GW CRT — это торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на Candle Range Theory (CRT), паттерне ликвидности из подхода ICT / Smart Money Concepts: ложный пробой диапазона сессии, реклейм (reclaim) диапазона и вход на ретрейсе (retrace), торговля против первоначального пробоя.

Это не высокочастотная и не скальпинговая система. Советник открывает не более одной сделки в день по символу, и только когда полностью подтвердился паттерн — приоритет отдаётся качеству сигнала, а не частоте сделок.

Я создал этого советника, потому что паттерн CRT стал очень популярен в сообществе ICT / Smart Money Concepts, но редко сопровождается проверяемыми бэктестами — утверждается, что "именно так торгуют", и это утверждение подкрепляется видимостью успеха и образом жизни того, кто это преподаёт, а не данными. С советником GW CRT Candle Range Theory я хотел дать сообществу прямой способ торговать этот паттерн автоматически, без необходимости проходить весь процесс проектирования и программирования, с результатами тестов на столе вместо голословных заявлений.





Как это работает

Сессия (настраиваемый временной диапазон) — в течение заданного вами окна (например, открытие Лондона или Нью-Йорка) советник строит диапазон CRT-High / CRT-Low по максимумам и минимумам выбранного таймфрейма анализа.

Пробой + реклейм (два отдельных бара, а не одна тень) — бар должен закрыться за пределами диапазона, а более поздний бар должен закрыться обратно внутри, не пересекая середину диапазона. Это подтверждает направление паттерна. Подтверждение пробоя настраивается: закрытие бара за уровнем (по умолчанию, отсекает простые отбои тенью) или его максимум/минимум за уровнем (более мягкий, более ранний триггер).

Ретрейс → вход — цена должна вернуться и коснуться (или закрыться за, в зависимости от выбранного режима) сметённого уровня, прежде чем откроется сделка — вход никогда не происходит в момент пробоя.

Опциональный фильтр смещения (bias) — направленный фильтр на основе бара D1 (по тренду или против него), плюс фильтры минимального диапазона по ATR как для бара смещения, так и для диапазона сессии, чтобы отсеивать дни с недостаточной волатильностью.

Только одна сделка на символ в день: как только паттерн срабатывает (или отбрасывается), советник не будет пробовать снова до следующего дня.





Управление выходом — до 3 одновременных режимов

GW CRT позволяет активировать любую комбинацию из:

Противоположный уровень диапазона CRT (с минимальным соотношением Риск:Доходность)

Середина диапазона CRT (с минимальным соотношением Риск:Доходность)

Фиксированное соотношение Риск:Доходность

Если вы активируете более одного режима, каждый открывает свою независимую позицию со своим magic number и своей долей от общего настроенного риска — поэтому, как только активен более чем один режим, счёт должен быть хеджевым (неттинг-счёт не может одновременно удерживать две позиции по одному символу).





Управление рисками

Размер позиции рассчитывается как процент риска от счёта, а не фиксированный лот — автоматически распределяется между активными режимами выхода.

Stop Loss присутствует всегда, размещается за реальным экстремумом сметания (с настраиваемым буфером ATR) и с минимальным запасом безопасности, чтобы избежать отказа брокера из-за "недопустимых стопов."

Размер лота автоматически подстраивается под доступную свободную маржу и собственные лимиты объёма брокера (мин/макс/шаг и максимальный совокупный объём по символу) перед отправкой — ордер никогда не отправляется с объёмом, который брокер отклонил бы.

Без мартингейла, без сетки, без усреднения убытков. Каждая сделка — независимое решение со своим SL и TP, определёнными в момент открытия.





Контроль, разработанный для проп-фирм

Дневной лимит убытка (настраиваемый %, на основе баланса или средств), с опциональным принудительным закрытием позиций при достижении.

Цель по прибыли (настраиваемый %) с опциональным принудительным закрытием при достижении.

Принудительное закрытие по времени ("force-flat") для счетов, не допускающих удержание позиций вне внутридневного окна.





Гибкость

Работает на любом символе (форекс, золото, индексы — всё, что предлагает ваш брокер) — временной диапазон сессии и таймфрейм анализа настраиваются через параметры, не привязаны к одному рынку. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100), с использованием исторических данных брокера Darwinex — это рынок, где у меня есть проверенные результаты; на других символах поведение мной не тестировалось и будет зависеть от того, имеет ли настроенная сессия смысл для конкретного символа.

Настраиваемое направление торговли: лонг и шорт, только лонг, или только шорт.

