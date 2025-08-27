Валюты / A
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
A: Agilent Technologies Inc
127.18 USD 1.58 (1.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс A за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.02, а максимальная — 127.58.
Следите за динамикой Agilent Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости A
- First-time unemployment claims surge to 263,000 — the highest level in nearly four years
- Economy created 911,000 fewer jobs in 2024-2025 than originally reported. More ammo for Fed rate cut.
- From bad to worse? Another big jobs report is coming up — and it probably won’t look good either.
- The Fed thought it was seeing a ‘solid’ jobs market. Turns out that was just an illusion.
- It’s not just Lisa Cook in hot water over second homes. U.K. deputy prime minister quits over tax issue.
- Agilent stock maintains Buy rating at TD Cowen on strong outlook
- Trump aide chosen for Fed board clears first hurdle as questions swirl about central bank’s independence
- Fed’s Williams says tariffs are not amplifying inflation, keeping door open for possible rate cut in September
- Slower hiring, rising prices, wary consumers: Fed’s beige book points to sluggish economy
- GEHC or A: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Opinion: Is the $1.3 billion Powerball lottery worth playing? An MIT math professor weighs in.
- Why Agilent (A) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Europe’s central bank boss joins warnings about threat to Fed’s independence from White House ‘intervention’
- Indonesia’s political unrest roils stock, currency markets
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- What economists are watching for in tomorrow’s PCE inflation and spending data
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- Agilent stock shows market strength as KeyBanc reiterates Sector Weight
- Agilent stock price target maintained at $150 by TD Cowen on strong growth
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Agilent stock amid recovery
- Agilent: Growth Across All Segments, But Investors Will Need To Be Patient (NYSE:A)
- Agilent Technologies, Inc. (A) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Agilent Technologies, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:A)
Дневной диапазон
125.02 127.58
Годовой диапазон
96.43 153.82
- Предыдущее закрытие
- 125.60
- Open
- 125.63
- Bid
- 127.18
- Ask
- 127.48
- Low
- 125.02
- High
- 127.58
- Объем
- 3.909 K
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- 2.69%
- 6-месячное изменение
- 9.20%
- Годовое изменение
- -13.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.