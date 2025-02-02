Ускорение оптимизации в MT5 - варианты решений - страница 4
Сервис GpuRamDrive.
В каких случаях стоит использовать GPU? Только когда оперативки мало?
Да, если памяти мало, а у GPU её достаточно (т.е. GPU не бюджетная), и дискретная GPU не используется для дисплея (т.е. на дисплей работает встройка). Если дискретная GPU работает на дисплей, параллельное использование может приводить к неожиданностям или, как минимум, к сильному замедлению графики либо обмена с диском (не знаю, у кого приоритет). При майнинге, например, замедляется графика, и может зависать при неаккуратной настройке оверклокинга.
У меня встройка для работы и 3 дискретные AMD RX580 с 8Гб для ИИ, майнинга и игр. 8 Гб при необходимости я бы мог выделить из своей RAM 16Гб. Плюс GPU 8Гб. К сожалению, несколько GPU нельзя выделить под диск, программа не позволяет.
Да,
Огромное спасибо вам и fxsaber за такое подробное раскрытие темы! Я теперь "просветлённый" )
Думаю, не только мне пригодится. В сети такое краткое и в то же полное описание не найти.
Планкам памяти 13+ лет.
А разве это не скорость чтения\записи на диск? При каких делах тут память?
Виртуальный диск создаётся в памяти... и ОС воспринимает его как и физический.
Понятно, спасибо. Но SSD form-factor м.2 даёт тоже отличные скорости.
Интересно что будет показывать если включить через переходник в PCIe
Модель диска напишите, пожалуйста.
Допускаю, что в вашей модели есть буферизация и это даёт такой эффект. Поставьте размер файла побольше для теста.
Видимо оч. крутой диск у вас. Прикладываю мой м2.
А на обычном SSD ... ващще грустно...
Но RAM не имеет ограниченного ресурса чтения/записи.
M.2 намного быстрее, чем SATA, но не настолько в реальности. Надо смотреть обзоры, кому интересно.
И M.2 - это тот же PCIe по сути. В него можно втыкать видеокарту через переходник (у меня есть) и райзер.