Sergey Dzyublik:
В привате использовать знаки < и > нельзя ))
Это точно! И о каком коде в чате Metatrader  пишет Владимир, если элементарно нельзя использовать <>
 
Oksana Berenko:
Какое вы имя красивое придумали - Влидамир! Прямо Древней Русью пахнуло ))  
 
Alexey Volchanskiy:
спасибо, исправила ))))))))
 

Спасибо за полноценный чат в мобильной версии терминала на Андроид - реально круто получилось.  - теперь можно отвечать на сообщения сразу же при прочтении. а не читать в пуш сообщении и переходить на сайт для ответа.

 

а вот в терминале - ни разу не использовал чат. Да и там постоянно висит что у меня новые сообщения 8-12штук, хотя я давно уже их перед кофе прочитал. Т.е. не обновляется флаг прочтения с сайта в терминал.

 

По теме опроса - проголосовал ПРОТИВ.

Как сказали на первой страницы -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Встроить чат в редактор MetaEditor

Andrei Etylkut, 2016.10.19 20:28

Проголосовал против, так как лично для меня редактор - погружение и медитация в одно лицо

Да и редактировать код удаленно - вообще ни разу не кайф. 

Помню редактировал удаленно - ну делал по привычке все быстро, с помощью горячих клавиш поиска и замены. в общем быстро все делал.

Потом заказчик пристал с вопросами давай медленнее - и вообщем 15 минутное редактирование кода растянулось на 4 часа объяснений.  

 

вообще программирование в реальном времени это полный бред. Типо когда программируешь и общаешься по скайпу с заказчиком, или он тебе дает объяснения задания по скайпу а ты сидишь и в реальном времени  кодишь. 

уж лучше или пусть заказчик делает нормальное ТЗ - понятное и логичное. Или вообще в топку такой заказ.

Поэтому общения в РЕДАКТОРЕ - это полный снос мозга, есть скайп, который можно вырубить - или вообще забанить чувака на время, чтоб не доставал постоянными вопросами, "Тут? " "Спишь?" "Когда будешь готов?" "Можно еще одну функцию добавить, пока ты там кодишь?" 

 

редактор - погружение и медитация в одно лицо.

- просто мегаобъяснение 

 

в чате на сайте неудобно сделано просмотр картинок

нужно сначала скачать чтобы потом открыть посмотреть 

 
transcendreamer:

На сайте мини-чат и его задача - бегло просмотреть или прочитать текстовую информацию.
 
Karputov Vladimir:
в полном чате тоже не сказать что удобно

насколько я знаю все сидят в скайпах

там и картинки лучше и групповые сообщения 

и шрифты главное настраиваются 

 
transcendreamer:

Не поможет?

 

 

Предлагаю замахнуться на большее и вставить в редактор сразу тетрис, покемонов и порнушку! Это отвлечет авторов гов*о-кода от выкладывания его в маркет и кодобазу. А то в кодобазе есть просто шедевры, например от fxsaber, а есть какие-то поделки начинающих на уровне "смотрите все, я открыл первый ордер в своей жизни!!!" с выкладыванием г-кода.

 
Alexey Volchanskiy:

А вот завидовать не надо.)) Вот только не знаю, что есть fxsaber.))
