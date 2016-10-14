Тиковый объем в MT4 и MT5 сильно отличается - страница 3
Ну как обычный...? Ну может местами чутка пошире... но никак не на ввесь диапазон движения!!! Точно не знаю, но пускай будет 20.
ну так написали же - Олланд в 3 часа ночи проснулся, что-то ляпнул с просонья. В это время как раз была (почему-то) Азиатская сессия. Они тоже с просонья на 7-й минуте часа взяли и распродали )))
Азиатская сессия самая неликвидная, легче двинуть котировки. Может договорились покупки убрать, сработали стопы они об эти стопы открывались или закрылись.
Или даже не стопы, а маржинколы, где у физиков сработают.
при отсутствии ликвидности её обязаны наполнить ММ. Им за это деньги платят!!! так что данный вариант тоже отпадает
Думаешь они такие ответственные. Скажут потом, мол кАтастрофа, инвесторы в панике, брекзит, бидов нет.
Австралийская еще менее ликвидней, чем Азиатская вроде.
в общем ересь... ересь... сняли дошик с ушек
если все это проглотили значит так должно и быть
Да, так они укатают свое детище форекс. Франком вон сейчас гораздо меньше желающих торговать. Теперь вот еще и фунт. 24 июня свеча больше была, но там хоть предупреждали и плечи урезали.
А текущее падение хоть и меньше, но его никто не ждал. Акции тоже не панацея, там бывает вообще гепы постоянно.
Всем привет
Задумал использовать объемы (тиковые) в АТС, но они сильно различаются (в 2 раза) на MT4 и MT5 в рамках одного брокера
Исходные данные
Показания объемов
Вопросы для обсуждения
Как такое может быть и почему так ?
Как (кем, когда) задается количество тиков? Если рынком - то у MT5 и MT4 разные рынки ?
У разных брокеров тоже будет разное количество тиков (да, нет, почему) ?
Мне думается в МТ4 остались тики от старой четырех знаков, и программно не смогли сильно увеличить, а МТ5 оптимальные - как и должно быть...в 2 раза больше делают.... свечи вроде одинаковые, но а что внутри них закатано... 2 большие разницы...
количество тиков на 4х и 5ти знаке должно отличаться не менее чем в 10ть раз, т.к. 1 старый тик (4 знак) = 10 новых тиков (5ти знак)
здесь же ситуация что количество тиков между терминалами отличаюся в 2-3 раза
а с чего они должны совпадать ?
это-ж не реальный объём, а просто показатель "сколько раз ощутимо дёрнулся стакан". Включены в разные сервера и у одного "стакан дрожит" сильнее чем у другого. по тем или иным причинам 5-ка быстрее разгребает встречные заявки и тиковый объём получается выше
в MT5 есть реальные объемы - но для форекса (для валют точно) они не отображаются, только тиковый объем, потому что реального объема не существует в природе (или же его публично не афишируют)
Если не знаете, то лучше молчите - не распространяйте ложную информацию (или говорите что то типа "наверное", "может быть", "имхо" и т.д).
Что бы отобразился реальный объем нужно что бы брокер поддерживал это. Ваш не поддерживает, поэтому и объёмы не отображаются.
И, кстати, не все конторы, которые заявляют что у них ECN, имеют объемы и стакан, не говоря уже о ленте.
Кто вас обманул и в чем именно? В моем терминале нет реальных объемов для форекс, о чем я и написал.
Покажите скриншот MT5 с реальными объемами для форекс ИЛИ название/ссылку на таких брокеров (можно в личку).
А лучше оба сразу (реальный и тиковый), что бы небыло путаницы
Вопросы для обсуждения были другие, почему тиковые объемы отличаются в MT4 и MT5, а не что я знаю или не знаю
Спокойствие, только спокойствие! Я ж выделил специально жирным Ваше утверждение, в Вашей фразе нет ни слова о Вашем брокере, поэтому утверждение относится к МТ5 для форекс вообще.