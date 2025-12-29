Impulse Context Signals
- Индикаторы
- Yaroslava Katanash
- Версия: 1.1
- Обновлено: 29 декабря 2025
- Активации: 15
📌 Impulse Context Signals
Профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5
🔹 Обзор
Impulse Context Signals — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска качественных торговых сигналов BUY и SELL на основе импульса цены и рыночного контекста.
Все сигналы формируются строго на закрытии свечи, что исключает перерисовку и обеспечивает стабильную работу в реальной торговле.
Индикатор подходит для Forex, криптовалют, индексов, металлов и CFD.
🔹 Основные возможности
✔ Стрелки BUY и SELL прямо на графике
✔ Сигналы появляются только после закрытия свечи (без перерисовки)
✔ Работа на всех таймфреймах
✔ Оптимизирован для H1 (свинг-трейдинг)
✔ Визуальная оценка силы сигнала (разный размер стрелок)
✔ Встроенная защита от частых сигналов (cooldown)
✔ Информационная панель со статистикой
✔ Чистый и минималистичный интерфейс
✔ Не использует будущие данные
🔹 Логика сигналов
Индикатор анализирует:
-
Направление свечи (бычья / медвежья)
-
Размер тела свечи относительно диапазона
-
Силу импульса относительно предыдущих свечей
-
Паузы между сигналами
Каждый сигнал имеет уровень уверенности:
-
WEAK (слабый)
-
MEDIUM (средний)
-
STRONG (сильный)
Уровень уверенности отображается размером стрелки.
🔹 Информационная панель
Панель на графике отображает:
-
Текущий таймфрейм
-
Последний сигнал (BUY / SELL)
-
Уровень уверенности
-
Статистику BUY и SELL сигналов за последние N баров
Панель носит информационный характер и не содержит торговых рекомендаций.
🔹 Рекомендуемые таймфреймы
Индикатор работает на всех таймфреймах, однако наиболее стабильные результаты наблюдаются на:
-
H1 (рекомендуется)
-
M30
-
H4
🔹 Важно
⚠ Индикатор не перерисовывается
⚠ Сигналы формируются только на закрытии свечи
⚠ Без мартингейла, сеток и усреднения
⚠ Не использует будущие данные
⚠ Не гарантирует прибыль
Индикатор предназначен для анализа и поддержки принятия решений.
🔹 Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.
Индикатор предоставляется в аналитических и образовательных целях.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
🔹 Платформа
MetaTrader 5 (MT5)