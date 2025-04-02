GW CRT 是一款基于蜡烛区间理论(Candle Range Theory, CRT)的 MetaTrader 5 智能交易系统(EA),该理论是 ICT / 聪明钱概念(Smart Money Concepts)方法中的一种流动性形态:区间的假突破、区间的收复(reclaim),以及在回撤(retrace)时入场,与最初的突破方向相反操作。

这不是高频或剥头皮系统。每个品种每天最多交易一次,且只有在完整形态确认后才会交易——优先保证信号质量而非交易频率。

我开发这款 EA 的原因是,CRT 形态在 ICT / 聪明钱概念圈子里非常流行,但很少有可验证的回测支持——人们声称"这就是交易方式",而这种说法的依据是授课者表面上的成功和生活方式,而不是数据。通过 GW CRT Candle Range Theory 这款 EA,我希望为社区提供一种直接自动化交易该形态的方式,无需经历整个设计和编程过程,把测试结果摆在桌面上,而不是空口承诺。





工作原理

时段(可配置时间范围)——在你定义的窗口内(例如伦敦或纽约开盘),EA 会根据所选分析周期的最高价和最低价构建 CRT-High / CRT-Low 区间。

突破 + 收复(两根独立的K线,而非单根影线)——一根K线必须收盘在区间之外,随后的一根K线必须收盘回到区间内且不越过中点。这确认了形态的方向。突破确认方式可配置:K线收盘价越过水平线(默认,可过滤掉简单的影线假突破),或K线的最高/最低价越过水平线(更宽松、触发更早)。

回撤 → 入场——价格必须回到扫过的水平线并触及(或根据所选模式收盘越过),交易才会开仓——入场绝不会发生在突破的瞬间。

可选的偏向过滤器——基于 D1 K线方向的方向性过滤器(顺势或逆势),外加针对偏向K线和时段区间的最小ATR区间过滤器,用于剔除波动性不足的日子。

每个品种每天最多一笔交易:一旦形态触发(或被排除),EA 直到第二天才会再次尝试。





出场管理——最多可同时使用3种模式

GW CRT 允许你激活以下任意组合:

CRT 区间的对侧水平线(带最低风险回报比要求)

CRT 区间的中点(带最低风险回报比要求)

固定风险回报比

如果你激活多个模式,每个模式都会以各自独立的魔术号(magic number)开立独立仓位,并分摊设定总风险中的相应份额——因此,一旦激活了多个模式,账户必须是对冲账户(净额账户无法在同一品种上同时持有两个仓位)。





风险管理

仓位大小按账户风险百分比计算,而非固定手数——自动在活跃的出场模式之间分配。

止损始终存在,设置在扫荡的真实极值之外(带可配置的ATR缓冲),并留有最小安全距离,以避免经纪商因"无效止损"而拒绝订单。

发送订单前,手数会根据可用的自由保证金以及经纪商自身的成交量限制(最小/最大/步长以及每个品种的最大总成交量)自动调整——绝不会发送经纪商会拒绝的成交量。

没有马丁格尔,没有网格,没有摊平亏损。每笔交易都是独立决策,其SL和TP在开仓时即已确定。





为资管/量化机构账户设计的控制项

每日亏损限额(可配置百分比,基于余额或净值),达到后可选择强制平仓。

盈利目标(可配置百分比),达到后可选择强制平仓。

基于时间的强制平仓("force-flat"),适用于不允许在日内窗口之外持仓的账户。





灵活性

适用于任何品种(外汇、黄金、指数,任何你的经纪商提供的品种)——时段时间范围和分析周期均可通过输入参数配置,不局限于单一市场。我自己的测试是在 NDX(纳斯达克100指数)上进行的,使用 Darwinex 经纪商的历史数据——这是我拥有已验证结果的市场;在其他品种上的表现我尚未测试过,效果将取决于所配置的时段是否真正适用于该特定品种。

