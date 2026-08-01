Gold Confluence XAU

Gold Confluence XAUUSD

Индикатор предназначен только для пары XAUUSD так как все настройки параметров и вычисления алгоритмов завязаны под определённые параметры этой пары и ее высокую волатильность. 


Ядро расчёта

  • RSI 
  • MACD 
  • Momentum 

    • Фильтры подтверждения сигнала

    • Тренд-фильтр — сигналы учитывают положение цены относительно MA 
    • DXY-фильтр (индекс доллара) — на гистограмме желтого цвета линия 
    • Фильтр объёма — сигнал считается неподтверждённым при слишком низком объёме относительно среднего.
    • Фильтр торговых сессий — /Лондон/Нью-Йорк с настраиваемыми часами. Так же небольшой отрезок времени сессией когда Нью-Йорк и Лондон работают одновременно.  
    • 1. с права строка показателя объема, фильтр индекс доллара с -100 до 100. 
    • 1.1 Так же объемы в % в продажу или покупку который с идентификатором силы объема.
    • 1.2 Когда объемы на минимальных значениях они идентифицируются как нейтральные.
    • Объяснение по DXY.
    • Плюс (например DXY:56) — цена индекса доллара выше своей MA, то есть доллар сейчас растёт/укрепляется. Чем ближе к +100 — тем сильнее и увереннее это движение.
    • Минус (например DXY:-75) — цена ниже MA, доллар слабеет, движение вниз, причём -75 — это уже довольно сильное и уверенное ослабление (близко к экстремуму шкалы)
    • DXY в минусе (доллар слабеет) → чаще сопровождается ростом золота, потому что XAUUSD котируется в долларах — если доллар дешевеет, за то же золото платят больше долларов.
    • DXY в плюсе (доллар растёт) → чаще сопровождается падением или коррекцией золота.

    • Но важно понимать — это не жёсткая механическая зависимость, а статистическая тенденция, которая может нарушаться, особенно:

      • в моменты сильных геополитических/кризисных новостей (тогда и доллар, и золото могут расти одновременно как "защитные активы");
      • на коротких таймфреймах, где локальные новости по золоту (например, данные по инфляции, решения ФРС) двигают оба актива независимо;

    во время низкой ликвидности (азиатская сессия и т.п.).Именно поэтому в индикаторе DXY работает как фильтр доверия, а не как жёсткий блокировщик — если корреляция на конкретном участке рынка не выполняется, сигнал по золоту всё равно показывается, просто с пометкой пониженной уверенности, а не скрывается полностью.


    Таже важно понимать когда на гистограмме на пике и на низине красная и зеленая:  

    То есть зелёный/красный — это не просто "верх/низ шкалы", а зона экстремума плюс подтверждение направлением движения на этом баре. Именно момент, когда линия выходит из серой зоны в зелёную (пересекает +120 снизу вверх) или разворачивается вниз из красной зоны (пересекает -120 сверху вниз) — это и есть точки, где чуть ниже/выше в самом окне срабатывает Buy/Sell в текстовой метке справа.


    Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern) и Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы. 

    Логика паттерна "разворот из перепроданности" (Buy pattern)

    Срабатывает, только если одновременно:

    1. На предыдущем баре RSI был в зоне перепроданности ( RSI ≤ RSI_Oversold , по умолчанию 30);
    2. Композитный скор на предыдущем баре был в экстремальной зоне ( ≤ Oversold_Level , по умолчанию -180 — это глубже обычного уровня сигнала -120);
    3. На текущем баре скор развернулся вверх ( cur > prev );
    4. Плюс все обычные фильтры — объём подтверждён, тренд вверх (если включён), сессия разрешена, спред ок, MTF подтверждает.

    "Разворот из перекупленности" (Sell pattern) — зеркально то же самое, но вверху шкалы.

    Как отображается

    • На индикаторе (нижнее подокно) — кружок (не стрелка, не линия): оранжевый кружок для паттерна перекупленности (Sell), голубой ( DeepSkyBlue ) — для перепроданности (Buy). Кружок ставится с отступом от линии ( Arrow_Gap × 1.6 , чуть дальше, чем обычные сигналы), чтобы визуально отличаться от простого пересечения уровня.
    • На самом ценовом графике паттерны не рисуются.
    паттерн реально влияет — это confidence от DXY:
    • Когда срабатывает паттерн, для него отдельно пересчитывается GetDxyConfidence() — и именно это значение (0–1) умножается на baseStrength , давая итоговый % . Если на этом же баре одновременно сработал бы и обычный сигнал, и паттерн — в коде побеждает то, что отработало последним (паттерн проверяется после обычного сигнала), так что итоговый confidence в проценте будет именно от паттерна.

