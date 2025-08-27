КотировкиРазделы
A: Agilent Technologies Inc

127.18 USD 1.58 (1.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс A за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.02, а максимальная — 127.58.

Следите за динамикой Agilent Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
125.02 127.58
Годовой диапазон
96.43 153.82
Предыдущее закрытие
125.60
Open
125.63
Bid
127.18
Ask
127.48
Low
125.02
High
127.58
Объем
3.909 K
Дневное изменение
1.26%
Месячное изменение
2.69%
6-месячное изменение
9.20%
Годовое изменение
-13.80%
