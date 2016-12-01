Кто заметил, что сейчас при ответах на ваши комментарии приходят пуш сообщения на мобильные? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. Буду терпеть в буль-буль.
Выпустили обновление функций push уведомлений на мобильные.
Приглашаем всех потестировать и высказать свое мнение.
Обратите внимание на давнишнюю, но слабоиспользуемую функцию @username для обращения к человеку.
Это метод вызова нужных людей в ветку обсуждений по аналогии с другими социальными сетями. В очередном обновлении при таком вызове человеку тоже будет посылаться пуш уведомление.
Обратите внимание на давнишнюю, но слабоиспользуемую функцию @username для обращения к человеку.
Это метод вызова нужных людей в ветку обсуждений по аналогии с другими социальными сетями. В очередном обновлении при таком вызове человеку тоже будет посылаться пуш уведомление.
@Renat Fatkhullin, забанили по IP ни с того, ни с сего. Это прикол из-за переезда сайта?
Спасибо, исправлено.
Как вызвать человека в тему обсуждения:
Добавлено: кто будет вызывать очень часто Барабашку - тому Барабашка приснится ночью
Как вызвать человека в тему обсуждения:
Добавлено: кто будет вызывать очень часто Барабашку - тому Барабашка приснится ночью
Вас не показывает.
Показывает. Писал по имени.
Вас не показывает.
Плохо смотрели, вот же:
...
Функцию выбора пользователей для вставки проапгрейдили.
Сейчас при открытом редакторе клик на имени собеседника вставляет обращение: @Vladimir Karputov
Функцию выбора пользователей для вставки проапгрейдили.
Сейчас при открытом редакторе клик на имени собеседника вставляет обращение: @Vladimir Karputov
ух ты @Renat Fatkhullin
просто тестирую )
ух ты @Renat Fatkhullin
просто тестирую )