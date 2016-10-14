- что такое минимальный шаг изменения цены

Тиковый объем в MT4 и MT5 сильно отличается - страница 4

Maxim Kuznetsov:

а с чего они должны совпадать ?

это-ж не реальный объём, а просто показатель "сколько раз ощутимо дёрнулся стакан".  Включены в разные сервера и у одного "стакан дрожит" сильнее чем у другого. по тем или иным причинам 5-ка быстрее разгребает встречные заявки и тиковый объём получается выше

Да, логично, но тик это же не просто "дерганье цены", а изменение на один пункт.

Встречные заявки - в смысле внутри одного ДЦ? Если да, тогда должны отличаться объемы и у стандартных (сделки перекрываются внутри ДЦ) и ECN/NDD счетов (с выводом на межбанк) одной платформы

 
Igor Yeremenko:

Да, логично, но тик это же не просто "дерганье цены", а изменение на один пункт. 

Извините, но у Вас снова ошибочка.

Тик это не изменение на один пункт, а изменение с точностью до одного пункта.

"Две большие разницы" (с) Одесса. 

 
Andrey Dik:

Спокойствие, только спокойствие! Я ж выделил специально жирным Ваше утверждение, в Вашей фразе нет ни слова о Вашем брокере, поэтому утверждение относится к МТ5 для форекс вообще.

По правилам сайта нельзя брокеров обсуждать, поэтому и не написал

У меня такой объем равен нуля. Это наверное объем сделок внутри самого ДЦ, а не объем всех сделок

Как это помогает понять почему отличаются тиковые объемы у терминалов MT4 и MT5



 
Andrey Dik:

Извините, но у Вас снова ошибочка.

Тик это не изменение на один пункт, а изменение с точностью до одного пункта.

"Две большие разницы" (с) Одесса. 

Если вы все так хорошо знаете - напишите лучше ответ по теме

mmmoguschiy-new:
реальный

Откуда на форексе реальный объем? Его даже в Блумберге нет.
Igor Yeremenko:

Всем привет

Задумал использовать объемы (тиковые) в АТС, но они сильно различаются (в 2 раза) на  MT4 и MT5 в рамках одного брокера

Исходные данные

  • Брокер: один и тот же (входит в топ 10 в СНГ)
  • Терминалы: MT4; MT5
  • Тип котировок: 5ти знак
  • Валютная пара: GBPUSD
  • Таймфрейм: H1 (на других такая же ситуация)
  • Дата и время: 2016.10.07 ; 02:00
  • Типы счетов: демо
  • Вид/отображение: в реальном времени (не визуализация в тестере)

Показания объемов

  • MT4: 12808
  • MT5: 26288
  • Разница в 2,05 раза

Вопросы для обсуждения

Как такое может быть и почему так ?

Как (кем, когда) задается количество тиков? Если рынком - то у MT5 и MT4 разные рынки ?

У разных брокеров тоже будет разное количество тиков (да, нет, почему) ?

Я думаю решение проблемы надо искать в разных поставщиках ликвидности/котировок для двух платформ. У одного из поставщиков котировок сделок может быть в два раза больше легко.
 
Igor Yeremenko:

Если вы все так хорошо знаете - напишите лучше ответ по теме

Я многого не знаю... Когда не знаю - стараюсь не говорить.

Но если настаиваете - могу выдать только мнение: возможно для МТ4 на сервере стоит фильтр котировок, или на сервере MT5, или один из этих серверов не подключен к провайдеру ликвидности напрямую или ещё что то, я не знаю, но точно бы задал вопрос об этом конторе в техподдержке. 

 
Oleg Shenker:
Откуда на форексе реальный объем? Его даже в Блумберге нет.
У брокера есть все данные по своим клиентам, отсюда и объемы.
 

Andrey Dik:
У брокера есть все данные по своим клиентам, отсюда и объемы.

Проторгованные объемы клиентов конкретного ДЦ? Как их использовать в ТА?

