Встроить чат в редактор MetaEditor

Alexey Viktorov:
И модератором назначить барабашку чтобы он мог устанавливать там свои, по ситуации, правила и мог удалять код по своему усмотрению.
Ага, и вас форточкой хлопать, что бы поддувало лучше.
 
transcendreamer:
вот лучше бы сделать чтобы шрифт можно было менять а то сейчас такой шрифт что фиг чего разберешь
Поставьте разрешение экрана 640х480 и все будет видно))
 
transcendreamer:
вот лучше бы сделать чтобы шрифт можно было менять а то сейчас такой шрифт что фиг чего разберешь

 

-- это в Сервис - Настройки 

 

по теме опроса -- полностью поддерживаю мнение:

Vitaly Muzichenko:

Бред какой-то ...

 
Vladimir Zubov:
Владимир, вы прекрасно знаете структуру кода и возможные ошибки при написании программ на MQL , пусть лучше вас возьмут в штат модерирования при одобрении продуктов в маркет, на текущий момент всё там происходит очень долго, вплоть до того что присылают сообщение, а следующий ответ через неделю. Там бы и понадобились ваши навыки удаленного доступа и помощи.

Вы что, смеётесь, или серьёзно?

Ни один продукт для МТ4 не будет пропущен. Никогда в жизни...

 
transcendreamer:
вот лучше бы сделать чтобы шрифт можно было менять а то сейчас такой шрифт что фиг чего разберешь
В редакторе шрифт меняется, или вы о другом? Сервис-Настройки-Шрифт
 
Alexey Volchanskiy:
В редакторе шрифт меняется, или вы о другом? Сервис-Настройки-Шрифт

В редакторе конечно меняется, но я имел в виду в окне чата в терминале, такой мелкий шрифт что приходится всматриваться....

 

По поводу чатов в редакторе/терминале -- скажу так.

Я на ресурсе mql5.com почти с самого начала его создания. Наблюдал как появлялись и развивались серсисы Фриланс, Маркет, Сигналы, те же Чаты. Какие они были с начала, какие они стали теперь.

Но в последнее время -- я напишу в личке в разговоре матюк и думаю -- а не забанят ли меня за нарушение правил форума, не удалят ли эту личную беседу. И ставлю в этот матюк "звёздочку". Поставил "звёздочку", отправил сообщение и пишу адресату, мол, давай в скайпе поговорим или по почте попереписываемся. Смешно, но это реальный факт (к сожалению).

Так что -- я чат не подключал ни в терминале, ни если его добавят ещё и в редакторе -- тоже этот факт обойду стороной и своим полным безвниманием.

Не понимал зачем чат в терминале. Не понимаю зачем чат в редакторе. Хотя, есть догадки "зачем", но это только догадки и мои наблюдения.

 
Так Вы поделитесь своими догадками и наблюдениями.
 
а что получается в привате ругаться нельзя???
 
В привате использовать знаки < и > нельзя ))