    • Важная оговорка по надёжности

      Паттерн смотрит на соседний бар ( RSIRaw[i+1] , prev ) относительно текущего — а бар i=0 в момент расчёта ещё не закрыт. Это значит: сигнал/паттерн на самом свежем баре может перерисоваться до его закрытия — то, что сейчас показано как Buy pattern, при движении цены в течение бара может исчезнуть. Это нормальное поведение для индикаторов такого типа (не баг), но важно понимать при принятии решений в реальном времени — на истории паттерн будет выглядеть идеально, а в моменте он менее надёжен, чем кажется на бэктесте.


     


    Рекомендуем также
    RBreaker
    Zhong Long Wu
    Индикаторы
    RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
    ATrend
    Zaha Feiz
    4.83 (18)
    Индикаторы
    ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
    CosmiCLab FIBO
    Kirils Subins
    Индикаторы
    CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
    Noize Absorption Index
    Ekaterina Saltykova
    Индикаторы
    Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
    Maximum Trend Arrows OT MT5
    Mulweli Valdaz Makulana
    Индикаторы
    STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
    Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
    Hendrik Lodewyk Coetsee
    Индикаторы
    Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
    Visual Momentum Wave Sync Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Индикаторы
    Visual Momentum Wave Sync: Master Market Momentum with Unmatched Clarity Unlock the market's rhythm and trade with confidence for just $30! Are you tired of noisy indicators that clutter your charts and provide conflicting signals? Do you struggle to accurately gauge market momentum and identify high-probability entry and exit points? The Visual Momentum Wave Sync indicator is the definitive tool designed to solve these problems, offering a crystal-clear view of market dynamics for traders who
    Trend Master V2
    Oratile Pitsoane
    Индикаторы
    What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
    The Best RSI MT5
    Szymon Palczynski
    Эксперты
    The relative strength index (RSI) is a popular momentum oscillator introduced in 1978. The RSI provides technical traders with signals about bullish and bearish price momentum, and it is often plotted beneath the graph of an asset's price. An asset is usually considered overbought when the RSI is above 70 and oversold when it is below 30. The Best RSI uses the input signal from the RSI indicator. Unlock the potential of the markets with The Best RSI, the fully automated and ready-to-use trading
    PZ ABCD Retracement MT5
    PZ TRADING SLU
    Индикаторы
    Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
    Day Trading Indicator MT5
    Yan Zhen Du
    Индикаторы
    This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
    FX Zone Custom Time Ranges MT5
    William Kevin Kouch
    Индикаторы
    Introducing the Ultimate Custom Time Range Indicator: Unlock Precision in Your Trading Strategies! Versatile Applications: Ideal for kill zones, trading sessions, and time macro analysis, silver bullet timings. You can have as many time ranges as you need to help identify the highest to lowest range within the specified start to end broker time. Note: most brokers operate in GMT +3 - so please convert and use your own broker time. 
    JTC Smart Gold Indicator
    Moses Adjaklo
    Индикаторы
    JTC Smart Gold Indicator is a professional trading indicator designed exclusively for the XAUUSD (Gold) 5-minute timeframe on MetaTrader 5. It focuses on identifying high-quality trading opportunities during the New York session while helping traders maintain a disciplined and structured trading approach. Unlike indicators that generate excessive signals, JTC is designed to prioritise quality over quantity, typically highlighting a small number of carefully selected opportunities during active
    MACD Pro Master
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Эксперты
    MACD Pro Master The MACD Pro Master is your ultimate trading companion, designed to revolutionize your financial journey and unlock the doors to wealth. Here's why it's the next best thing since sliced bread: Advantages Precision Trading : The MACD Pro Master leverages the powerful Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator to provide accurate buy and sell trades,  ensuring you capitalize on every market opportunity. Customizable Settings : Tailor the trading strategy to your unique
    Impulses and Corrections 5
    Svetoslav Boyadzhiev
    Индикаторы
    "Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие импульсы ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Последни
    Rainbow EA MT5
    Jamal El Alama
    Эксперты
    Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
    TrendDetect
    Pavel Gotkevitch
    Индикаторы
