forexman77:

Могу предположить, что на одном счет стандартный, а в другом ESN(скорее в нем тиковый объем побольше будет.

оба счета демо, открытые в терминале, все по дефолту (сервера и тд)
 
СанСаныч Фоменко:
Не работаю в МТ5, вот и прошу, но пока неудачно
И зря сидите на "четвёрке", так как в MetaTrader 5 в любой момент можно получить тиковую историю (реальную тиковую историю) по символу.
 
mmmoguschiy-new:
в Метаке не было(MT4) потому и интересуюсь - мож в 5-м появился

в MT5 есть реальные объемы - но для форекса (для валют точно) они не отображаются, только тиковый объем, потому что реального объема не существует в природе (или же его публично не афишируют)


 
mmmoguschiy-new:
я уж постил. в параллельной ветке. никому не было интересно. спред был стандартный(Дукас). Плавно опустились до 1,2

Ну, тогда всех нас обманули) Фунт очень ликвидная валюта и прямо так биды не могли высохнуть. Он бы мог упасть так же на 6000 пунктов и даже больше, но течении нескольких минутных свечей, то есть без гепа.

Интересен факт, что на Чикагской бирже тоже был сквиз вниз, но там может арбитражники сработали и минимум там кстати на 1000 пунктов выше был. 

 
Igor Yeremenko:
Могу сказать следующее, что если ДЦ название на А. То, у него в МТ5 только ESN.
 
Karputov Vladimir:
Тиковый объем - праздное любопытство.

А так у меня все есть. 

 
mmmoguschiy-new:
в том то и дело, что ничего не сохло!!! но было это не за минуты, а за секунды!!! ~700 пунктов 4 знака
Ваши предположения Ватсон?)
 
forexman77:
Спред
 
СанСаныч Фоменко:
Так mmmoguschiy-new говорит, что в Дукасе на движении спред был обычный, притом на всем промежутке.
 
forexman77:
Нужен потиковый график спреда.

Поставили. Внутри спреда нет цен. Тот, у кого стоит рефреш цены, догнал эту цену. Появились цены, спред убрали. Пошли ордера по новым ценам

