABR-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.65、11.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.30 18.68
1年のレンジ
16.40 19.00
以前の終値
18.65
始値
18.61
買値
18.50
買値
18.80
安値
18.30
高値
18.68
出来高
10
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
2.78%
6ヶ月の変化
11.99%
1年の変化
11.99%
