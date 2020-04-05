GW CRT Candle Range Theory
- Эксперты
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- Версия: 2.2
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 5
GW CRT — это торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на Candle Range Theory (CRT), паттерне ликвидности из подхода ICT / Smart Money Concepts: ложный пробой диапазона сессии, реклейм (reclaim) диапазона и вход на ретрейсе (retrace), торговля против первоначального пробоя.
Это не высокочастотная и не скальпинговая система. Советник открывает не более одной сделки в день по символу, и только когда полностью подтвердился паттерн — приоритет отдаётся качеству сигнала, а не частоте сделок.
Я создал этого советника, потому что паттерн CRT стал очень популярен в сообществе ICT / Smart Money Concepts, но редко сопровождается проверяемыми бэктестами — утверждается, что "именно так торгуют", и это утверждение подкрепляется видимостью успеха и образом жизни того, кто это преподаёт, а не данными. С советником GW CRT Candle Range Theory я хотел дать сообществу прямой способ торговать этот паттерн автоматически, без необходимости проходить весь процесс проектирования и программирования, с результатами тестов на столе вместо голословных заявлений.
Как это работает
- Сессия (настраиваемый временной диапазон) — в течение заданного вами окна (например, открытие Лондона или Нью-Йорка) советник строит диапазон CRT-High / CRT-Low по максимумам и минимумам выбранного таймфрейма анализа.
- Пробой + реклейм (два отдельных бара, а не одна тень) — бар должен закрыться за пределами диапазона, а более поздний бар должен закрыться обратно внутри, не пересекая середину диапазона. Это подтверждает направление паттерна. Подтверждение пробоя настраивается: закрытие бара за уровнем (по умолчанию, отсекает простые отбои тенью) или его максимум/минимум за уровнем (более мягкий, более ранний триггер).
- Ретрейс → вход — цена должна вернуться и коснуться (или закрыться за, в зависимости от выбранного режима) сметённого уровня, прежде чем откроется сделка — вход никогда не происходит в момент пробоя.
- Опциональный фильтр смещения (bias) — направленный фильтр на основе бара D1 (по тренду или против него), плюс фильтры минимального диапазона по ATR как для бара смещения, так и для диапазона сессии, чтобы отсеивать дни с недостаточной волатильностью.
- Только одна сделка на символ в день: как только паттерн срабатывает (или отбрасывается), советник не будет пробовать снова до следующего дня.
Управление выходом — до 3 одновременных режимов
GW CRT позволяет активировать любую комбинацию из:
- Противоположный уровень диапазона CRT (с минимальным соотношением Риск:Доходность)
- Середина диапазона CRT (с минимальным соотношением Риск:Доходность)
- Фиксированное соотношение Риск:Доходность
Если вы активируете более одного режима, каждый открывает свою независимую позицию со своим magic number и своей долей от общего настроенного риска — поэтому, как только активен более чем один режим, счёт должен быть хеджевым (неттинг-счёт не может одновременно удерживать две позиции по одному символу).
Управление рисками
- Размер позиции рассчитывается как процент риска от счёта, а не фиксированный лот — автоматически распределяется между активными режимами выхода.
- Stop Loss присутствует всегда, размещается за реальным экстремумом сметания (с настраиваемым буфером ATR) и с минимальным запасом безопасности, чтобы избежать отказа брокера из-за "недопустимых стопов."
- Размер лота автоматически подстраивается под доступную свободную маржу и собственные лимиты объёма брокера (мин/макс/шаг и максимальный совокупный объём по символу) перед отправкой — ордер никогда не отправляется с объёмом, который брокер отклонил бы.
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения убытков. Каждая сделка — независимое решение со своим SL и TP, определёнными в момент открытия.
Контроль, разработанный для проп-фирм
- Дневной лимит убытка (настраиваемый %, на основе баланса или средств), с опциональным принудительным закрытием позиций при достижении.
- Цель по прибыли (настраиваемый %) с опциональным принудительным закрытием при достижении.
- Принудительное закрытие по времени ("force-flat") для счетов, не допускающих удержание позиций вне внутридневного окна.
Гибкость
- Работает на любом символе (форекс, золото, индексы — всё, что предлагает ваш брокер) — временной диапазон сессии и таймфрейм анализа настраиваются через параметры, не привязаны к одному рынку. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100), с использованием исторических данных брокера Darwinex — это рынок, где у меня есть проверенные результаты; на других символах поведение мной не тестировалось и будет зависеть от того, имеет ли настроенная сессия смысл для конкретного символа.
