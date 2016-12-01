Кто заметил, что сейчас при ответах на ваши комментарии приходят пуш сообщения на мобильные? - страница 2

Vladimir Karputov:
Спасибо. Буду терпеть в буль-буль.
Будет отдельная настройка, управляющая пуш-сообщениями на квотировании или вызовах через @Vladimir Karputov
 

Выпустили обновление функций push уведомлений на мобильные.

Приглашаем всех потестировать и высказать свое мнение.

 

Обратите внимание на давнишнюю, но слабоиспользуемую функцию @username для обращения к человеку.

Это метод вызова нужных людей в ветку обсуждений по аналогии с другими социальными сетями. В очередном обновлении при таком вызове человеку тоже будет посылаться пуш уведомление.

Renat Fatkhullin:

@Renat Fatkhullin, забанили по IP ни с того, ни с сего. Это прикол из-за переезда сайта?

Спасибо, исправлено. 


 

Как вызвать человека в тему обсуждения:

  1. печатаем знак @
  2. далее набираем первые четыре символа из логина логин пользователя
  3. дальше система покажет всевозможные варианты из логинов пользователей

 

Добавлено: кто будет вызывать очень часто Барабашку - тому Барабашка приснится ночью


Vladimir Karputov:

Вас не показывает.

Показывает. Писал по имени. 

 
Плохо смотрели, вот же: 

... 

барабашка

 

Функцию выбора пользователей для вставки проапгрейдили.

Сейчас при открытом редакторе клик на имени собеседника вставляет обращение: @Vladimir Karputov


 
ух ты @Renat Fatkhullin

просто тестирую )

 
Как хорошо, что я на ночь отключаю интернет 🙂
