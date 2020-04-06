Doctor Winston ver4

Описание бота Doctor Winston MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/114109

Общие характеристики:

Название: Doctor Winston

Тип: Ультрасовременный бот для торговли на Форексе

Инструменты: Поддерживает большинство валютных пар и торговых инструментов

Таймфрейм: Может работать на любом таймфрейме

Настройки бота:

Управление капиталом (Money Management):

MMOn: Включение/отключение управления капиталом (true/false)

DefaultVolume: Объем сделки по умолчанию (0.01)

MMCalc: Базовая сумма для управления капиталом (1000)

Индикаторы:

ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Параметры для различных индикаторов по длине

ADimension, BDimension, CDimension, DDimension, EDimension: Параметры для различных индикаторов по размеру

AMa, BMa, CMa, DMa, EMa: Параметры для различных скользящих средних (MA)

Основные настройки:

BrockerFilling: Тип исполнения ордеров брокера (ORDERFILLINGFOK)

CommentOrders: Комментарий для ордера

MagicNumber: Уникальный идентификатор ордера (9)

AStep: Шаг A (95)

CorrectBars: Количество баров для коррекции (50)

LimitSeries: Максимальное количество ордеров в серии (10)

MinimalStep: Минимальный шаг между ордерами (155)

TP: Уровень Take Profit (2500)

SL: Уровень Stop Loss (3000)

TrailingStart: Начальный уровень трейлинга (1200)

TrailingStop: Уровень стоп-лосса для трейлинга (200)

Особенности бота: Мани-менеджмент:

Бот использует продуманную систему управления капиталом для корректной работы с депозитом. Это помогает оптимизировать торговлю и минимизировать риски.





Индикаторы и сигналы:

Doctor Winston использует различные индикаторы и системы фиксации формы баров для определения точек входа и выхода. Это обеспечивает точные сигналы для открытия и закрытия позиций.





Ограничение серии ордеров:

Параметр LimitSeries позволяет ограничивать количество ордеров в серии, что помогает управлять рисками и предотвращать чрезмерную активность на рынке.





Частота ордеров:

Минимальный шаг между ордерами задается параметром MinimalStep, а AStep определяет частоту ордеров, что позволяет контролировать интенсивность торговли.





Сопровождение ордеров:

Бот сопровождает ордера с помощью уровней Take Profit, Stop Loss, Trailing Start и Trailing Stop, что позволяет эффективно управлять открытыми позициями и защищать прибыль.





Преимущества использования Doctor Winston:

Гибкость и настройка:

Бот Doctor Winston обладает разнообразными функциями и гибкими настройками, что позволяет адаптировать его под различные торговые стратегии и рыночные условия.





Широкий спектр инструментов:

Doctor Winston поддерживает работу с широким спектром торговых инструментов, включая валютные пары, индексы, акции и криптовалюты. Это предоставляет возможность выбора оптимальных активов для торговли.





Эффективное управление капиталом:

Система управления капиталом помогает трейдерам контролировать риски и оптимизировать использование депозита.





Doctor Winston - это ультрасовременный торговый бот для Форекса, обеспечивающий высокую точность, гибкость и надежность в различных рыночных условиях.