- Настраиваемое направление торговли: лонг и шорт, только лонг, или только шорт.
- Настраиваемый момент входа: может срабатывать на пробое, на реклейме, или (по умолчанию) на ретрейсе.
- Настраиваемое подтверждение пробоя: закрытие бара за уровнем CRT (по умолчанию) или его максимум/минимум за уровнем (тень) — независимо от выбранного момента входа.
- Опциональная визуальная панель на графике, показывающая статус сессии, диапазон и активные сделки.
О бэктестах
GW CRT не зависит от каких-либо внешних источников данных или WebRequest — вся логика работает на собственных ценовых данных символа, поэтому поведение в тестере стратегий репрезентативно для поведения на реальном счёте, с учётом обычных различий в спреде/исполнении/проскальзывании между брокерами.
Поскольку это модель сессионного окна по времени брокера, перед торговлей на реальном счёте убедитесь, что часовой пояс вашего брокера совпадает с тем, который вы использовали при настройке временного диапазона.
Настройка теста: символ NDX (Nasdaq 100), брокер Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), таймфрейм M5, период 2021.07.01 – 2026.07.01 (5 лет), начальный депозит €5 000, плечо 1:100, качество истории 98%.
Показаны две отдельные конфигурации фильтра смещения (противоположное и совпадающее), плюс третий тест с обоими фильтрами, активными одновременно, каждый работает как независимая позиция с тем же риском на сделку, что и в отдельных тестах — чтобы проиллюстрировать эффект временной диверсификации от комбинирования обоих режимов, а не как отдельный продукт от того, что продаётся. Оба фильтра взаимоисключающие на основе дневного смещения D1, поэтому позиции обоих никогда не сосуществуют одновременно.
|Противоположное смещение D1
|Совпадающее смещение D1
|Оба режима активны
|Чистая прибыль
|€1 537,84
|€1 710,33
|€4 319,48
|Макс. просадка (баланс / средства)
|10,96% / 11,31%
|14,26% / 15,37%
|6,53% / 7,79%
|Profit factor
|1,33
|1,29
|1,35
|Сделки (% прибыльных)
|482 (68,88%)
|444 (59,91%)
|926 (64,58%)
|Sharpe ratio
|7,81
|5,70
|7,14
Скриншоты тестера стратегий (кривая баланса и распределение сделок) доступны как графические материалы для листинга.
Прошлые результаты бэктеста зависят от обычных рыночных условий и условий исполнения — не являются гарантией будущих результатов.
Живые сессии
Вы можете посмотреть, как советник торгует вживую, на нашем YouTube-канале — ищите пользователя "greaterwaves".
Часто задаваемые вопросы
1. На каких символах я могу использовать GW CRT?
На любом символе, который предлагает ваш брокер. Паттерн CRT — это поведение диапазона/ликвидности, не эксклюзивное для одного рынка. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100) с данными Darwinex; по другим символам у меня нет проверенных результатов, поэтому перед торговлей на реальном счёте на другом рынке сначала протестируйте на демо и убедитесь, что настраиваемый диапазон сессии действительно имеет смысл для этого символа.
2. Нужен ли мне хеджевый счёт?
Только если вы активируете более одного режима выхода одновременно. С одним активным режимом всё работает так же на неттинг-счетах.
3. Использует ли он сетку, мартингейл или усреднение?
Нет. Каждая сделка независима, со своими SL и TP, зафиксированными в момент открытия. Не более одной новой сделки на символ в день.
4. Могу ли я использовать свои настройки риска?
Да — риск на сделку, минимальные соотношения Риск:Доходность для каждого режима выхода, буфер SL и фильтры смещения/ATR — всё настраивается через параметры.
5. Репрезентативны ли результаты бэктеста для реальной торговли?
Советник не зависит от каких-либо внешних источников данных (без WebRequest), поэтому да, в пределах обычных различий в спреде/исполнении/проскальзывании между брокерами. Тем не менее, поскольку это модель временного окна, убедитесь, что время вашего брокера совпадает с настроенным.
6. Есть ли поддержка после покупки?
Да. Вы можете задать любой вопрос по настройке или проблемам с советником в разделе комментариев продукта здесь, на MQL5.
7. Бесплатны ли обновления?
Да. Обновления GW CRT (исправления и улучшения в рамках этой версии) бесплатны пожизненно для всех, кто приобрёл продукт.
Предупреждение о риске
Торговля сопряжена с риском потерь. Ни одна автоматизированная система не гарантирует прибыль, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Протестируйте советника на демо-счёте и проверьте его параметры перед использованием на реальном счёте.