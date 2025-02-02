Ускорение оптимизации в MT5 - варианты решений - страница 3
все тики
Для чистоты эксперимента попробуйте поротестировать на OHLC. Если время будет совпадать, то проблема в количестве тиков. В режиме "все тики" система моделирует тики, но их количество у разных брокеров может быть разным.
я пользователь, а не разработчик, зачем мне что то представлять или знать что именно делает тестер...
Затем, что бы хотя бы понимать адекватность своих требований. То что просите - явно за рамками этого. Объяснять почему это так не стоит, ведь "зачем вам что-то представлять или знать что именно делает тестер".
При оптимизации(не одиночном проходе) линейная зависимость скорости от количества ядер и частоты процессора.
Есть в МТ5 одна неприятная особенность. Заключается в том, что прогоны на ядра планируются в самом начале оптимизации. Однако по факту, в процессе оптимизации одни прогоны оказываются значительно быстрее других, потому что из-за конкретных параметров активность эксперта отличается очень не слабо. И вот получается что быстрые прогоны на большинстве ядер уже давно завершились, а ядро, которому достались самые ресурсоемкие комбинации параметров, продолжает пыхтеть в одиночку. Разница порою оказываются весьма существенной и далеко не линейной.
При оптимизации узким местом является количество ядер (больше - физических). И дисковая подсистема, издавна проблема с генерацией больших файлов.
Отчасти поможет организация RAM-диска (ImDiskTk - одна из программ, автоматом переносит нужные папки туда и обратно при инициализации/деините) и перенос туда папок с временными файлами, создаваемыми тестером.
Также диск можно организовать в свободной памяти GPU (GpuRamDrive), чуть медленнее, чем RAM, но быстрее SSD.
Погуглил - прикольная тема, буду разбираться и пробовать, спасибо!
А одновременно и GPU, и RAM использовать можно?
На сколько RAM быстрее SSD, если диск не крутой, но реально приличный? Ощутимо ли...
Понимаю, что сравнивать надо конкретные железки, но "весомо-грубо-зримо-всреднем" как?
Намного быстрее. fxsaber не даст соврать, он использует RAM-disk. А насколько точно - мерить надо. CrystalDiskMark в помощь.
Не забывайте, что не в любом процессе дисковая подсистема - узкое место.
Планкам памяти 13+ лет.
Решил потестить у себя.
Драйвер ImDisk. RAM самая дешёвая Samsumg 2*8Gb, не разогнана, FAT32 (exFAT мало оличается, NTFS чуть лучше в SEQ, чуть хуже в RND):
GPU AMD RX580 - память на обеих разогнана одинаково с 1750 до 1920 MHz (предел без сбоев - 2020). Ядро приторможено. Через райзер по 4 линиям PCI даже чуть быстрее получилось.
Сервис GpuRamDrive.
GPU0 на PCIe16, не подключенная к монитору:
GPU2 на PCIe4 (райзер), не подключенная к монитору:
Два дешёвых SSD: