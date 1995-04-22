WDO Range Reversal ProPanel

WDO Range Reversal
ProPanel
Expert Advisor intradiário para WDO que opera reversões após falsos rompimentos confirmados da faixa de abertura, com saídas baseadas em ATR, controles diários e painel informativo em inglês.
Descrição do produto WDO Range Reversal ProPanel é um Expert Advisor intradiário desenvolvido para o contrato futuro de mini dólar negociado na B3.
O robô constrói uma faixa de abertura entre 09:00 e 09:45, considerando o horário do servidor da corretora. Depois que a faixa é concluída, o EA aguarda o preço fechar for a de seus limites e retornar para dentro dela. A entrada somente é considerada quando o candle de retorno confirma a reversão e atende aos filtros configurados.
A configuração padrão foi preparada para o símbolo contínuo WDO@N no período gráfico M5. Caso sua corretora utilize outro nome para o contrato contínuo de WDO, selecione o símbolo correspondente oferecido por ela.

Video WDO Range Reversal ProPanel
Рекомендуем также
Hyperion Quantum Pulse
Napat Puangjunkum
Эксперты
HYPERION QUANTUM PULSE  100-Point Signal Score + ATR-Adaptive Trend Intelligence (Gold + Forex) Hyperion Quantum Pulse  is an institutional-grade Expert Advisor powered by a proprietary 100-Point Signal Score System. Named after Hyperion, the Greek Titan of Light and celestial observation, this EA illuminates the market with multi-indicator intelligence and executes ONLY when all signals converge with overwhelming confidence. Unlike simple EAs that rely on a single indicator, Hyperion calcula
NRP Smc Pro
Black Panther AI
Эксперты
NRP SMC PRO EA — Product Description Short Description Professional Smart Money Concepts Expert Advisor engineered for XAUUSD, combining institutional market structure analysis, Fair Value Gaps, liquidity sweeps, and prop-firm-focused risk management. Includes optional news filtering, trading sessions, trade journaling, and advanced capital protection. NRP SMC PRO EA — Institutional Smart Money Automation for MT5 NRP SMC PRO EA is a professional Smart Money Concepts Expert Advisor built around c
CrossPluse Dynamic ATR
Steven Wong Sing Seng
Эксперты
CrossPulse Dynamic ATR CrossPulse is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines classic MACD crossover signals with ATR-based recovery position management. It is built for traders who want a rule-based scalping system with clear entry logic and configurable risk limits. HOW IT WORKS ENTRY (new position) • Long: MACD golden cross confirmed on the previous bar (MACD line crosses above Signal). • Short: MACD death cross confirmed
Sovereign Shield EA XAU
Abdelilah Ait Nassar
Эксперты
Sovereign Shield Prop EA: Institutional Drawdown Defense Sovereign Shield is a quantitative recovery engine built specifically for the strict drawdown parameters of modern Proprietary Trading Firms. A primary cause of evaluation failure is static algorithmic exposure during unpredictable macro-economic trends. Sovereign Shield addresses this by deploying a proprietary, volatility-adjusted recovery matrix. It continuously monitors price exhaustion and dynamically recalculates its exposure distan
Sika EA
Frederick Mensah
Эксперты
Sika EA works on GBPUSD - 1H $1,000 to $11,700   ... Jan 2020 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% Risk Trade) RISK Management : It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades. Sika EA uses an  averaging  technique to mitigate against risk. Take Profit and Stop loss are hidden by the EA and auto calculates each profit base on the parameters
Shams Custom Indicator Connector Pro EA
Md Jony Chowdhury
Эксперты
Key Features: Universal Connectivity:   Automatically executes trades from almost any MT4 indicator via Buffer lines or Object Arrow codes   . Invisible TP/SL Mode:   Hide your profit targets and stop losses from your broker to prevent stop-hunting   . Smart Loss Recovery:   Built-in dynamic lot-increment system ( Enable Recovery ) to recover losses safely   . Account Protection:   Hard-coded Daily Profit Target and Daily Loss Limits in USD to secure your capital   . MTF Filter:   Verify sign
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Эксперты
Автоматическая торговля на Форекс с акцентом на управление рисками Это автоматический перевод на ваш язык. Пожалуйста, учтите, что возможны некоторые ошибки. (Обновленные файлы настроек в сообществе DFX MQL5, ссылка ниже) Раскройте потенциал EMA кроссоверов с дисциплинированным подходом к прибыльности EMA Pro от DFX - это мощный и удобный в использовании экспертный советник (EA) для автоматизации ваших торговых стратегий на Форекс. Он построен на проверенной стратегии кроссовера EMA (экспонен
Hyper Scalper PRO EA
Jakir Hussain Shaikh
Эксперты
Hyper Scalper PRO EA Hyper Scalper PRO EA is an advanced automated trading system for MetaTrader 5 designed to capture fast market opportunities using an EMA crossover strategy combined with smart pending order trap logic. The EA analyzes price movement using a Fast EMA and Slow EMA to detect trend changes. When a crossover signal appears, the EA automatically opens a market trade and can place pending limit orders to capture better entries during pullbacks. This allows the system to trad
