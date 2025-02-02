Ускорение оптимизации в MT5 - варианты решений - страница 3

Новый комментарий
 
Pavel Nikiforov:
все тики

Для чистоты эксперимента попробуйте поротестировать на OHLC. Если время будет совпадать, то проблема в количестве тиков. В режиме "все тики" система моделирует тики, но их количество у разных брокеров может быть разным.

 
Igor Yeremenko:

я пользователь, а не разработчик, зачем мне что то представлять или знать что именно делает тестер...

Затем, что бы хотя бы понимать адекватность своих требований. То что просите - явно за рамками этого. Объяснять почему это так не стоит, ведь "зачем вам что-то представлять или знать что именно делает тестер".

 
Renat Fatkhullin:
При оптимизации(не одиночном проходе) линейная зависимость скорости от количества ядер и частоты процессора.

Масштабирование чистейшее и близко к идеальному.

Чтобы доказать обратное, нужны воспроизводимые условия.

Есть в МТ5 одна неприятная особенность. Заключается в том, что прогоны на ядра планируются в самом начале оптимизации. Однако по факту, в процессе оптимизации одни прогоны оказываются значительно быстрее других, потому что из-за конкретных параметров активность эксперта отличается очень не слабо. И вот получается что быстрые прогоны на большинстве ядер уже давно завершились, а ядро, которому достались самые ресурсоемкие комбинации параметров, продолжает пыхтеть в одиночку. Разница порою оказываются весьма существенной и далеко не линейной. 

 

Купил комп с хорошей памятью, а оптимизатор мт5 использует от неё совсем смешной процент.

Объёмы оптимизации у меня большие и смотреть как гуляют без дела приличные мощности обидно.

Есть ли приёмы/настройки для ускорения оптимизации за счет памяти?

 
Михалыч Трейдинг #:

Купил комп с хорошей памятью, а оптимизатор мт5 использует от неё совсем смешной процент.

Объёмы оптимизации у меня большие и смотреть как гуляют без дела приличные мощности обидно.

Есть ли приёмы/настройки для ускорения оптимизации за счет памяти?

При оптимизации узким местом является количество ядер (больше - физических). И дисковая подсистема, издавна проблема с генерацией больших файлов.

Отчасти поможет организация RAM-диска (ImDiskTk - одна из программ, автоматом переносит нужные папки туда и обратно при инициализации/деините) и перенос туда папок с временными файлами, создаваемыми тестером.

Также диск можно организовать в свободной памяти GPU (GpuRamDrive), чуть медленнее, чем RAM, но быстрее SSD.

 
Edgar Akhmadeev #:

Также диск можно организовать в свободной памяти GPU (GpuRamDrive), чуть медленнее, чем RAM, но быстрее SSD.

Погуглил - прикольная тема, буду разбираться и пробовать, спасибо!

А одновременно и  GPU, и  RAM использовать можно?

На сколько RAM быстрее  SSD, если диск не крутой, но реально приличный? Ощутимо ли...

Понимаю, что сравнивать надо конкретные железки, но "весомо-грубо-зримо-всреднем" как?

 
Михалыч Трейдинг #:
А одновременно и  GPU, и  RAM использовать можно?

Два драйвера создадут два разных диска, распределяйте данные по усмотрению.

Михалыч Трейдинг #:

На сколько RAM быстрее  SSD, если диск не крутой, но реально приличный? Ощутимо ли...

Понимаю, что сравнивать надо конкретные железки, но "весомо-грубо-зримо-всреднем" как?

Намного быстрее. fxsaber не даст соврать, он использует RAM-disk. А насколько точно - мерить надо. CrystalDiskMark в помощь.

Не забывайте, что не в любом процессе дисковая подсистема - узкое место.

 
Возможно, это только моя специфика (Linux, Wine), но MQL5 (про сам MT5 сказать не могу, сложно проверить) очень медленно работает с каталогами(папками) и файлами - именно открытие и закрытие.
 
Edgar Akhmadeev #:

Намного быстрее. fxsaber не даст соврать, он использует RAM-disk. А насколько точно - мерить надо. CrystalDiskMark в помощь.

Планкам памяти 13+ лет.

 

Решил потестить у себя.

Драйвер ImDisk. RAM самая дешёвая Samsumg 2*8Gb, не разогнана, FAT32 (exFAT мало оличается, NTFS чуть лучше в SEQ, чуть хуже в RND):

RAM FAT32

GPU AMD RX580 - память на обеих разогнана одинаково с 1750 до 1920 MHz (предел без сбоев - 2020). Ядро приторможено. Через райзер по 4 линиям PCI даже чуть быстрее получилось.

Сервис GpuRamDrive.

GPU0 на PCIe16, не подключенная к монитору:

GPU0

GPU2 на PCIe4 (райзер), не подключенная к монитору:

GPU2

Два дешёвых SSD:

SSD1

SSD2

ImDisk Toolkit
ImDisk Toolkit
  • 2025.01.19
  • sourceforge.net
BigQuery Studio provides a single, unified interface for all data practitioners of various coding skills to simplify analytics workflows from data ingestion and preparation to data exploration and visualization to ML model creation and...
12345678
Новый комментарий