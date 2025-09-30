- Übersicht
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr
Der Wechselkurs von ABR-PE hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.30 bis zu einem Hoch von 18.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ABR-PE heute?
Die Aktie von Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) notiert heute bei 18.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.65 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von ABR-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ABR-PE Dividenden?
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr wird derzeit mit 18.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABR-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich ABR-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) zum aktuellen Kurs von 18.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.50 oder 18.80 platziert, während 10 und -0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABR-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ABR-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr müssen die jährliche Spanne 16.40 - 19.00 und der aktuelle Kurs 18.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.78% und 11.99%, bevor sie Orders zu 18.50 oder 18.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABR-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) im vergangenen Jahr lag bei 19.00. Innerhalb von 16.40 - 19.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) im Laufe des Jahres betrug 16.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.50 und der Spanne 16.40 - 19.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABR-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ABR-PE statt?
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.65 und 11.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.65
- Eröffnung
- 18.61
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Tief
- 18.30
- Hoch
- 18.68
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- 11.99%
- Jahresänderung
- 11.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4