Snr Ema Trend Semi Human Ea
Sua Kai Young
Эксперты
MTF Scanner S/R & EMA Confluence EA (v3.50) Comprehensive Documentation 1. Introduction The MTF Scanner S/R & EMA Confluence EA (v3.50) is a rule-based automated trading system developed for MetaTrader 5 , designed to identify and execute high-probability trading opportunities across multiple timeframes. This Expert Advisor integrates: Price Action structure Support & Resistance (S/R) zones Exponential Moving Average (EMA) confluence By combining these elements, the EA aims to deliver consisten
DTC Algo Ribbon EA
Sascha Ritter
Эксперты
DTC ALGO — Dynamic Trend Cascade Adaptive Trendfolge, die sich selbst an die Marktphase anpasst. Sauberer Chart, volle Transparenz. Kein Grid. Kein Martingale. DTC ALGO ist ein Trend-Expert-Advisor für MetaTrader 5, der professionelle Chartanalyse mit diszipliniertem Risikomanagement verbindet. Statt riskanter Nachkauf-Strategien setzt er auf strukturierte, regelbasierte Einstiege in Richtung des übergeordneten Trends — und passt seine Auswahlkriterien automatisch daran an, ob der Markt gerade t
RavenQuant Daybreak EA for SP500
Marcin Kucharski
Эксперты
RavenQuant Daybreak - Product Description RavenQuant Daybreak Automated intraday volatility-breakout expert advisor for the US500 (S&P 500) on MetaTrader 5. Production version 4. Documentation (manual) — full setup, preset file, VIX data, broker time examples, and parameter reference are in the manual. This page is a short product overview only. Overview RavenQuant Daybreak is a rules-based trading system for the US500. It trades opening-range breakouts in both directions, with a hard stop loss
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Эксперты
GoldenPulse PRO – High Winrate is a fully automated Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) with precision and consistency. It uses a proprietary momentum/volatility framework that adapts to changing conditions, focusing on high win rate and controlled drawdown —without grid, martingale, or risky averaging. Key Features 100% automated — plug & play Optimized for XAUUSD , compatible with other symbols Smart logic — no martingale, no grid, no averaging Minimal interface — only Lot Size
Apex Trend Engine
Thiago Balonyi Candal Da Rosa
Эксперты
Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
Doperman Scalper
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
Эксперты
DOPERMAN SCALPER V1.0 - Профессиональная торговая система Что такое DOPERMAN SCALPER? Интеллектуальная автоматизированная торговая система, разработанная для быстрого скальпинга на финансовых рынках. Сочетает продвинутую стратегию мартингейла с строгим управлением рисками для стабильных результатов. Ключевые особенности: Умная торговая система: Интеллектуальное удвоение позиций в оптимальные моменты с использованием математических расчетов 5 различных стратегий мартингейла на выбор Дополнитель
HASuperTrendADX
Steven Wong Sing Seng
Эксперты
HA Supertrend ADX is a MetaTrader 5 trend Expert Advisor inspired by the TradingView Heikin Ashi Supertrend ADX concept. It combines Heikin Ashi candle alignment, Supertrend direction on HA prices, and an ADX strength filter. Features • Heikin Ashi trend confirmation • Supertrend on Heikin Ashi OHLC (TradingView-style) • ADX minimum threshold with optional DI+ / DI- filter • Supertrend flip exit and/or ATR trailing stop • Optional initial ATR stop loss • Margin cap and maximum lot limit • XAU
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Эксперты
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Эксперты
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Gann HiLo System MT5
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Forge Eurusd Balanced
Tobias James Pincock
Эксперты
European Dollar Phoenix Trader — Automated EURUSD Trading for MetaTrader 5 Fully automated EURUSD trading on H4. Attach, set your lot size, and let it run. No martingale. No grid. European Dollar Phoenix Trader is a fully automated trading robot for EURUSD, running on the MetaTrader 5 platform. It is designed for traders who want a hands-off approach to EURUSD without configuring complex parameters or monitoring charts throughout the day. Every trade carries a hard stop loss from the moment i
FREE
Trend Recognizer
Harun Cagiran
Эксперты
Trend recogniser is a Pattern Recognation   technique  based  Expert Advisor . With thanks to statistics and signal processing approaches it estimates short term trends, and gives long/short position signals   automatically . While you are in a position, if the trens broken recogniser sign you to close your position, with a reasonable income. It is mostly suitable for huge volume curencies (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Additionally, to get best performance from EA please use in 30 mins
Edge Pilot BTC
Shipra Gupta
Эксперты
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Эксперты
