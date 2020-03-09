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    Cence Jk Oizeijoozzisa

    Cence Jk Oizeijoozzisa

    3.5 (29)
    Специалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
    Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
    website : traderarena.info/
    8 продуктов 2 комментария
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

TITAN EA MT4 | Профессиональный скальпинговый советник для EURUSD

Наконец, TITAN прибыл!

После многих лет исследований, разработки и реального рыночного опыта TITAN EA теперь доступен для MetaTrader 4.

TITAN — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для EURUSD на таймфрейме M15. В отличие от многих автоматических систем, полагающихся на рискованные методы восстановления, TITAN следует дисциплинированной стратегии со стоп-лоссом по каждой сделке, помогая защищать торговый капитал при сохранении контролируемого риска.

Стратегия сочетает анализ рынка на основе объёма с обнаружением разворота цены, создавая высоковероятные входы, разработанные на основе многолетнего профессионального торгового опыта.

Ключевые особенности

  • Стоп-лосс по каждой сделке

  • Без Мартингейла

  • Без Grid-торговли

  • Консервативное управление рисками

  • Продвинутое управление капиталом

  • Ежедневное управление сделками

  • Контроль торговых сессий (время начала/окончания)

  • Фильтр тренда

  • Фильтр спреда для избегания торговли в аномальных рыночных условиях

  • Быстрое динамическое управление стоп-лоссом

  • Оптимизирован для ECN-счетов с низким спредом

Рекомендуемые настройки

  • Символ: EURUSD

  • Таймфрейм: M15

  • Минимальный депозит: $200

  • Тип счета: Низкий спред / ECN рекомендуется

Бэктестинг

Для наиболее точных результатов бэктестинга:

  • Используйте настройки по умолчанию.

  • Вы можете изменить только размер лота или включить Auto Lot в соответствии с балансом вашего счета.

  • Установите спред на 11 пунктов во время тестирования.

Управление рисками

TITAN создан для трейдеров, которые ценят сохранность капитала. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, и советник полностью избегает опасных техник, таких как Мартингейл и Grid-системы.

Цель — обеспечить стабильный и дисциплинированный подход к торговле вместо чрезмерного риска.

Рекомендация по брокеру

Поскольку качество исполнения и спреды значительно влияют на эффективность скальпинга, настоятельно рекомендуется ECN-брокер с низким спредом.

Если вы хотите узнать, какой брокер рекомендуется для TITAN EA, свяжитесь со мной перед покупкой.


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RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
Dynamic Pips MT4
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Эксперты
️   Уже есть  Boring Pips EA ?  Вы имеете право на  дополнительную скидку 30% !  Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:  Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без видимо
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Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
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This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
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Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
EA ENTERPRISE LT
Charles Harper
Эксперты
[ EA] ENTERPRISE LT - это советник для MetaTrader (MT4), предназначенный для работы с большинством валютных пар и золотом. Он реализует полноценную, полностью функциональный торговую стратегию. Он НЕ основан на каких-либо индикаторах или действие цены. Прост в настройке и управлении. Стратегия не зависит от таймфрейма. Советник [EA] ENTERPRISE LT имеет ряд уникальных особенностей: Может быть настроен индивидуально в соответствии с вашей стратегией. Включает в себя системы мани-менеджмента и упра
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Эксперты
Stufic является результатом долгой разработки. Он предназначен для использования в управлении капиталом торговых групп. Основная идея заключается в сохранении капитала при неожиданных колебаниях на рынках. Это одна из систем, которые могут работать с 90% валютных пар. Это эксперт-участник чемпионата по трейдингу World Cup Trading Championship 2016 с депозитом в 10K долларов США. Stufic входил в пятерку лидеров соревнования с реальным депозитом от компании Fidelis Capital (ноябрь 2015, результат
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
Эксперты
Для этого советника нужен брокер с исполнением Market Execution (счета типа ECN, NDD, STP), с низким спредом, StopLevel нулевой (или близок к этому), желательно без комиссии (влияет на величину прибыли), время исполнения ордеров исчисляется в миллисекундах, а не в минутах, реквоты и проскальзывания не слишком часто. Депозит: Минимальный депозит 50$ (MinLot = 0.01) или 500$ (MinLot = 0.1) Рекомендованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD Нет Мартингейла / Нет с
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
Эксперты
Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811   работает на  EURUSD  м15   Int  Slippage  =100  ;  //  цена сделки  может принять  в  Slippage   Extern  двойной  только излишки  = 200  ;  //  максимальной  только выиграть   Extern  двойной  =  10  крупнейших  //  стоп  стоп  ;   Extern  двойной  изоляции  мобильных  стоп  стоп  //  максимальная  точка  =  0  ;   Extern  двойной  мобильных  стоп  стоп  //  =  20  крупнейших  ;   Extern  двойной  паритета  стоп  стоп  //  крупнейших  =  2  ;   Extern  int
WindExpansion
Carmine Pinto
4 (5)
Эксперты
WindExpansion - это полностью автоматизированное решение для получения преимущества на рынке: он будет входить, когда "выгодные вложения" будут толкать рынок (после фазы накопления/распределения, которые формируют крошечные диапазоны), а объем расширяется из-за большого интереса в поддержании цены, вызванного психологическим давлением покупки/продажи. Когда происходит такая ситуация, многие трейдеры будут стараться ослабить движение, но "большие шишки" будут сильнее и соберут прибыль толпой. При
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Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
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LENA Scalp С передовой технологией стоп-лосса с использованием искусственного интеллекта Lena Expert Advisor предлагает инновационный опыт торговли. Робот Lena избегает больших уровней стоп-лосса, мартингейла и сеточной торговли. Вместо этого используется динамическая система стоп-лосса, которая адаптируется к рыночным условиям. Анализ на основе искусственного интеллекта помогает выявлять ключевые рыночные возможности, соответствующие разработанной стратегии. Это автоматизированное торговое ре
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HiJack Expert Advisor – Продвинутый торговый советник с искусственным интеллектом  Для предотвращения распространения взломанных версий на рынке HiJack использует передовые технологии искусственного интеллекта для анализа торгового поведения крупных банков и институтов. Обнаруживая крупные ордера на покупку и продажу, он выполняет сделки с максимальной скоростью, оптимальным потенциалом прибыли и минимальным риском. Ключевые особенности:          Никакого мартингейла, сетевого трейдинга или друг
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Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
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Советник Jackal – Торговая стратегия После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных направлениях: Buy Stop выше текущей це
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