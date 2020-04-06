Doctor Winston ver4

Doctor Winston Bot Beschreibung

Allgemeine Eigenschaften:

Name: Doktor Winston

Typ: Hochmoderner Forex-Handels-Bot

Werkzeuge: Unterstützt die meisten Währungspaare und Handelsinstrumente

Zeitrahmen: Kann auf jedem Zeitrahmen arbeiten

Bot-Einstellungen:





Geld-Management:

MMOn: Geldmanagement aktivieren/deaktivieren (true/false)

VorgabeVolumen: Standard-Handelsvolumen (0.01)

MMCalc: Grundbetrag für Geldmanagement (1000)

Indikatoren:

ALänge, BLänge, CLänge, DLänge, ELänge: Parameter für verschiedene Indikatoren nach Länge

ADimension, BDimension, CDimension, DDimension, EDimension: Parameter für verschiedene Indikatoren nach Größe

AMa, BMa, CMa, DMa, EMa: Parameter für verschiedene gleitende Durchschnitte (MA)

Wichtigste Einstellungen:

BrockerFilling: Art der Broker-Auftragsausführung (ORDERFILLINGFOK)

KommentarOrder: Kommentar für die Order

MagischeNummer: Eindeutige Auftragskennung (9)

AStep: Schritt A (95)

CorrectBars: Anzahl der Bars für die Korrektur (50)

LimitSerie: Maximale Anzahl von Aufträgen in einer Serie (10)

MinimalSchritt: Minimaler Schritt zwischen den Aufträgen (155)

TP: Take Profit-Niveau (2500)

SL: Stop-Loss-Niveau (3000)

TrailingStart: Anfangsniveau für Trailing (1200)

TrailingStop: Stop-Loss-Level für Trailing (200)

Bot-Funktionen:

Geldmanagement:





Der Bot verwendet ein gut durchdachtes Kapitalmanagementsystem für den korrekten Umgang mit dem Depot. Dies hilft, den Handel zu optimieren und die Risiken zu minimieren.





Indikatoren und Signale:

Doctor Winston verwendet verschiedene Indikatoren und Systeme zur Festlegung der Balkenform, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Dies liefert genaue Signale für das Öffnen und Schließen von Positionen.





Begrenzung der Auftragsserien:

Mit dem Parameter LimitSeries können Sie die Anzahl der Aufträge in einer Serie begrenzen, um Risiken zu steuern und übermäßige Marktaktivitäten zu vermeiden.





Auftragsfrequenz:

Der minimale Schritt zwischen den Aufträgen wird durch den Parameter MinimalStep festgelegt, und AStep bestimmt die Häufigkeit der Aufträge, wodurch Sie die Intensität des Handels steuern können.





Auftragsverfolgung:

Der Bot verfolgt die Aufträge anhand von Take Profit, Stop Loss, Trailing Start und Trailing Stop Levels, wodurch Sie offene Positionen effektiv verwalten und Gewinne schützen können.





Vorteile der Verwendung von Doctor Winston:





Flexibilität und Anpassungsfähigkeit:

Der Doctor Winston Bot verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und flexiblen Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, ihn an verschiedene Handelsstrategien und Marktbedingungen anzupassen.





Große Auswahl an Instrumenten:

Doctor Winston unterstützt eine breite Palette von Handelsinstrumenten, darunter Währungspaare, Indizes, Aktien und Kryptowährungen. So haben Sie die Möglichkeit, die optimalen Vermögenswerte für den Handel auszuwählen.





Effizientes Kapitalmanagement:

Das Kapitalmanagementsystem hilft Händlern, Risiken zu kontrollieren und die Verwendung der Einlage zu optimieren.



