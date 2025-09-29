报价部分
货币 / ABR-PE
回到股票

ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr

18.50 USD 0.15 (0.80%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ABR-PE汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点18.30和高点18.68进行交易。

关注Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ABR-PE股票今天的价格是多少？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr股票今天的定价为18.50。它在-0.80%范围内交易，昨天的收盘价为18.65，交易量达到10。ABR-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr股票是否支付股息？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr目前的价值为18.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.99%和USD。实时查看图表以跟踪ABR-PE走势。

如何购买ABR-PE股票？

您可以以18.50的当前价格购买Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr股票。订单通常设置在18.50或18.80附近，而10和-0.59%显示市场活动。立即关注ABR-PE的实时图表更新。

如何投资ABR-PE股票？

投资Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr需要考虑年度范围16.40 - 19.00和当前价格18.50。许多人在以18.50或18.80下订单之前，会比较2.78%和。实时查看ABR-PE价格图表，了解每日变化。

ARBOR REALTY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARBOR REALTY TRUST INC的最高价格是19.00。在16.40 - 19.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr的绩效。

ARBOR REALTY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ARBOR REALTY TRUST INC（ABR-PE）的最低价格为16.40。将其与当前的18.50和16.40 - 19.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABR-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABR-PE股票是什么时候拆分的？

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.65和11.99%中可见。

日范围
18.30 18.68
年范围
16.40 19.00
前一天收盘价
18.65
开盘价
18.61
卖价
18.50
买价
18.80
最低价
18.30
最高价
18.68
交易量
10
日变化
-0.80%
月变化
2.78%
6个月变化
11.99%
年变化
11.99%
