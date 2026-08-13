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NETH25: Netherlands 25 Index
1116.14 EUR 1.18 (0.11%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元
今日NETH25价格已更改0.11%。当日，以低点1115.57 EUR和高点1121.77 EUR进行交易。
关注荷兰25指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
如何投资NETH25指数？
投资Netherlands 25 Index指数意味着分析900.00 - 1121.77和当前1116.14。22.95%和8327也显示了市场表现。请立即关注NETH25的实时图表更新。
今天Netherlands 25 Index的价格是多少？
NETH25指数目前为1116.14。它在1115.57 - 1121.77范围内交易，而与1114.96的比较显示了方向。探索Netherlands 25 Index实时价格图表，了解每日变化。
Netherlands 25 Index指数有史以来的最高值是多少？
NETH25指数达到最高点1121.77。在900.00 - 1121.77内，比较1116.14和-0.19%有助于了解动量。使用实时图表跟踪NETH25表现。
NETH25指数有史以来的最低值是多少？
NETH25指数在900.00 - 1121.77内跌至900.00的低点。与1116.14和10.02%一起，它反映了长期风险。观看Netherlands 25 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
1115.57 1121.77
年范围
900.00 1121.77
- 前一天收盘价
- 1114.96
- 开盘价
- 1118.30
- 卖价
- 1116.14
- 买价
- 1116.44
- 最低价
- 1115.57
- 最高价
- 1121.77
- 交易量
- 8.327 K
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 1.40%
- 6个月变化
- 10.02%
- 年变化
- 22.95%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.5%
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.8%
- 前值
- 3.8%
09:00
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