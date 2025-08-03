Валюты / LTCJPY
LTCJPY: Litecoin vs Yen
16624.44 JPY 126.93 (0.76%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Litecoin Валюта прибыли: Yen
Стоимость LTCJPY за сегодня изменилась на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16578.58 JPY, а максимальная — 16898.34 JPY.
Следите за динамикой цен на Лайткоин (Litecoin) против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Лайткоин (Litecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16578.58 16898.34
Годовой диапазон
8812.45 22040.76
- Предыдущее закрытие
- 16751.37
- Open
- 16750.80
- Bid
- 16624.44
- Ask
- 16624.74
- Low
- 16578.58
- High
- 16898.34
- Объем
- 39.440 K
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 33.79%
- Годовое изменение
- 73.10%
17 сентября, среда