GBPSGD: Pound Sterling vs Singapore Dollar

1.73017 SGD 0.00472 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Singapore Dollar

Der Wechselkurs von GBPSGD hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.73002 SGD und einem Hoch von 1.73804 SGD pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Singapore Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.73002 1.73804
Jahresspanne
1.66000 1.76206
Vorheriger Schlusskurs
1.7348 9
Eröffnung
1.7356 0
Bid
1.7301 7
Ask
1.7304 7
Tief
1.7300 2
Hoch
1.7380 4
Volumen
21.023 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
0.09%
6-Monatsänderung
-0.19%
Jahresänderung
0.72%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K