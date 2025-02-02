Ускорение оптимизации в MT5 - варианты решений - страница 5
Но RAM не имеет ограниченного ресурса чтения/записи.
Вот уж да уж! Такой крутой ССД, как у него, надо беречь пуще глаза.
Видимо стоит дороже моего компа )
На деле с ресурсом SSD не так грустно. Хватает до морального устаревания. Нет массовых жалоб на смерти. Но вот для долговременного хранения лучше использовать HDD. SSD и любые флешки и карты памяти теряют информацию в выключенном виде. Их надо регулярно подключать на несколько часов, микропрограмма контроллера занимается проверкой и наведением порядка, пока они подключены и не используются.
У меня S.M.A.R.T. показывает Drive Remaining Life для двух плюшевых предельно дешёвых SSD с Али 85% и 81% за несколько лет.
Кстати, кто не знает - чтобы SSD работали быстро, надо оставлять свободными минимум 1/4, а лучше 1/3. При заполнении они начинают работать медленно, как HDD. Я просто уменьшил раздел, чтобы оставалось свободное место, и не парюсь с контролем заполнения.
Почему вы так плохо обо мне думаете? Комп таких денег стоить не может. Или гораздо дороже или совсем бесплатно со свалки.
И вот самый дешовый из ситилинка
Модель диска напишите, пожалуйста.
Допускаю, что в вашей модели есть буферизация и это даёт такой эффект. Поставьте размер файла побольше для теста.
Да буферизация есть.
Я пытался понять ограниченность SSD дисков. И вот что понял… Говорят, что среднестатистический пользователь «нарабатывает» чтение\запись в год около 4 тб. Следовательно TBW 700тб разделить на 7тб получится 100 лет. Вот и не стал я больше обращать на это внимание.
В нашем случае, если запускать программы с FileWrite/FileRead и GlobalVariableSet/Get = 100 лет можно сразу делить на 10.
А если на нескольких графиках и терминалах, то и на все 50
Виталий, я сразу прикинул специфику нашего использования диска и посчитал не 4 тб в год, а 7 тб, что почти в два раза больше.
Потом посчитайте сколько весит запись GlobalVariableSet/Get… Разве это так страшно? Там ведь, всего лишь в байтах измеряется. Да и FileWrite/FileRead до килобайт не дотягивает..
Но постоянно протирает дырку, как капля воды в граните.
Пока я выбирал SSD встречал где-то информацию, что сейчас диски не пишут в одно место постоянно. Так-что на мой взгляд это не проблема.
Я себе поставил 2 диска М2, один общий, второй под систему, что-то типа страховки, чтобы не умерло всё и сразу.
Пишут о ресурсе в 100, а что по факту - неизвестно.