- что такое минимальный шаг изменения цены

Тиковый объем в MT4 и MT5 сильно отличается - страница 4
а с чего они должны совпадать ?
это-ж не реальный объём, а просто показатель "сколько раз ощутимо дёрнулся стакан". Включены в разные сервера и у одного "стакан дрожит" сильнее чем у другого. по тем или иным причинам 5-ка быстрее разгребает встречные заявки и тиковый объём получается выше
Да, логично, но тик это же не просто "дерганье цены", а изменение на один пункт.
Встречные заявки - в смысле внутри одного ДЦ? Если да, тогда должны отличаться объемы и у стандартных (сделки перекрываются внутри ДЦ) и ECN/NDD счетов (с выводом на межбанк) одной платформы
Спокойствие, только спокойствие! Я ж выделил специально жирным Ваше утверждение, в Вашей фразе нет ни слова о Вашем брокере, поэтому утверждение относится к МТ5 для форекс вообще.
По правилам сайта нельзя брокеров обсуждать, поэтому и не написал
У меня такой объем равен нуля. Это наверное объем сделок внутри самого ДЦ, а не объем всех сделок
Как это помогает понять почему отличаются тиковые объемы у терминалов MT4 и MT5
Если вы все так хорошо знаете - напишите лучше ответ по теме
реальный
Всем привет
Задумал использовать объемы (тиковые) в АТС, но они сильно различаются (в 2 раза) на MT4 и MT5 в рамках одного брокера
Исходные данные
Показания объемов
Вопросы для обсуждения
Как такое может быть и почему так ?
Как (кем, когда) задается количество тиков? Если рынком - то у MT5 и MT4 разные рынки ?
У разных брокеров тоже будет разное количество тиков (да, нет, почему) ?
Если вы все так хорошо знаете - напишите лучше ответ по теме
Я многого не знаю... Когда не знаю - стараюсь не говорить.
Но если настаиваете - могу выдать только мнение: возможно для МТ4 на сервере стоит фильтр котировок, или на сервере MT5, или один из этих серверов не подключен к провайдеру ликвидности напрямую или ещё что то, я не знаю, но точно бы задал вопрос об этом конторе в техподдержке.
Откуда на форексе реальный объем? Его даже в Блумберге нет.
Пожулуйста, не переходите на личности. Иначе дальше будет уже баня.
Не встревайте в спор, если не разбираетесь в вопросах темы:
- что такое минимальный шаг изменения цены
- что такое пункт
- почему пункт не всегда равен минимальному изменению цены (пункт может быть меньше чем минимальное изменение)
- почему тик может дать изменение цены больше чем пункт
- что вкладывают часто в понятия тика
- минимальный шаг цены,
- изменение цены в результате сделки
- тик как время
- а также как из МТ получить все вышеперечисленное.
У брокера есть все данные по своим клиентам, отсюда и объемы.
Проторгованные объемы клиентов конкретного ДЦ? Как их использовать в ТА?