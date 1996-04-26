Gold Confluence XAUUSD
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 1 августа 2026
- Активации: 5
Gold Confluence XAUUSD
Индикатор предназначен только для пары XAUUSD так как все настройки параметров и вычисления алгоритмов завязаны под определённые параметры этой пары и ее высокую волатильность.
Ядро расчёта
Фильтры подтверждения сигнала
- Тренд-фильтр — сигналы учитывают положение цены относительно MA
- DXY-фильтр (индекс доллара) — на гистограмме желтого цвета линия
- Фильтр объёма — сигнал считается неподтверждённым при слишком низком объёме относительно среднего.
- Фильтр торговых сессий — /Лондон/Нью-Йорк с настраиваемыми часами. Так же небольшой отрезок времени сессией когда Нью-Йорк и Лондон работают одновременно.
- 1. с права строка показателя объема, фильтр индекс доллара с -100 до 100.
- 1.1 Так же объемы в % в продажу или покупку который с идентификатором силы объема.
- 1.2 Когда объемы на минимальных значениях они идентифицируются как нейтральные.
- Объяснение по DXY.
- Плюс (например DXY:56) — цена индекса доллара выше своей MA, то есть доллар сейчас растёт/укрепляется. Чем ближе к +100 — тем сильнее и увереннее это движение.
- Минус (например DXY:-75) — цена ниже MA, доллар слабеет, движение вниз, причём -75 — это уже довольно сильное и уверенное ослабление (близко к экстремуму шкалы)
- DXY в минусе (доллар слабеет) → чаще сопровождается ростом золота, потому что XAUUSD котируется в долларах — если доллар дешевеет, за то же золото платят больше долларов.
- DXY в плюсе (доллар растёт) → чаще сопровождается падением или коррекцией золота.
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Но важно понимать — это не жёсткая механическая зависимость, а статистическая тенденция, которая может нарушаться, особенно:
- в моменты сильных геополитических/кризисных новостей (тогда и доллар, и золото могут расти одновременно как "защитные активы");
- на коротких таймфреймах, где локальные новости по золоту (например, данные по инфляции, решения ФРС) двигают оба актива независимо;
во время низкой ликвидности (азиатская сессия и т.п.).Именно поэтому в индикаторе DXY работает как фильтр доверия, а не как жёсткий блокировщик — если корреляция на конкретном участке рынка не выполняется, сигнал по золоту всё равно показывается, просто с пометкой пониженной уверенности, а не скрывается полностью.
Таже важно понимать когда на гистограмме на пике и на низине красная и зеленая:
То есть зелёный/красный — это не просто "верх/низ шкалы", а зона экстремума плюс подтверждение направлением движения на этом баре. Именно момент, когда линия выходит из серой зоны в зелёную (пересекает +120 снизу вверх) или разворачивается вниз из красной зоны (пересекает -120 сверху вниз) — это и есть точки, где чуть ниже/выше в самом окне срабатывает Buy/Sell в текстовой метке справа.
Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern) и Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы.
Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern)
Срабатывает, только если одновременно:
- На предыдущем баре RSI был в зоне перепроданности ( RSI ≤ RSI_Oversold , по умолчанию 30);
- Композитный скор на предыдущем баре был в экстремальной зоне ( ≤ Oversold_Level , по умолчанию -180 — это глубже обычного уровня сигнала -120);
- На текущем баре скор развернулся вверх ( cur > prev );
- Плюс все обычные фильтры — объём подтверждён, тренд вверх (если включён), сессия разрешена, спред ок, MTF подтверждает.
"Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы.
Как отображается
- На индикаторе (нижнее подокно) — кружок (не стрелка, не линия): оранжевый кружок для паттерна перекупленности (Sell), голубой ( DeepSkyBlue ) — для перепроданности (Buy). Кружок ставится с отступом от линии ( Arrow_Gap × 1.6 , чуть дальше, чем обычные сигналы), чтобы визуально отличаться от простого пересечения уровня.
- На самом ценовом графике паттерны не рисуются.
- Когда срабатывает паттерн, для него отдельно пересчитывается GetDxyConfidence() — и именно это значение (0–1) умножается на baseStrength , давая итоговый % . Если на этом же баре одновременно сработал бы и обычный сигнал, и паттерн — в коде побеждает то, что отработало последним (паттерн проверяется после обычного сигнала), так что итоговый confidence в проценте будет именно от паттерна.
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Важная оговорка по надёжности
Паттерн смотрит на соседний бар ( RSIRaw[i+1] , prev ) относительно текущего — а бар i=0 в момент расчёта ещё не закрыт. Это значит: сигнал/паттерн на самом свежем баре может перерисоваться до его закрытия — то, что сейчас показано как Buy pattern, при движении цены в течение бара может исчезнуть. Это нормальное поведение для индикаторов такого типа (не баг), но важно понимать при принятии решений в реальном времени — на истории паттерн будет выглядеть идеально, а в моменте он менее надёжен, чем кажется на бэктесте.