Предложение метаквотам по разделу "Маркет". Если есть мониторинг - отмечать такие советники. - страница 7
Автор никому и ничего не должен. Единственное что он должен(обязан), так это устранять ошибки, которые могут появиться в обновлённых билдах, то есть программа должна быть всегда в состоянии заявленном в описании, и работать безошибочно.
Ну по крайней мере это то, что вычитал, может чего-то недосмотрел - ткните ссылкой.
Ну, это равносильно требованию, чтобы запчасти от старого БМВ (ВАