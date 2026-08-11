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NETH25: Netherlands 25 Index

1111.74 EUR 1.55 (0.14%)
Сектор: Индекс Базовая: Евро Валюта прибыли: Евро

Стоимость NETH25 за сегодня изменилась на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1111.52 EUR, а максимальная — 1113.70 EUR.

Следите за динамикой цен на Индекс Netherlands 25. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс NETH25?

Инвестирование в индекс Netherlands 25 Index (NETH25) подразумевает анализ 900.00 - 1118.81 и текущей 1111.74. 22.46% и 355 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения NETH25 на графике в реальном времени.

Какова цена Netherlands 25 Index сегодня?

Индекс NETH25 в настоящее время составляет 1111.74. Торгуется в пределах 1111.52 - 1113.70, сравнение с 1113.29 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Netherlands 25 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Netherlands 25 Index за всю историю?

Индекс NETH25 достигал 1118.81 на пике. В пределах 900.00 - 1118.81 сравнение 1111.74 и -0.16% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику NETH25 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса NETH25 за всю историю?

Индекс NETH25 достигал минимума в 900.00 в пределах 900.00 - 1118.81. Он отражает долгосрочные риски наряду с 1111.74 и 9.59%. Детально движение Netherlands 25 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
1111.52 1113.70
Годовой диапазон
900.00 1118.81
Предыдущее закрытие
1113.29
Open
1113.55
Bid
1111.74
Ask
1112.04
Low
1111.52
High
1113.70
Объем
355
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
9.59%
Годовое изменение
22.46%
11 августа, вторник