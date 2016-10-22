Встроить чат в редактор MetaEditor - страница 4
В привате использовать знаки < и > нельзя ))
Это точно! И о каком коде в чате Metatrader пишет Влидамир, если элементарно нельзя использовать <>
Какое вы имя красивое придумали - Влидамир! Прямо Древней Русью пахнуло ))
Спасибо за полноценный чат в мобильной версии терминала на Андроид - реально круто получилось. - теперь можно отвечать на сообщения сразу же при прочтении. а не читать в пуш сообщении и переходить на сайт для ответа.
а вот в терминале - ни разу не использовал чат. Да и там постоянно висит что у меня новые сообщения 8-12штук, хотя я давно уже их перед кофе прочитал. Т.е. не обновляется флаг прочтения с сайта в терминал.
По теме опроса - проголосовал ПРОТИВ.
Как сказали на первой страницы -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Встроить чат в редактор MetaEditor
Andrei Etylkut, 2016.10.19 20:28Проголосовал против, так как лично для меня редактор - погружение и медитация в одно лицо.
Да и редактировать код удаленно - вообще ни разу не кайф.
Помню редактировал удаленно - ну делал по привычке все быстро, с помощью горячих клавиш поиска и замены. в общем быстро все делал.
Потом заказчик пристал с вопросами давай медленнее - и вообщем 15 минутное редактирование кода растянулось на 4 часа объяснений.
вообще программирование в реальном времени это полный бред. Типо когда программируешь и общаешься по скайпу с заказчиком, или он тебе дает объяснения задания по скайпу а ты сидишь и в реальном времени кодишь.
уж лучше или пусть заказчик делает нормальное ТЗ - понятное и логичное. Или вообще в топку такой заказ.
Поэтому общения в РЕДАКТОРЕ - это полный снос мозга, есть скайп, который можно вырубить - или вообще забанить чувака на время, чтоб не доставал постоянными вопросами, "Тут? " "Спишь?" "Когда будешь готов?" "Можно еще одну функцию добавить, пока ты там кодишь?"
редактор - погружение и медитация в одно лицо.
- просто мегаобъяснение
в чате на сайте неудобно сделано просмотр картинок
На сайте мини-чат и его задача - бегло просмотреть или прочитать текстовую информацию.
в полном чате тоже не сказать что удобно
насколько я знаю все сидят в скайпах
там и картинки лучше и групповые сообщения
и шрифты главное настраиваются
Не поможет?
Предлагаю замахнуться на большее и вставить в редактор сразу тетрис, покемонов и порнушку! Это отвлечет авторов гов*о-кода от выкладывания его в маркет и кодобазу. А то в кодобазе есть просто шедевры, например от fxsaber, а есть какие-то поделки начинающих на уровне "смотрите все, я открыл первый ордер в своей жизни!!!" с выкладыванием г-кода.
