TITAN EA MT4 | Профессиональный скальпинговый советник для EURUSD

Наконец, TITAN прибыл!

После многих лет исследований, разработки и реального рыночного опыта TITAN EA теперь доступен для MetaTrader 4.

TITAN — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для EURUSD на таймфрейме M15. В отличие от многих автоматических систем, полагающихся на рискованные методы восстановления, TITAN следует дисциплинированной стратегии со стоп-лоссом по каждой сделке, помогая защищать торговый капитал при сохранении контролируемого риска.

Стратегия сочетает анализ рынка на основе объёма с обнаружением разворота цены, создавая высоковероятные входы, разработанные на основе многолетнего профессионального торгового опыта.

Ключевые особенности

Стоп-лосс по каждой сделке

Без Мартингейла

Без Grid-торговли

Консервативное управление рисками

Продвинутое управление капиталом

Ежедневное управление сделками

Контроль торговых сессий (время начала/окончания)

Фильтр тренда

Фильтр спреда для избегания торговли в аномальных рыночных условиях

Быстрое динамическое управление стоп-лоссом

Оптимизирован для ECN-счетов с низким спредом

Рекомендуемые настройки

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M15

Минимальный депозит: $200

Тип счета: Низкий спред / ECN рекомендуется

Бэктестинг

Для наиболее точных результатов бэктестинга:

Используйте настройки по умолчанию.

Вы можете изменить только размер лота или включить Auto Lot в соответствии с балансом вашего счета.

Установите спред на 11 пунктов во время тестирования.

Управление рисками

TITAN создан для трейдеров, которые ценят сохранность капитала. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, и советник полностью избегает опасных техник, таких как Мартингейл и Grid-системы.

Цель — обеспечить стабильный и дисциплинированный подход к торговле вместо чрезмерного риска.

Рекомендация по брокеру

Поскольку качество исполнения и спреды значительно влияют на эффективность скальпинга, настоятельно рекомендуется ECN-брокер с низким спредом.

Если вы хотите узнать, какой брокер рекомендуется для TITAN EA, свяжитесь со мной перед покупкой.