    Индикатор Trend Detect сочетает в себе особенности как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Индикатор является удобным инструментом для выявления краткосрочных рыночных циклов и определения уровней перекупленности или перепроданности рынка. Длинную позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перепроданности и пробивает нулевой уровень снизу вверх. Короткую позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перекупленности и пробивает нулевой уровень
    Premium level Pro
    Dmitriy Kashevich
    Индикаторы
    Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
    Fibaction
    Abdelkhalek Orabi
    Индикаторы
    Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
    Price Magnets M5
    Ivan Simonika
    Индикаторы
    Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
    Divergent Stochastic Filter II
    Ebrah Ssali
    Индикаторы
    Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
    Crypto Zeus Dual Core Protocol
    Napat Puangjunkum
    Эксперты
    CRYPTO ZEUS DUAL-CORE PROTOCOL  Advanced Crypto Matrix: Supertrend AI + External Sync Module - [NEW] 24/7 Crypto Unlock: The EA now fully supports weekend trading by auto-detecting Crypto assets. - [NEW] Continuous Trend Rider: Re-enters trades continuously on pullbacks if the macro-trend remains strong, maximizing profit on long runs. - [NEW] Ghost Trailing Stop: Added a virtual trailing stop to fully ride breakouts instead of exiting at fixed Fibo targets. - [NEW] Preset System: Added a buil
    KasTon Magic All in One Indicators
    Kauser Alam
    Индикаторы
    KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
    PipFinite Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    4.81 (93)
    Индикаторы
    Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
    CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5
    Chainarong Yensawat
    Индикаторы
    CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 Professional Gold Trading Signal Indicator for MetaTrader 5 CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 is a professional-grade Gold (XAUUSD) trading indicator developed to identify high-probability Buy and Sell opportunities using trend analysis, pullback confirmation, and intelligent market structure detection. Designed for both beginner and advanced traders, the indicator automatically calculates optimal Entry Zones, Stop Loss, and multiple Take Profit levels while provid
    Nova SuperTrend Follower
    Joseph Chege Githuku
    Индикаторы
    Nova SuperTrend Follower See the market clearly. Trade with precision. Follow the trend with confidence. The Nova SuperTrend Follower is a powerful, multi-layered indicator combining institutional VWAP with a fully customizable dual EMA system. It cuts through the noise to give you crystal-clear market visibility, perfect entry timing, and early reversal detection. The Core Components VWAP — The Volume Anchor Tracks institutional money flow. Unlike standard averages, VWAP filters out low-volum
    PZ Divergence Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    3.71 (7)
    Индикаторы
    Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
    Level Volume Pro
    John Samfel Bucton Josol
    Индикаторы
    HAT IT DOES   MONTHLY HIGH & LOW — AUTO-DRAWN EVERY MONTH Draws the High and Low of every month for the current year (or any year you set). Each level extends as a horizontal ray into the future so you always see where price is reacting to historical monthly extremes. Color-coded (blue = high, red = low), labeled (JAN HIGH, FEB LOW etc.), fully customizable width and style. Toggle individual months on or off.   WEEKLY HIGH & LOW
    RSI Divergence with FVG Signal
    Cao Minh Quang
    Индикаторы
    The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
    Wave Trend MT5
    Diego Arribas Lopez
    Индикаторы
    MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
    С этим продуктом покупают
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.76 (136)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
    Trend Sniper X
    Sarvarbek Abduvoxobov
    5 (8)
    Индикаторы
    Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
    Superhero
    Ihor Otkydach
    5 (1)
    Индикаторы
    SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.94 (50)
    Индикаторы
    Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
    SuperScalp Pro
    Van Minh Nguyen
    4.6 (30)
    Индикаторы
    SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
    SMC Intraday Formula
    Kareem Abbas
    5 (21)
    Индикаторы
    Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.51 (148)
    Индикаторы
    Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
    Neuro Poseidon MT5
    Daria Rezueva
    4.85 (54)
    Индикаторы
    Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
    M1 Sniper MT5
    Oleg Rodin
    5 (4)
    Индикаторы
    M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
    GoldenX Entry MT5
    Kareem Abbas
    5 (15)
    Индикаторы
    GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.89 (93)
    Индикаторы
    Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.41 (49)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