可配置交易方向:多空双向、仅多单、或仅空单。

可配置入场时机:可在突破时、收复时,或(默认)回撤时触发。

可配置突破确认方式:K线收盘价越过 CRT 水平线(默认)或其最高/最低价越过水平线(影线)——与所选入场时机无关。

可选的图表可视化面板,显示时段状态、区间及活跃交易。





关于回测

GW CRT 不依赖任何外部数据源或 WebRequest——所有逻辑均基于该品种自身的价格数据运行,因此策略测试器中的表现能够代表实盘账户的行为,但仍受经纪商间正常点差/执行/滑点差异的影响。

由于这是一个基于经纪商时间的时段窗口模型,在实盘交易前请确认你的经纪商时区与你配置时间范围时所使用的时区一致。

测试设置:品种 NDX(纳斯达克100指数),经纪商 Darwinex(Tradeslide Trading Tech Limited),周期 M5,时间段 2021.07.01 – 2026.07.01(5年),初始资金 €5,000,杠杆 1:100,历史数据质量 98%。

下方展示了两种独立的偏向过滤器配置(逆势和顺势),以及第三项两种过滤器同时激活的测试,每种都作为独立仓位运行,单笔风险与各自单独测试中相同——用于展示两种模式组合带来的时间分散效应,而非作为与所售产品不同的另一独立产品。两种过滤器基于当日 D1 偏向互斥,因此两者的仓位永远不会同时存在。

D1 逆势偏向 D1 顺势偏向 两种模式同时激活 净利润 €1,537.84 €1,710.33 €4,319.48 最大回撤(余额 / 净值) 10.96% / 11.31% 14.26% / 15.37% 6.53% / 7.79% 盈利因子(Profit factor) 1.33 1.29 1.35 交易笔数(胜率) 482 (68.88%) 444 (59.91%) 926 (64.58%) 夏普比率(Sharpe ratio) 7.81 5.70 7.14





策略测试器截图(余额曲线和交易分布)已作为图形素材提供给本产品页面。

过往回测表现受正常市场和执行条件影响——不保证未来结果。





直播实盘

你可以在我们的 YouTube 频道观看 EA 实盘交易——搜索用户名 "greaterwaves"。





常见问题

1. GW CRT 可以在哪些品种上使用?

你的经纪商提供的任何品种。CRT 形态是一种区间/流动性行为,并非某个市场独有。我自己的测试是在 NDX(纳斯达克100指数)上使用 Darwinex 数据完成的;在其他品种上我没有已验证的结果,因此在其他市场进行实盘交易前,请先在模拟账户上测试,并确保所配置的时段区间对该品种确实合理。

2. 我需要对冲账户吗?

只有当你同时激活多个出场模式时才需要。只激活一个模式时,净额账户同样适用。

3. 它使用网格、马丁格尔或摊平吗?

不使用。每笔交易都是独立的,SL 和 TP 在开仓时即已固定。每个品种每天最多一笔新交易。

4. 我可以使用自己的风险设置吗?

可以——每笔交易风险、每种出场模式的最低风险回报比、SL缓冲以及偏向/ATR过滤器,均可通过输入参数配置。

5. 回测结果能代表实盘交易吗?

该 EA 不依赖任何外部数据源(无 WebRequest),因此在经纪商间正常点差/执行/滑点差异范围内是可代表实盘的。不过,由于这是一个时间窗口模型,请确认你的经纪商时间与所配置的时间一致。

6. 购买后有支持吗?

有。你可以在 MQL5 本产品页面的评论区发布任何关于设置或 EA 问题的疑问。

7. 更新是免费的吗?

是的。GW CRT 的更新(本版本内的修复和改进)对所有购买过该产品的用户终身免费。





风险提示

交易存在亏损风险。任何自动化系统都不保证盈利,过往表现也不保证未来结果。请先在模拟账户上测试该 EA 并检查其参数,然后再用于实盘账户。