LTCJPY: Litecoin vs Yen

16624.44 JPY 126.93 (0.76%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Litecoin Валюта прибыли: Yen

Стоимость LTCJPY за сегодня изменилась на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16578.58 JPY, а максимальная — 16898.34 JPY.

Следите за динамикой цен на Лайткоин (Litecoin) против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Лайткоин (Litecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16578.58 16898.34
Годовой диапазон
8812.45 22040.76
Предыдущее закрытие
16751.37
Open
16750.80
Bid
16624.44
Ask
16624.74
Low
16578.58
High
16898.34
Объем
39.440 K
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
2.91%
6-месячное изменение
33.79%
Годовое изменение
73.10%
17 сентября, среда