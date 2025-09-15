Валюты / GBPSGD
GBPSGD: Pound Sterling vs Singapore Dollar
1.74161 SGD 0.00280 (0.16%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Singapore Dollar
Курс GBPSGD за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73864 SGD за 1 GBP, а максимальная — 1.74281 SGD.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Сингапурского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.73864 1.74281
Годовой диапазон
1.66000 1.76206
- Предыдущее закрытие
- 1.7388 1
- Open
- 1.7399 2
- Bid
- 1.7416 1
- Ask
- 1.7419 1
- Low
- 1.7386 4
- High
- 1.7428 1
- Объем
- 10.127 K
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- 0.46%
- Годовое изменение
- 1.38%
17 сентября, среда