KurseKategorien
Währungen / ABR-PE
Zurück zum Aktien

ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr

18.50 USD 0.15 (0.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABR-PE hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.30 bis zu einem Hoch von 18.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ABR-PE heute?

Die Aktie von Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) notiert heute bei 18.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.65 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von ABR-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ABR-PE Dividenden?

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr wird derzeit mit 18.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABR-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich ABR-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) zum aktuellen Kurs von 18.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.50 oder 18.80 platziert, während 10 und -0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABR-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ABR-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr müssen die jährliche Spanne 16.40 - 19.00 und der aktuelle Kurs 18.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.78% und 11.99%, bevor sie Orders zu 18.50 oder 18.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABR-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) im vergangenen Jahr lag bei 19.00. Innerhalb von 16.40 - 19.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) im Laufe des Jahres betrug 16.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.50 und der Spanne 16.40 - 19.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABR-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ABR-PE statt?

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.65 und 11.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.30 18.68
Jahresspanne
16.40 19.00
Vorheriger Schlusskurs
18.65
Eröffnung
18.61
Bid
18.50
Ask
18.80
Tief
18.30
Hoch
18.68
Volumen
10
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
2.78%
6-Monatsänderung
11.99%
Jahresänderung
11.99%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4