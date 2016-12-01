Кто заметил, что сейчас при ответах на ваши комментарии приходят пуш сообщения на мобильные?
Alexey Kozitsyn, 2016.11.02 14:51Кстати, похоже, теперь если отвечаешь конкретному человеку на форуме, ему приходит пуш-сообщение об этом на телефон.
Мы выпустили новую функцию автоматических уведомлений при общении в форуме.
Чтобы получать уведомления, надо прописать свой MetaQuotes ID в Профиль -> Настройки -> Безопасность, включить уведомления и по дефолту:
Еще проще авторизоваться со своим MQL5 аккаунтом в мобильном и тогда MetaQuotes ID автоматически пропишется на сайте и вы начнете получать уведомления.
Похоже, не работает. Ответил Вам здесь.
Да, есть огрехи с форматом текстов.
Завтра все поправим.
В профиле отключены абсолютно все уведомления:
Тем не менее на смартфон под управлением Android периодически прилетают Push-сообщения о комментариях в теме обсуждения моего последнего кода для кодобазы.
Личные упоминания при квотировании ваших комментариев нельзя отключить.
Так что теперь смартфон отключать вообще? Ну не нужна мне такая какофония каждую минуту.
Добавлено:
пожалуйста отключите все сообщения, ведь смартфон не отключается от инета, ему и погоду нужно скачивать и другие действия совершать, а тут такой ансамбль: каждую минуту буль-буль, буль-буль.
Так что теперь смартфон отключать вообще? Ну не нужна мне такая какофония каждую минуту.
Будем думать над настройками.
Пока мы все тестируем, потерпите немного, пожалуйста.
