KurseKategorien
Währungen / LTCJPY
Zurück zum Kryptowährungen

LTCJPY: Litecoin vs Yen

16826.00 JPY 674.73 (3.86%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Litecoin Gewinnwährung: Yen

Der Preis von LTCJPY hat sich heute um -3.86% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei16772.45 JPY bis zum Hoch von 17608.80 JPY gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Litecoin vs Japanischem Yen. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Litecoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LTCJPY News

Tagesspanne
16772.45 17608.80
Jahresspanne
8812.45 22040.76
Vorheriger Schlusskurs
17500.73
Eröffnung
17501.38
Bid
16826.00
Ask
16826.30
Tief
16772.45
Hoch
17608.80
Volumen
83.681 K
Tagesänderung
-3.86%
Monatsänderung
4.16%
6-Monatsänderung
35.41%
Jahresänderung
75.20%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K