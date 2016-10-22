Встроить чат в редактор MetaEditor - страница 3
И модератором назначить барабашку чтобы он мог устанавливать там свои, по ситуации, правила и мог удалять код по своему усмотрению.
вот лучше бы сделать чтобы шрифт можно было менять а то сейчас такой шрифт что фиг чего разберешь
вот лучше бы сделать чтобы шрифт можно было менять а то сейчас такой шрифт что фиг чего разберешь
-- это в Сервис - Настройки
по теме опроса -- полностью поддерживаю мнение:
Бред какой-то ...
Владимир, вы прекрасно знаете структуру кода и возможные ошибки при написании программ на MQL , пусть лучше вас возьмут в штат модерирования при одобрении продуктов в маркет, на текущий момент всё там происходит очень долго, вплоть до того что присылают сообщение, а следующий ответ через неделю. Там бы и понадобились ваши навыки удаленного доступа и помощи.
Вы что, смеётесь, или серьёзно?
Ни один продукт для МТ4 не будет пропущен. Никогда в жизни...
вот лучше бы сделать чтобы шрифт можно было менять а то сейчас такой шрифт что фиг чего разберешь
В редакторе шрифт меняется, или вы о другом? Сервис-Настройки-Шрифт
В редакторе конечно меняется, но я имел в виду в окне чата в терминале, такой мелкий шрифт что приходится всматриваться....
По поводу чатов в редакторе/терминале -- скажу так.
Я на ресурсе mql5.com почти с самого начала его создания. Наблюдал как появлялись и развивались серсисы Фриланс, Маркет, Сигналы, те же Чаты. Какие они были с начала, какие они стали теперь.
Но в последнее время -- я напишу в личке в разговоре матюк и думаю -- а не забанят ли меня за нарушение правил форума, не удалят ли эту личную беседу. И ставлю в этот матюк "звёздочку". Поставил "звёздочку", отправил сообщение и пишу адресату, мол, давай в скайпе поговорим или по почте попереписываемся. Смешно, но это реальный факт (к сожалению).
Так что -- я чат не подключал ни в терминале, ни если его добавят ещё и в редакторе -- тоже этот факт обойду стороной и своим полным безвниманием.
Не понимал зачем чат в терминале. Не понимаю зачем чат в редакторе. Хотя, есть догадки "зачем", но это только догадки и мои наблюдения.
Не понимал зачем чат в терминале. Не понимаю зачем чат в редакторе. Хотя, есть догадки "зачем", но это только догадки и мои наблюдения.