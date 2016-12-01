Кто заметил, что сейчас при ответах на ваши комментарии приходят пуш сообщения на мобильные?

Новый комментарий
 

Мы выпустили новую функцию автоматических уведомлений при общении в форуме.

Чтобы получать уведомления, надо прописать свой MetaQuotes ID в Профиль -> Настройки -> Безопасность, включить уведомления и по дефолту:

Еще проще авторизоваться со своим MQL5 аккаунтом в мобильном и тогда MetaQuotes ID автоматически пропишется на сайте и вы начнете получать уведомления.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тестируем 'CopyTicks'

Alexey Kozitsyn, 2016.11.02 14:51

Кстати, похоже, теперь если отвечаешь конкретному человеку на форуме, ему приходит пуш-сообщение об этом на телефон.
Похоже, не работает. Ответил Вам здесь.

https://www.mql5.com/ru/forum/99426/page2#comment_2939408 

Дождались!
Надеюсь теперь вопросы по mql4 будут писать именно сюда. Хотя, как по мне, лучше бы сделали выбор при создании ветки: mql4 | mql5...
 

Да, есть огрехи с форматом текстов.

Завтра все поправим.

 
Я заметил. Не сразу понял, от куда сообщение - в личке не нашёл потому что. Теперь понятно.
 

В профиле отключены абсолютно все уведомления:

уведомления отключены

Тем не менее на смартфон под управлением Android периодически прилетают Push-сообщения о комментариях в теме обсуждения моего последнего кода для кодобазы. 

 
И прилетают Push, если мои ответы комментируют. Очень надоедает - в настройках ничего нет, а сообщения прилетают.
 
Личные упоминания при квотировании ваших комментариев нельзя отключить.
 
Так что теперь смартфон отключать вообще? Ну не нужна мне такая какофония каждую минуту.

 

Добавлено:

пожалуйста отключите все сообщения, ведь смартфон не отключается от инета, ему и погоду нужно скачивать и другие действия совершать, а тут такой ансамбль: каждую минуту буль-буль, буль-буль. 

 
Будем думать над настройками.

Пока мы все тестируем, потерпите немного, пожалуйста.

 
Спасибо. Буду терпеть в буль-буль.
