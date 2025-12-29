Impulse Context Signals

Профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5

🔹 Обзор

Impulse Context Signals — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска качественных торговых сигналов BUY и SELL на основе импульса цены и рыночного контекста.

Все сигналы формируются строго на закрытии свечи, что исключает перерисовку и обеспечивает стабильную работу в реальной торговле.

Индикатор подходит для Forex, криптовалют, индексов, металлов и CFD.

🔹 Основные возможности

✔ Стрелки BUY и SELL прямо на графике
✔ Сигналы появляются только после закрытия свечи (без перерисовки)
✔ Работа на всех таймфреймах
✔ Оптимизирован для H1 (свинг-трейдинг)
✔ Визуальная оценка силы сигнала (разный размер стрелок)
✔ Встроенная защита от частых сигналов (cooldown)
✔ Информационная панель со статистикой
✔ Чистый и минималистичный интерфейс
✔ Не использует будущие данные

🔹 Логика сигналов

Индикатор анализирует:

  • Направление свечи (бычья / медвежья)

  • Размер тела свечи относительно диапазона

  • Силу импульса относительно предыдущих свечей

  • Паузы между сигналами

Каждый сигнал имеет уровень уверенности:

  • WEAK (слабый)

  • MEDIUM (средний)

  • STRONG (сильный)

Уровень уверенности отображается размером стрелки.

🔹 Информационная панель

Панель на графике отображает:

  • Текущий таймфрейм

  • Последний сигнал (BUY / SELL)

  • Уровень уверенности

  • Статистику BUY и SELL сигналов за последние N баров

Панель носит информационный характер и не содержит торговых рекомендаций.

🔹 Рекомендуемые таймфреймы

Индикатор работает на всех таймфреймах, однако наиболее стабильные результаты наблюдаются на:

  • H1 (рекомендуется)

  • M30

  • H4

🔹 Важно

⚠ Индикатор не перерисовывается
⚠ Сигналы формируются только на закрытии свечи
⚠ Без мартингейла, сеток и усреднения
⚠ Не использует будущие данные
⚠ Не гарантирует прибыль

Индикатор предназначен для анализа и поддержки принятия решений.

🔹 Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.
Индикатор предоставляется в аналитических и образовательных целях.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

🔹 Платформа

MetaTrader 5 (MT5)


