📌 Impulse Context Signals

Профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5

🔹 Обзор

Impulse Context Signals — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска качественных торговых сигналов BUY и SELL на основе импульса цены и рыночного контекста.

Все сигналы формируются строго на закрытии свечи, что исключает перерисовку и обеспечивает стабильную работу в реальной торговле.

Индикатор подходит для Forex, криптовалют, индексов, металлов и CFD.

🔹 Основные возможности

✔ Стрелки BUY и SELL прямо на графике

✔ Сигналы появляются только после закрытия свечи (без перерисовки)

✔ Работа на всех таймфреймах

✔ Оптимизирован для H1 (свинг-трейдинг)

✔ Визуальная оценка силы сигнала (разный размер стрелок)

✔ Встроенная защита от частых сигналов (cooldown)

✔ Информационная панель со статистикой

✔ Чистый и минималистичный интерфейс

✔ Не использует будущие данные

🔹 Логика сигналов

Индикатор анализирует:

Направление свечи (бычья / медвежья)

Размер тела свечи относительно диапазона

Силу импульса относительно предыдущих свечей

Паузы между сигналами

Каждый сигнал имеет уровень уверенности:

WEAK (слабый)

MEDIUM (средний)

STRONG (сильный)

Уровень уверенности отображается размером стрелки.

🔹 Информационная панель

Панель на графике отображает:

Текущий таймфрейм

Последний сигнал (BUY / SELL)

Уровень уверенности

Статистику BUY и SELL сигналов за последние N баров

Панель носит информационный характер и не содержит торговых рекомендаций.

🔹 Рекомендуемые таймфреймы

Индикатор работает на всех таймфреймах, однако наиболее стабильные результаты наблюдаются на:

H1 (рекомендуется)

M30

H4

🔹 Важно

⚠ Индикатор не перерисовывается

⚠ Сигналы формируются только на закрытии свечи

⚠ Без мартингейла, сеток и усреднения

⚠ Не использует будущие данные

⚠ Не гарантирует прибыль

Индикатор предназначен для анализа и поддержки принятия решений.

🔹 Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.

Индикатор предоставляется в аналитических и образовательных целях.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

🔹 Платформа

MetaTrader 5 (MT5)