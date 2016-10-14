Тиковый объем в MT4 и MT5 сильно отличается - страница 2
Могу предположить, что на одном счет стандартный, а в другом ESN(скорее в нем тиковый объем побольше будет.
Не работаю в МТ5, вот и прошу, но пока неудачно
в Метаке не было(MT4) потому и интересуюсь - мож в 5-м появился
в MT5 есть реальные объемы - но для форекса (для валют точно) они не отображаются, только тиковый объем, потому что реального объема не существует в природе (или же его публично не афишируют)
я уж постил. в параллельной ветке. никому не было интересно. спред был стандартный(Дукас). Плавно опустились до 1,2
Ну, тогда всех нас обманули) Фунт очень ликвидная валюта и прямо так биды не могли высохнуть. Он бы мог упасть так же на 6000 пунктов и даже больше, но течении нескольких минутных свечей, то есть без гепа.
Интересен факт, что на Чикагской бирже тоже был сквиз вниз, но там может арбитражники сработали и минимум там кстати на 1000 пунктов выше был.
оба счета демо, открытые в тернинале, все по дефолту (сервера и тд)
И зря сидите на "четвёрке", так как в MetaTrader 5 в любой момент можно получить тиковую историю (реальную тиковую историю) по символу.
Тиковый объем - праздное любопытство.
А так у меня все есть.
в том то и дело, что ничего не сохло!!! но было это не за минуты, а за секунды!!! ~700 пунктов 4 знака
Ваши предположения Ватсон?)
Спред
Так mmmoguschiy-new говорит, что в Дукасе на движении спред был обычный, притом на всем промежутке.
Нужен потиковый график спреда.
Поставили. Внутри спреда нет цен. Тот, у кого стоит рефреш цены, догнал эту цену. Появились цены, спред убрали. Пошли ордера по новым ценам