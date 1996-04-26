Gold Confluence XAUUSD

Индикатор предназначен только для пары XAUUSD так как все настройки параметров и вычисления алгоритмов завязаны под определённые параметры этой пары и ее высокую волатильность.





Ядро расчёта

RSI

MACD

Momentum

Фильтры подтверждения сигнала

Тренд-фильтр — сигналы учитывают положение цены относительно MA

— сигналы учитывают положение цены относительно MA DXY-фильтр (индекс доллара) — на гистограмме желтого цвета линия

— на гистограмме желтого цвета линия Фильтр объёма — сигнал считается неподтверждённым при слишком низком объёме относительно среднего.

— сигнал считается неподтверждённым при слишком низком объёме относительно среднего. Фильтр торговых сессий — /Лондон/Нью-Йорк с настраиваемыми часами. Так же небольшой отрезок времени сессией когда Нью-Йорк и Лондон работают одновременно.

— /Лондон/Нью-Йорк с настраиваемыми часами. Так же небольшой отрезок времени сессией когда Нью-Йорк и Лондон работают одновременно. 1. с права строка показателя объема, фильтр индекс доллара с -100 до 100.

1.1 Так же объемы в % в продажу или покупку который с идентификатором силы объема.

1.2 Когда объемы на минимальных значениях они идентифицируются как нейтральные.

Объяснение по DXY.



Плюс (например DXY:56) — цена индекса доллара выше своей MA, то есть доллар сейчас растёт/укрепляется . Чем ближе к +100 — тем сильнее и увереннее это движение.

— цена индекса доллара выше своей MA, то есть . Чем ближе к +100 — тем сильнее и увереннее это движение. Минус (например DXY:-75) — цена ниже MA, доллар слабеет , движение вниз, причём -75 — это уже довольно сильное и уверенное ослабление (близко к экстремуму шкалы)

— цена ниже MA, , движение вниз, причём -75 — это уже довольно сильное и уверенное ослабление (близко к экстремуму шкалы)

DXY в минусе (доллар слабеет) → чаще сопровождается ростом золота , потому что XAUUSD котируется в долларах — если доллар дешевеет, за то же золото платят больше долларов.

(доллар слабеет) → чаще сопровождается , потому что XAUUSD котируется в долларах — если доллар дешевеет, за то же золото платят больше долларов. DXY в плюсе (доллар растёт) → чаще сопровождается падением или коррекцией золота .

(доллар растёт) → чаще сопровождается . Но важно понимать — это не жёсткая механическая зависимость , а статистическая тенденция, которая может нарушаться, особенно: в моменты сильных геополитических/кризисных новостей (тогда и доллар, и золото могут расти одновременно как "защитные активы"); на коротких таймфреймах, где локальные новости по золоту (например, данные по инфляции, решения ФРС) двигают оба актива независимо;



во время низкой ликвидности (азиатская сессия и т.п.).Именно поэтому в индикаторе DXY работает как фильтр доверия, а не как жёсткий блокировщик — если корреляция на конкретном участке рынка не выполняется, сигнал по золоту всё равно показывается, просто с пометкой пониженной уверенности, а не скрывается полностью.





Таже важно понимать когда на гистограмме на пике и на низине красная и зеленая:

То есть зелёный/красный — это не просто "верх/низ шкалы", а зона экстремума плюс подтверждение направлением движения на этом баре. Именно момент, когда линия выходит из серой зоны в зелёную (пересекает +120 снизу вверх) или разворачивается вниз из красной зоны (пересекает -120 сверху вниз) — это и есть точки, где чуть ниже/выше в самом окне срабатывает Buy/Sell в текстовой метке справа.





Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern) и Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы.

Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern)

Срабатывает, только если одновременно:

На предыдущем баре RSI был в зоне перепроданности ( RSI ≤ RSI_Oversold , по умолчанию 30); Композитный скор на предыдущем баре был в экстремальной зоне ( ≤ Oversold_Level , по умолчанию -180 — это глубже обычного уровня сигнала -120); На текущем баре скор развернулся вверх ( cur > prev ); Плюс все обычные фильтры — объём подтверждён, тренд вверх (если включён), сессия разрешена, спред ок, MTF подтверждает.

"Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы.

Как отображается

На индикаторе (нижнее подокно) — кружок (не стрелка, не линия): оранжевый кружок для паттерна перекупленности (Sell), голубой ( DeepSkyBlue ) — для перепроданности (Buy). Кружок ставится с отступом от линии ( Arrow_Gap × 1.6 , чуть дальше, чем обычные сигналы), чтобы визуально отличаться от простого пересечения уровня.

(нижнее подокно) — (не стрелка, не линия): оранжевый кружок для паттерна перекупленности (Sell), голубой ( DeepSkyBlue ) — для перепроданности (Buy). Кружок ставится с отступом от линии ( Arrow_Gap × 1.6 , чуть дальше, чем обычные сигналы), чтобы визуально отличаться от простого пересечения уровня. На самом ценовом графике паттерны не рисуются.

Когда срабатывает паттерн, для него отдельно пересчитывается GetDxyConfidence() — и именно это значение (0–1) умножается на baseStrength , давая итоговый % . Если на этом же баре одновременно сработал бы и обычный сигнал, и паттерн — в коде побеждает то, что отработало последним (паттерн проверяется после обычного сигнала), так что итоговый confidence в проценте будет именно от паттерна.