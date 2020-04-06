Doctor Winston ver4

Описание бота Doctor Winston

MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/114109

Общие характеристики:
  • Название: Doctor Winston
  • Тип: Ультрасовременный бот для торговли на Форексе
  • Инструменты: Поддерживает большинство валютных пар и торговых инструментов
  • Таймфрейм: Может работать на любом таймфрейме

Настройки бота:

Управление капиталом (Money Management):
  • MMOn: Включение/отключение управления капиталом (true/false)
  • DefaultVolume: Объем сделки по умолчанию (0.01)
  • MMCalc: Базовая сумма для управления капиталом (1000)
Индикаторы:
  • ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Параметры для различных индикаторов по длине
  • ADimension, BDimension, CDimension, DDimension, EDimension: Параметры для различных индикаторов по размеру
  • AMa, BMa, CMa, DMa, EMa: Параметры для различных скользящих средних (MA)
Основные настройки:
  • BrockerFilling: Тип исполнения ордеров брокера (ORDERFILLINGFOK)
  • CommentOrders: Комментарий для ордера
  • MagicNumber: Уникальный идентификатор ордера (9)
  • AStep: Шаг A (95)
  • CorrectBars: Количество баров для коррекции (50)
  • LimitSeries: Максимальное количество ордеров в серии (10)
  • MinimalStep: Минимальный шаг между ордерами (155)
  • TP: Уровень Take Profit (2500)
  • SL: Уровень Stop Loss (3000)
  • TrailingStart: Начальный уровень трейлинга (1200)
  • TrailingStop: Уровень стоп-лосса для трейлинга (200)

Особенности бота:

Мани-менеджмент:

Бот использует продуманную систему управления капиталом для корректной работы с депозитом. Это помогает оптимизировать торговлю и минимизировать риски.

Индикаторы и сигналы:
Doctor Winston использует различные индикаторы и системы фиксации формы баров для определения точек входа и выхода. Это обеспечивает точные сигналы для открытия и закрытия позиций.

Ограничение серии ордеров:
Параметр LimitSeries позволяет ограничивать количество ордеров в серии, что помогает управлять рисками и предотвращать чрезмерную активность на рынке.

Частота ордеров:
Минимальный шаг между ордерами задается параметром MinimalStep, а AStep определяет частоту ордеров, что позволяет контролировать интенсивность торговли.

Сопровождение ордеров:
Бот сопровождает ордера с помощью уровней Take Profit, Stop Loss, Trailing Start и Trailing Stop, что позволяет эффективно управлять открытыми позициями и защищать прибыль.

Преимущества использования Doctor Winston:

Гибкость и настройка:
Бот Doctor Winston обладает разнообразными функциями и гибкими настройками, что позволяет адаптировать его под различные торговые стратегии и рыночные условия.

Широкий спектр инструментов:
Doctor Winston поддерживает работу с широким спектром торговых инструментов, включая валютные пары, индексы, акции и криптовалюты. Это предоставляет возможность выбора оптимальных активов для торговли.

Эффективное управление капиталом:
Система управления капиталом помогает трейдерам контролировать риски и оптимизировать использование депозита.

Doctor Winston - это ультрасовременный торговый бот для Форекса, обеспечивающий высокую точность, гибкость и надежность в различных рыночных условиях.