Настраиваемый момент входа: может срабатывать на пробое, на реклейме, или (по умолчанию) на ретрейсе.

Настраиваемое подтверждение пробоя: закрытие бара за уровнем CRT (по умолчанию) или его максимум/минимум за уровнем (тень) — независимо от выбранного момента входа.

Опциональная визуальная панель на графике, показывающая статус сессии, диапазон и активные сделки.





О бэктестах

GW CRT не зависит от каких-либо внешних источников данных или WebRequest — вся логика работает на собственных ценовых данных символа, поэтому поведение в тестере стратегий репрезентативно для поведения на реальном счёте, с учётом обычных различий в спреде/исполнении/проскальзывании между брокерами.

Поскольку это модель сессионного окна по времени брокера, перед торговлей на реальном счёте убедитесь, что часовой пояс вашего брокера совпадает с тем, который вы использовали при настройке временного диапазона.

Настройка теста: символ NDX (Nasdaq 100), брокер Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), таймфрейм M5, период 2021.07.01 – 2026.07.01 (5 лет), начальный депозит €5 000, плечо 1:100, качество истории 98%.

Показаны две отдельные конфигурации фильтра смещения (противоположное и совпадающее), плюс третий тест с обоими фильтрами, активными одновременно, каждый работает как независимая позиция с тем же риском на сделку, что и в отдельных тестах — чтобы проиллюстрировать эффект временной диверсификации от комбинирования обоих режимов, а не как отдельный продукт от того, что продаётся. Оба фильтра взаимоисключающие на основе дневного смещения D1, поэтому позиции обоих никогда не сосуществуют одновременно.

Противоположное смещение D1 Совпадающее смещение D1 Оба режима активны Чистая прибыль €1 537,84 €1 710,33 €4 319,48 Макс. просадка (баланс / средства) 10,96% / 11,31% 14,26% / 15,37% 6,53% / 7,79% Profit factor 1,33 1,29 1,35 Сделки (% прибыльных) 482 (68,88%) 444 (59,91%) 926 (64,58%) Sharpe ratio 7,81 5,70 7,14





Скриншоты тестера стратегий (кривая баланса и распределение сделок) доступны как графические материалы для листинга.

Прошлые результаты бэктеста зависят от обычных рыночных условий и условий исполнения — не являются гарантией будущих результатов.





Живые сессии

Вы можете посмотреть, как советник торгует вживую, на нашем YouTube-канале — ищите пользователя "greaterwaves".





Часто задаваемые вопросы

1. На каких символах я могу использовать GW CRT?

На любом символе, который предлагает ваш брокер. Паттерн CRT — это поведение диапазона/ликвидности, не эксклюзивное для одного рынка. Мои собственные тесты проводились на NDX (Nasdaq 100) с данными Darwinex; по другим символам у меня нет проверенных результатов, поэтому перед торговлей на реальном счёте на другом рынке сначала протестируйте на демо и убедитесь, что настраиваемый диапазон сессии действительно имеет смысл для этого символа.

2. Нужен ли мне хеджевый счёт?

Только если вы активируете более одного режима выхода одновременно. С одним активным режимом всё работает так же на неттинг-счетах.

3. Использует ли он сетку, мартингейл или усреднение?

Нет. Каждая сделка независима, со своими SL и TP, зафиксированными в момент открытия. Не более одной новой сделки на символ в день.

4. Могу ли я использовать свои настройки риска?

Да — риск на сделку, минимальные соотношения Риск:Доходность для каждого режима выхода, буфер SL и фильтры смещения/ATR — всё настраивается через параметры.

5. Репрезентативны ли результаты бэктеста для реальной торговли?

Советник не зависит от каких-либо внешних источников данных (без WebRequest), поэтому да, в пределах обычных различий в спреде/исполнении/проскальзывании между брокерами. Тем не менее, поскольку это модель временного окна, убедитесь, что время вашего брокера совпадает с настроенным.

6. Есть ли поддержка после покупки?

Да. Вы можете задать любой вопрос по настройке или проблемам с советником в разделе комментариев продукта здесь, на MQL5.

7. Бесплатны ли обновления?

Да. Обновления GW CRT (исправления и улучшения в рамках этой версии) бесплатны пожизненно для всех, кто приобрёл продукт.





Предупреждение о риске

Торговля сопряжена с риском потерь. Ни одна автоматизированная система не гарантирует прибыль, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Протестируйте советника на демо-счёте и проверьте его параметры перед использованием на реальном счёте.