Dynamic Expert Advisor with Advanced Risk Management Dynamic EA for MetaTrader 5, based on daily high/low breakouts with trend filters (ADX & MAs). Includes adaptive trailing stop, daily profit/loss limits, and advanced risk management. Perfect for traders seeking consistency and capital protection. This EA was designed for traders seeking discipline, consistency, and adaptability to market conditions. It combines intelligent breakout triggers with robust technical filters, along with fully cus
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
The EA is based on   trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
XpertTrader Pro
Divyansh Ingle
Эксперты
XpertTrader Pro - Multi-Filter Trading System XpertTrader Pro is an Expert Advisor that combines multiple technical analysis filters with grid trading and advanced risk management. It provides both automated and manual trading capabilities through a built-in control panel. XAUUSD SET FILE Signal Filters The EA uses three independent filters that work together to generate high-quality trading signals: OBV Filter - On-Balance Volume analysis with movement detection, trend confirmation, divergence
Mac Rider Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
MacRider GOLD is a professional grid-based Expert Advisor (EA) specifically designed for XAUUSD (Gold). It combines MACD signal filtering with dynamic trailing stops and advanced money management. The EA uses the MACD indicator to detect trend direction before placing pending orders, filtering out low-quality entries and focusing on high-probability setups. The grid system places BUY STOP and SELL STOP orders at configurable distances, while automatic profit closing and dynamic trailing stops
MA Pullback Bot
Ian Duncan Oumo
Эксперты
Pullback Trading Bot Overview Pullback Trading Bot is an automated Expert Advisor designed to trade with the trend instead of chasing price. It combines higher timeframe trend analysis with lower timeframe pullback entries to identify high-probability trading opportunities. The EA uses a state-based trading system that waits patiently for market conditions to align before opening a trade. This helps reduce unnecessary entries and keeps trading disciplined. The strategy is suitable for traders wh
Advanced breakout Gold Grid
Iury Alves Pereira
Эксперты
Advanced Breakout Gold Grid is an Expert Advisor for XAUUSD that uses an internal M30 breakout structure. It places pending orders around calculated price levels and manages open positions with configurable stop loss, break-even and progressive trailing controls. MAIN FEATURES - Internal M30 signal calculation, independent of the chart timeframe. - Pending Buy Stop and Sell Stop entry maps. - Automatic or fixed lot sizing. - Configurable risk per trade. - Spread and trading-session filters base
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Эксперты
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Proteus StarMan PRO
Youssef Esseghaiar
Эксперты
PROTEUS StarMan PRO AI #Elite The Prop‑Firm Ready Engine – Smart, Safe, Scalable   Why This EA Stands Out |   Risk‑First Design   | Stays within   strict drawdown limits   – built for challenge rules | |   Adaptive Intelligence   | Automatically chooses between   trend‑following   &   mean‑reversion   | |   Multi‑Pair Portfolio   | Diversified exposure across   5 major FX pairs   – smooth equity curve | |   Institutional Risk Mgmt   | Equity curve protection, exposure caps, c
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.8 (30)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Другие продукты этого автора
Robo Mini Dolar Trendbreakout
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico. A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou
FREE
Router Regime eurusd M15
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe. The EA uses a multi-timeframe structure: M15 for entries H1 for market regime H4 for directional bias It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules. Main strategy modules: Trend pullback Asian/London breakout False breakout Range logic Squeeze breakout MA Cross SELL continuation
FREE
Donchian Portfolio Visual
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
FREE
Win Petr4 Duo B3
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
Win Petr4 Duo B3 Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice. Win Petr4 Duo B3  é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4. Estratégia de Entrada O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada n
FREE
Intraday Range Momentum
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
SHORT DESCRIPTION An automated opening-range breakout EA with higher-timeframe trend confirmation, volatility filters and controlled risk management. FULL DESCRIPTION Intraday Range Momentum is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade intraday breakouts after a configurable opening range. The EA first records the highest and lowest prices during the selected range-building period. After the range is complete, it monitors closed candles for a confirmed breakout. An option
Donchian Portifolio Pro
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв