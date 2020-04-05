GW CRT Candle Range Theory

GW CRT — это торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на Candle Range Theory (CRT), паттерне ликвидности из подхода ICT / Smart Money Concepts: ложный пробой диапазона сессии, реклейм (reclaim) диапазона и вход на ретрейсе (retrace), торговля против первоначального пробоя.
Это не высокочастотная и не скальпинговая система. Советник открывает не более одной сделки в день по символу, и только когда полностью подтвердился паттерн — приоритет отдаётся качеству сигнала, а не частоте сделок.

Я создал этого советника, потому что паттерн CRT стал очень популярен в сообществе ICT / Smart Money Concepts, но редко сопровождается проверяемыми бэктестами — утверждается, что "именно так торгуют", и это утверждение подкрепляется видимостью успеха и образом жизни того, кто это преподаёт, а не данными. С советником GW CRT Candle Range Theory я хотел дать сообществу прямой способ торговать этот паттерн автоматически, без необходимости проходить весь процесс проектирования и программирования, с результатами тестов на столе вместо голословных заявлений.


Как это работает

  • Сессия (настраиваемый временной диапазон) — в течение заданного вами окна (например, открытие Лондона или Нью-Йорка) советник строит диапазон CRT-High / CRT-Low по максимумам и минимумам выбранного таймфрейма анализа.
  • Пробой + реклейм (два отдельных бара, а не одна тень) — бар должен закрыться за пределами диапазона, а более поздний бар должен закрыться обратно внутри, не пересекая середину диапазона. Это подтверждает направление паттерна. Подтверждение пробоя настраивается: закрытие бара за уровнем (по умолчанию, отсекает простые отбои тенью) или его максимум/минимум за уровнем (более мягкий, более ранний триггер).
  • Ретрейс → вход — цена должна вернуться и коснуться (или закрыться за, в зависимости от выбранного режима) сметённого уровня, прежде чем откроется сделка — вход никогда не происходит в момент пробоя.
  • Опциональный фильтр смещения (bias) — направленный фильтр на основе бара D1 (по тренду или против него), плюс фильтры минимального диапазона по ATR как для бара смещения, так и для диапазона сессии, чтобы отсеивать дни с недостаточной волатильностью.
  • Только одна сделка на символ в день: как только паттерн срабатывает (или отбрасывается), советник не будет пробовать снова до следующего дня.


Управление выходом — до 3 одновременных режимов

GW CRT позволяет активировать любую комбинацию из:

  • Противоположный уровень диапазона CRT (с минимальным соотношением Риск:Доходность)
  • Середина диапазона CRT (с минимальным соотношением Риск:Доходность)
  • Фиксированное соотношение Риск:Доходность

Если вы активируете более одного режима, каждый открывает свою независимую позицию со своим magic number и своей долей от общего настроенного риска — поэтому, как только активен более чем один режим, счёт должен быть хеджевым (неттинг-счёт не может одновременно удерживать две позиции по одному символу).


Управление рисками

  • Размер позиции рассчитывается как процент риска от счёта, а не фиксированный лот — автоматически распределяется между активными режимами выхода.
  • Stop Loss присутствует всегда, размещается за реальным экстремумом сметания (с настраиваемым буфером ATR) и с минимальным запасом безопасности, чтобы избежать отказа брокера из-за "недопустимых стопов."
  • Размер лота автоматически подстраивается под доступную свободную маржу и собственные лимиты объёма брокера (мин/макс/шаг и максимальный совокупный объём по символу) перед отправкой — ордер никогда не отправляется с объёмом, который брокер отклонил бы.
  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения убытков. Каждая сделка — независимое решение со своим SL и TP, определёнными в момент открытия.


Контроль, разработанный для проп-фирм

  • Дневной лимит убытка (настраиваемый %, на основе баланса или средств), с опциональным принудительным закрытием позиций при достижении.
  • Цель по прибыли (настраиваемый %) с опциональным принудительным закрытием при достижении.
  • Принудительное закрытие по времени ("force-flat") для счетов, не допускающих удержание позиций вне внутридневного окна.


Гибкость

  • Работает на любом символе (форекс, золото, индексы — всё, что предлагает ваш брокер) — временной диапазон сессии и таймфрейм анализа настраиваются через параметры, не привязаны к одному рынку. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100), с использованием исторических данных брокера Darwinex — это рынок, где у меня есть проверенные результаты; на других символах поведение мной не тестировалось и будет зависеть от того, имеет ли настроенная сессия смысл для конкретного символа.
  • Настраиваемое направление торговли: лонг и шорт, только лонг, или только шорт.
  • Настраиваемый момент входа: может срабатывать на пробое, на реклейме, или (по умолчанию) на ретрейсе.
  • Настраиваемое подтверждение пробоя: закрытие бара за уровнем CRT (по умолчанию) или его максимум/минимум за уровнем (тень) — независимо от выбранного момента входа.
  • Опциональная визуальная панель на графике, показывающая статус сессии, диапазон и активные сделки.


О бэктестах

GW CRT не зависит от каких-либо внешних источников данных или WebRequest — вся логика работает на собственных ценовых данных символа, поэтому поведение в тестере стратегий репрезентативно для поведения на реальном счёте, с учётом обычных различий в спреде/исполнении/проскальзывании между брокерами.

Поскольку это модель сессионного окна по времени брокера, перед торговлей на реальном счёте убедитесь, что часовой пояс вашего брокера совпадает с тем, который вы использовали при настройке временного диапазона.

Настройка теста: символ NDX (Nasdaq 100), брокер Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), таймфрейм M5, период 2021.07.01 – 2026.07.01 (5 лет), начальный депозит €5 000, плечо 1:100, качество истории 98%.

Показаны две отдельные конфигурации фильтра смещения (противоположное и совпадающее), плюс третий тест с обоими фильтрами, активными одновременно, каждый работает как независимая позиция с тем же риском на сделку, что и в отдельных тестах — чтобы проиллюстрировать эффект временной диверсификации от комбинирования обоих режимов, а не как отдельный продукт от того, что продаётся. Оба фильтра взаимоисключающие на основе дневного смещения D1, поэтому позиции обоих никогда не сосуществуют одновременно.

Противоположное смещение D1 Совпадающее смещение D1 Оба режима активны
Чистая прибыль €1 537,84 €1 710,33 €4 319,48
Макс. просадка (баланс / средства) 10,96% / 11,31% 14,26% / 15,37% 6,53% / 7,79%
Profit factor 1,33 1,29 1,35
Сделки (% прибыльных) 482 (68,88%) 444 (59,91%) 926 (64,58%)
Sharpe ratio 7,81 5,70 7,14


Скриншоты тестера стратегий (кривая баланса и распределение сделок) доступны как графические материалы для листинга.

Прошлые результаты бэктеста зависят от обычных рыночных условий и условий исполнения — не являются гарантией будущих результатов.


Живые сессии

Вы можете посмотреть, как советник торгует вживую, на нашем YouTube-канале — ищите пользователя "greaterwaves".


Часто задаваемые вопросы

1. На каких символах я могу использовать GW CRT?
На любом символе, который предлагает ваш брокер. Паттерн CRT — это поведение диапазона/ликвидности, не эксклюзивное для одного рынка. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100) с данными Darwinex; по другим символам у меня нет проверенных результатов, поэтому перед торговлей на реальном счёте на другом рынке сначала протестируйте на демо и убедитесь, что настраиваемый диапазон сессии действительно имеет смысл для этого символа.

2. Нужен ли мне хеджевый счёт?
Только если вы активируете более одного режима выхода одновременно. С одним активным режимом всё работает так же на неттинг-счетах.

3. Использует ли он сетку, мартингейл или усреднение?
Нет. Каждая сделка независима, со своими SL и TP, зафиксированными в момент открытия. Не более одной новой сделки на символ в день.

4. Могу ли я использовать свои настройки риска?
Да — риск на сделку, минимальные соотношения Риск:Доходность для каждого режима выхода, буфер SL и фильтры смещения/ATR — всё настраивается через параметры.

5. Репрезентативны ли результаты бэктеста для реальной торговли?
Советник не зависит от каких-либо внешних источников данных (без WebRequest), поэтому да, в пределах обычных различий в спреде/исполнении/проскальзывании между брокерами. Тем не менее, поскольку это модель временного окна, убедитесь, что время вашего брокера совпадает с настроенным.

6. Есть ли поддержка после покупки?
Да. Вы можете задать любой вопрос по настройке или проблемам с советником в разделе комментариев продукта здесь, на MQL5.

7. Бесплатны ли обновления?
Да. Обновления GW CRT (исправления и улучшения в рамках этой версии) бесплатны пожизненно для всех, кто приобрёл продукт.


Предупреждение о риске
Торговля сопряжена с риском потерь. Ни одна автоматизированная система не гарантирует прибыль, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Протестируйте советника на демо-счёте и проверьте его параметры перед использованием на реальном счёте.

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4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
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GW News Filter
Jose Martinez Hernandez
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GW News Filter Filter trading around high-impact news. Avoid entries/exits during risky time windows using MetaTrader’s Calendar API or your own CSV files. Works in live, demo and Strategy Tester · Source: API or CSV · Per-currency files · Entry/Exit flags · Diagnostics (0–4) Features Works in real accounts, demo, and Strategy Tester Choose between: 0 = Auto (API for live/demo, CSV for Strategy Tester) 1 = API (MetaTrader’s built-in calendar) 2 = CSV (per-currency files, e.g. EUR.csv, USD.csv,
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