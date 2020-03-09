TitaNFX
- Эксперты
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Cence Jk OizeijoozzisaСпециалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
TITAN EA MT4 | Профессиональный скальпинговый советник для EURUSD
Наконец, TITAN прибыл!
После многих лет исследований, разработки и реального рыночного опыта TITAN EA теперь доступен для MetaTrader 4.
TITAN — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для EURUSD на таймфрейме M15. В отличие от многих автоматических систем, полагающихся на рискованные методы восстановления, TITAN следует дисциплинированной стратегии со стоп-лоссом по каждой сделке, помогая защищать торговый капитал при сохранении контролируемого риска.
Стратегия сочетает анализ рынка на основе объёма с обнаружением разворота цены, создавая высоковероятные входы, разработанные на основе многолетнего профессионального торгового опыта.
Ключевые особенности
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Стоп-лосс по каждой сделке
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Без Мартингейла
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Без Grid-торговли
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Консервативное управление рисками
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Продвинутое управление капиталом
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Ежедневное управление сделками
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Контроль торговых сессий (время начала/окончания)
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Фильтр тренда
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Фильтр спреда для избегания торговли в аномальных рыночных условиях
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Быстрое динамическое управление стоп-лоссом
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Оптимизирован для ECN-счетов с низким спредом
Рекомендуемые настройки
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Символ: EURUSD
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Таймфрейм: M15
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Минимальный депозит: $200
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Тип счета: Низкий спред / ECN рекомендуется
Бэктестинг
Для наиболее точных результатов бэктестинга:
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Используйте настройки по умолчанию.
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Вы можете изменить только размер лота или включить Auto Lot в соответствии с балансом вашего счета.
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Установите спред на 11 пунктов во время тестирования.
Управление рисками
TITAN создан для трейдеров, которые ценят сохранность капитала. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, и советник полностью избегает опасных техник, таких как Мартингейл и Grid-системы.
Цель — обеспечить стабильный и дисциплинированный подход к торговле вместо чрезмерного риска.
Рекомендация по брокеру
Поскольку качество исполнения и спреды значительно влияют на эффективность скальпинга, настоятельно рекомендуется ECN-брокер с низким спредом.
Если вы хотите узнать, какой брокер рекомендуется для TITAN EA, свяжитесь со мной перед покупкой.