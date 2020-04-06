Doctor Winston ver4
- Эксперты
- Nadiya Mirosh
- Версия: 2.8
- Активации: 5
Описание бота Doctor Winston
Общие характеристики:
- Название: Doctor Winston
- Тип: Ультрасовременный бот для торговли на Форексе
- Инструменты: Поддерживает большинство валютных пар и торговых инструментов
- Таймфрейм: Может работать на любом таймфрейме
Настройки бота:
Управление капиталом (Money Management):
- MMOn: Включение/отключение управления капиталом (true/false)
- DefaultVolume: Объем сделки по умолчанию (0.01)
- MMCalc: Базовая сумма для управления капиталом (1000)
Индикаторы:
- ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Параметры для различных индикаторов по длине
- ADimension, BDimension, CDimension, DDimension, EDimension: Параметры для различных индикаторов по размеру
- AMa, BMa, CMa, DMa, EMa: Параметры для различных скользящих средних (MA)
Основные настройки:
- BrockerFilling: Тип исполнения ордеров брокера (ORDERFILLINGFOK)
- CommentOrders: Комментарий для ордера
- MagicNumber: Уникальный идентификатор ордера (9)
- AStep: Шаг A (95)
- CorrectBars: Количество баров для коррекции (50)
- LimitSeries: Максимальное количество ордеров в серии (10)
- MinimalStep: Минимальный шаг между ордерами (155)
- TP: Уровень Take Profit (2500)
- SL: Уровень Stop Loss (3000)
- TrailingStart: Начальный уровень трейлинга (1200)
- TrailingStop: Уровень стоп-лосса для трейлинга (200)
Особенности бота:
Мани-менеджмент:
Бот использует продуманную систему управления капиталом для корректной работы с депозитом. Это помогает оптимизировать торговлю и минимизировать риски.
Индикаторы и сигналы:
Doctor Winston использует различные индикаторы и системы фиксации формы баров для определения точек входа и выхода. Это обеспечивает точные сигналы для открытия и закрытия позиций.
Ограничение серии ордеров:
Параметр LimitSeries позволяет ограничивать количество ордеров в серии, что помогает управлять рисками и предотвращать чрезмерную активность на рынке.
Частота ордеров:
Минимальный шаг между ордерами задается параметром MinimalStep, а AStep определяет частоту ордеров, что позволяет контролировать интенсивность торговли.
Сопровождение ордеров:
Бот сопровождает ордера с помощью уровней Take Profit, Stop Loss, Trailing Start и Trailing Stop, что позволяет эффективно управлять открытыми позициями и защищать прибыль.
Преимущества использования Doctor Winston:
Гибкость и настройка:
Бот Doctor Winston обладает разнообразными функциями и гибкими настройками, что позволяет адаптировать его под различные торговые стратегии и рыночные условия.
Широкий спектр инструментов:
Doctor Winston поддерживает работу с широким спектром торговых инструментов, включая валютные пары, индексы, акции и криптовалюты. Это предоставляет возможность выбора оптимальных активов для торговли.
Эффективное управление капиталом:
Система управления капиталом помогает трейдерам контролировать риски и оптимизировать использование депозита.
Doctor Winston - это ультрасовременный торговый бот для Форекса, обеспечивающий высокую точность, гибкость и надежность в различных рыночных условиях.