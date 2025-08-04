Währungen / LTCJPY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LTCJPY: Litecoin vs Yen
16826.00 JPY 674.73 (3.86%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Litecoin Gewinnwährung: Yen
Der Preis von LTCJPY hat sich heute um -3.86% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei16772.45 JPY bis zum Hoch von 17608.80 JPY gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Litecoin vs Japanischem Yen. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Litecoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LTCJPY News
- Replace Welltower With National Health Investors (NYSE:WELL)
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Litecoin Surges As Whales Scoop Up 181,000 LTC
- Litecoin Clings To Ascending Trendline As Bulls Eye $135 Breakout
- Grayscale boosts crypto ETF pursuit with filings for Litecoin, Hedera and Bitcoin Cash funds
- Will MWEB-powered LIT wallet spark a new LTC rally?
- Ripple CTO Claps Back At Pundit Over Budding XRP Vs. Litecoin War
- Is LTC gearing up for a breakout as fee collection hits a 7-month high?
- KuCoin's KuMining to democratize BTC, DOGE and LTC cloud mining
- Litecoin Slams XRP As ‘Rotten Egg Token’ In Viral X Post
- Bitcoin Extortion Case: Indian Court Hands 14 Life Sentences – Details
- Litecoin’s Blockchain Maturity Is On The Rise – What This Means For LTC’s Price
- Alphractal Says Resilient Dogecoin Metrics Could Lead To Price Breakout
- The SEC Just Announced Delays for an XRP ETF And Spot XRP Funds
- Dogecoin Comes Under Attack From Same Group That Orchestrated Monero’s 51% Takeover
- Ethereum Leads $3.75 Billion Crypto Inflows, XRP And Solana Join The Party
- Here is why LTC could hit $170
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- LTC Properties stock price target raised to $43 from $40 at JMP
- Why Litecoin (LTC) Could Skyrocket Soon: ETF Momentum and Rising Merchant Adoption
- Earnings call transcript: LTC Properties Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- LTC Properties Q2 2025 slides: SHOP expansion drives strategic growth, maintains stable metrics
- Litecoin Takes 2nd Spot In Crypto Payments Shake-Up, CoinGate Data Reveals
- LTC Properties (LTC) Q2 FFO Beat Estimates
Tagesspanne
16772.45 17608.80
Jahresspanne
8812.45 22040.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 17500.73
- Eröffnung
- 17501.38
- Bid
- 16826.00
- Ask
- 16826.30
- Tief
- 16772.45
- Hoch
- 17608.80
- Volumen
- 83.681 K
- Tagesänderung
- -3.86%
- Monatsänderung
- 4.16%
- 6-Monatsänderung
- 35.41%
- Jahresänderung
- 75.20%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K