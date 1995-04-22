WDO Range Reversal ProPanel
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
WDO Range Reversal
ProPanel
Expert Advisor intradiário para WDO que opera reversões após falsos rompimentos confirmados da faixa de abertura, com saídas baseadas em ATR, controles diários e painel informativo em inglês.
Descrição do produto WDO Range Reversal ProPanel é um Expert Advisor intradiário desenvolvido para o contrato futuro de mini dólar negociado na B3.
O robô constrói uma faixa de abertura entre 09:00 e 09:45, considerando o horário do servidor da corretora. Depois que a faixa é concluída, o EA aguarda o preço fechar for a de seus limites e retornar para dentro dela. A entrada somente é considerada quando o candle de retorno confirma a reversão e atende aos filtros configurados.
A configuração padrão foi preparada para o símbolo contínuo WDO@N no período gráfico M5. Caso sua corretora utilize outro nome para o contrato contínuo de WDO, selecione o símbolo correspondente oferecido por ela.