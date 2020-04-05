WDO Range Reversal ProPanel

WDO Range Reversal
ProPanel
Expert Advisor intradiário para WDO que opera reversões após falsos rompimentos confirmados da faixa de abertura, com saídas baseadas em ATR, controles diários e painel informativo em inglês.
Descrição do produto WDO Range Reversal ProPanel é um Expert Advisor intradiário desenvolvido para o contrato futuro de mini dólar negociado na B3.
O robô constrói uma faixa de abertura entre 09:00 e 09:45, considerando o horário do servidor da corretora. Depois que a faixa é concluída, o EA aguarda o preço fechar for a de seus limites e retornar para dentro dela. A entrada somente é considerada quando o candle de retorno confirma a reversão e atende aos filtros configurados.
A configuração padrão foi preparada para o símbolo contínuo WDO@N no período gráfico M5. Caso sua corretora utilize outro nome para o contrato contínuo de WDO, selecione o símbolo correspondente oferecido por ela.

Video WDO Range Reversal ProPanel
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Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
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Intraday Range Momentum
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
SHORT DESCRIPTION An automated opening-range breakout EA with higher-timeframe trend confirmation, volatility filters and controlled risk management. FULL DESCRIPTION Intraday Range Momentum is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade intraday breakouts after a configurable opening range. The EA first records the highest and lowest prices during the selected range-building period. After the range is complete, it monitors closed candles for a confirmed breakout. An option
Donchian Portifolio Pro
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
Win Petr4 Duo B3
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
Win Petr4 Duo B3 Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice. Win Petr4 Duo B3  é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4. Estratégia de Entrada O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada n
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