    Gann Made Easy MT5
    Oleg Rodin
    5 (9)
    Индикаторы
    Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
    Zoryk Gold
    Reda El Koutbane
    5 (6)
    Индикаторы
    Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
    Crystal Heikin Ashi Signals
    Muhammad Jawad Shabir
    5 (3)
    Индикаторы
    Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (9)
    Индикаторы
    Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
    Trend Catcher ind mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (18)
    Индикаторы
    Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
    M1 Quantum MT5
    Hamed Dehgani
    4.27 (11)
    Индикаторы
    Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
    Atbot
    Zaha Feiz
    4.69 (55)
    Индикаторы
    AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (7)
    Индикаторы
    Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
    SkyHammer Signal Pro
    Shengzu Zhong
    5 (4)
    Индикаторы
    SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4.22 (18)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
    Reversion King Indicator
    Eugen-alexandru Zibileanu
    5 (5)
    Индикаторы
    Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
    Btmm state engine pro
    Garry James Goodchild
    5 (4)
    Индикаторы
    BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
    Smc Pro ToolKit
    Talal N Z Aljarusha
    5 (4)
    Индикаторы
    SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
    The Oracle Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Индикаторы
    The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (25)
    Индикаторы
    Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
    SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
    Muhammad Usman Siddique
    5 (3)
    Индикаторы
    UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
    Индикаторы
    Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (33)
    Индикаторы
    FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
    Другие продукты этого автора
    VolumeMS mt5
    Maksym Sivakov
    Индикаторы
    VolumeMS — объёмный индикатор с зонами перекупленности/перепроданности на графике цены (бесплатно) Volume Strength — индикатор объёма для MetaTrader 5, построенный на идее Time Segmented Volume (TSV). Он показывает не просто величину объёма, а то, на чьей стороне — покупателей или продавцов — этот объём преобладает в каждом баре, и дополнительно проецирует ключевые ценовые уровни прямо на основной график. Что делает индикатор: Гистограмма силы объёма — тёмно-зелёные бары показывают преобладан
    FREE
    VolumeMS
    Maksym Sivakov
    Индикаторы
    VolumeMS — объёмный индикатор с зонами перекупленности/перепроданности на графике цены (бесплатно) Volume Strength — индикатор объёма для MetaTrader 5, построенный на идее Time Segmented Volume (TSV). Он показывает не просто величину объёма, а то, на чьей стороне — покупателей или продавцов — этот объём преобладает в каждом баре, и дополнительно проецирует ключевые ценовые уровни прямо на основной график. Что делает индикатор:   Гистограмма силы объёма   — тёмно-зелёные бары показывают преобл
    FREE
    SimpleTrading
    Maksym Sivakov
    Эксперты
    Возможности Асистента:  ручная панель, Сальпинг, Профессиональный скальпинг, торговая панель, открытие сделок в один клик, авто стоп лосс, авто тейк профик, закрытие всех сделок, покупка, продажа, авто без убыток, Торговый менеджер, настройка всех параметров в самой панели, Асистент торговли Не робот только ручная торговля. (ВАЖНО !!! ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ТОРГОВАТЬ. ЭТО НЕ РОБОТ. ТОЛЬКО РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.) Цена-32$ и никогда не изменится. SimpleTradingPanel - Была разрабо
    Gold Confluence XAUUSD
    Maksym Sivakov
    Индикаторы
    Gold Confluence XAUUSD Индикатор предназначен только для пары XAUUSD так как все настройки параметров и вычисления алгоритмов завязаны под определённые параметры этой пары и ее высокую волатильность.  Ядро расчёта RSI   MACD   Momentum   Фильтры подтверждения сигнала Тренд-фильтр — сигналы учитывают положение цены относительно MA  DXY-фильтр (индекс доллара) — на гистограмме желтого цвета линия  Фильтр объёма — сигнал считается неподтверждённым при слишком низком объёме относительно среднего. Ф
    Simple Tradings
    Maksym Sivakov
    Эксперты
    Возможности Асистента:  ручная панель, Сальпинг, Профессиональный скальпинг, торговая панель, открытие сделок в один клик, авто стоп лосс, авто тейк профик, закрытие всех сделок, покупка, продажа, авто без убыток, Торговый менеджер, настройка всех параметров в самой панели, Асистент торговли Не робот только ручная торговля. (ВАЖНО !!! ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ТОРГОВАТЬ. ЭТО НЕ РОБОТ. ТОЛЬКО РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.) Цена-32$ и никогда не изменится. SimpleTradingPanel - Была разрабо
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв