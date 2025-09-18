Währungen / GBPSGD
GBPSGD: Pound Sterling vs Singapore Dollar
1.73017 SGD 0.00472 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Singapore Dollar
Der Wechselkurs von GBPSGD hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.73002 SGD und einem Hoch von 1.73804 SGD pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Singapore Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBPSGD News
- GBP/USD sinkt unter 1,3500, da der König Dollar nach der Fed wieder an Stärke gewinnt
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pfund Sterling fällt trotz optimistischer britischer Einzelhandelsumsätze
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Wann sind die britischen Einzelhandelsumsätze und wie könnten sie GBP/USD beeinflussen?
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinkt, nachdem die BoE die Zinsen stabil hält, britische Einzelhandelsumsätze im Keller
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD rutscht ab, da die BoE die Zinsen hält, die QT reduziert und auf zukünftige Senkungen hinweist
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pfund Sterling gibt gegenüber dem US-Dollar vor der BoE-Entscheidung weiter nach
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pfund Sterling fällt vor der Zinsentscheidung der BoE nahe 1,3600
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
Tagesspanne
1.73002 1.73804
Jahresspanne
1.66000 1.76206
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.7348 9
- Eröffnung
- 1.7356 0
- Bid
- 1.7301 7
- Ask
- 1.7304 7
- Tief
- 1.7300 2
- Hoch
- 1.7380 4
- Volumen
- 21.023 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.09%
- 6-Monatsänderung
- -0.19%
- Jahresänderung
- 0.72%
19 September, Freitag
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K