EURNOK
EURNOK: Euro vs Norwegian Krone

11.62009 NOK 0.05550 (0.48%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Norwegian Krone

Курс EURNOK за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.56185 NOK за 1 EUR, а максимальная — 11.63866 NOK.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Норвежской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EURNOK

Дневной диапазон
11.56185 11.63866
Годовой диапазон
11.24363 12.21900
Предыдущее закрытие
11.5645 9
Open
11.5732 6
Bid
11.6200 9
Ask
11.6203 9
Low
11.5618 5
High
11.6386 6
Объем
8.057 K
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
-0.86%
6-месячное изменение
2.33%
Годовое изменение
-1.03%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.