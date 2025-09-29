ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr
今日ABR-PE汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点18.30和高点18.68进行交易。
关注Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ABR-PE股票今天的价格是多少？
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr股票今天的定价为18.50。它在-0.80%范围内交易，昨天的收盘价为18.65，交易量达到10。ABR-PE的实时价格图表显示了这些更新。
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr股票是否支付股息？
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr目前的价值为18.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.99%和USD。实时查看图表以跟踪ABR-PE走势。
如何购买ABR-PE股票？
您可以以18.50的当前价格购买Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr股票。订单通常设置在18.50或18.80附近，而10和-0.59%显示市场活动。立即关注ABR-PE的实时图表更新。
如何投资ABR-PE股票？
投资Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr需要考虑年度范围16.40 - 19.00和当前价格18.50。许多人在以18.50或18.80下订单之前，会比较2.78%和。实时查看ABR-PE价格图表，了解每日变化。
ARBOR REALTY TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ARBOR REALTY TRUST INC的最高价格是19.00。在16.40 - 19.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr的绩效。
ARBOR REALTY TRUST INC股票的最低价格是多少？
ARBOR REALTY TRUST INC（ABR-PE）的最低价格为16.40。将其与当前的18.50和16.40 - 19.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABR-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABR-PE股票是什么时候拆分的？
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.65和11.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.65
- 开盘价
- 18.61
- 卖价
- 18.50
- 买价
- 18.80
- 最低价
- 18.30
- 最高价
- 18.68
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.80%
- 月变化
- 2.78%
- 6个月变化
- 11.99%
- 年变化
- 11.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值