Gold Confluence XAUUSD

Gold Confluence XAUUSD

Индикатор предназначен только для пары XAUUSD так как все настройки параметров и вычисления алгоритмов завязаны под определённые параметры этой пары и ее высокую волатильность. 


Ядро расчёта

  • RSI 
  • MACD 
  • Momentum 

    • Фильтры подтверждения сигнала

    • Тренд-фильтр — сигналы учитывают положение цены относительно MA 
    • DXY-фильтр (индекс доллара) — на гистограмме желтого цвета линия 
    • Фильтр объёма — сигнал считается неподтверждённым при слишком низком объёме относительно среднего.
    • Фильтр торговых сессий — /Лондон/Нью-Йорк с настраиваемыми часами. Так же небольшой отрезок времени сессией когда Нью-Йорк и Лондон работают одновременно.  
    • 1. с права строка показателя объема, фильтр индекс доллара с -100 до 100. 
    • 1.1 Так же объемы в % в продажу или покупку который с идентификатором силы объема.
    • 1.2 Когда объемы на минимальных значениях они идентифицируются как нейтральные.
    • Объяснение по DXY.
    • Плюс (например DXY:56) — цена индекса доллара выше своей MA, то есть доллар сейчас растёт/укрепляется. Чем ближе к +100 — тем сильнее и увереннее это движение.
    • Минус (например DXY:-75) — цена ниже MA, доллар слабеет, движение вниз, причём -75 — это уже довольно сильное и уверенное ослабление (близко к экстремуму шкалы)
    • DXY в минусе (доллар слабеет) → чаще сопровождается ростом золота, потому что XAUUSD котируется в долларах — если доллар дешевеет, за то же золото платят больше долларов.
    • DXY в плюсе (доллар растёт) → чаще сопровождается падением или коррекцией золота.

    • Но важно понимать — это не жёсткая механическая зависимость, а статистическая тенденция, которая может нарушаться, особенно:

      • в моменты сильных геополитических/кризисных новостей (тогда и доллар, и золото могут расти одновременно как "защитные активы");
      • на коротких таймфреймах, где локальные новости по золоту (например, данные по инфляции, решения ФРС) двигают оба актива независимо;

    во время низкой ликвидности (азиатская сессия и т.п.).Именно поэтому в индикаторе DXY работает как фильтр доверия, а не как жёсткий блокировщик — если корреляция на конкретном участке рынка не выполняется, сигнал по золоту всё равно показывается, просто с пометкой пониженной уверенности, а не скрывается полностью.


    Таже важно понимать когда на гистограмме на пике и на низине красная и зеленая:  

    То есть зелёный/красный — это не просто "верх/низ шкалы", а зона экстремума плюс подтверждение направлением движения на этом баре. Именно момент, когда линия выходит из серой зоны в зелёную (пересекает +120 снизу вверх) или разворачивается вниз из красной зоны (пересекает -120 сверху вниз) — это и есть точки, где чуть ниже/выше в самом окне срабатывает Buy/Sell в текстовой метке справа.


    Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern) и Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы. 

    Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern)

    Срабатывает, только если одновременно:

    1. На предыдущем баре RSI был в зоне перепроданности ( RSI ≤ RSI_Oversold , по умолчанию 30);
    2. Композитный скор на предыдущем баре был в экстремальной зоне ( ≤ Oversold_Level , по умолчанию -180 — это глубже обычного уровня сигнала -120);
    3. На текущем баре скор развернулся вверх ( cur > prev );
    4. Плюс все обычные фильтры — объём подтверждён, тренд вверх (если включён), сессия разрешена, спред ок, MTF подтверждает.

    "Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы.

    Как отображается

    • На индикаторе (нижнее подокно) — кружок (не стрелка, не линия): оранжевый кружок для паттерна перекупленности (Sell), голубой ( DeepSkyBlue ) — для перепроданности (Buy). Кружок ставится с отступом от линии ( Arrow_Gap × 1.6 , чуть дальше, чем обычные сигналы), чтобы визуально отличаться от простого пересечения уровня.
    • На самом ценовом графике паттерны не рисуются.
    паттерн реально влияет — это confidence от DXY:
    • Когда срабатывает паттерн, для него отдельно пересчитывается GetDxyConfidence() — и именно это значение (0–1) умножается на baseStrength , давая итоговый % . Если на этом же баре одновременно сработал бы и обычный сигнал, и паттерн — в коде побеждает то, что отработало последним (паттерн проверяется после обычного сигнала), так что итоговый confidence в проценте будет именно от паттерна.

    • Важная оговорка по надёжности

      Паттерн смотрит на соседний бар ( RSIRaw[i+1] , prev ) относительно текущего — а бар i=0 в момент расчёта ещё не закрыт. Это значит: сигнал/паттерн на самом свежем баре может перерисоваться до его закрытия — то, что сейчас показано как Buy pattern, при движении цены в течение бара может исчезнуть. Это нормальное поведение для индикаторов такого типа (не баг), но важно понимать при принятии решений в реальном времени — на истории паттерн будет выглядеть идеально, а в моменте он менее надёжен, чем кажется на бэктесте.


     

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    Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (302)
    Индикаторы
    Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
    Zoryk Gold mt4
    Reda El Koutbane
    Индикаторы
    Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
    Neo Wave PRO
    Nikolay Raykov
    5 (1)
    Индикаторы
    Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
    AW Candle Patterns MT4
    AW Trading Software Limited
    Индикаторы
    Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
    All in One Trade
    Alexey Minkov
    4.5 (28)
    Индикаторы
    Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.85 (60)
    Индикаторы
    Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
    ECM Channel MT4
    Paulo Rocha
    Индикаторы
    ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    4.71 (7)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (21)
    Индикаторы
    FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (37)
    Индикаторы
    Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
    Trend Reader Indicator
    Lachezar Krastev
    Индикаторы
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Индикаторы
    Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
    Volume Break Oscillator MT4
    Roberto Bonati
    Индикаторы
    Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
    Atomic Analyst
    Issam Kassas
    5 (11)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
    Color Trend FX
    Alexey Minkov
    4 (4)
    Индикаторы
    Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
    Linear Trend Predictor
    Vitalyi Belyh
    Индикаторы
    Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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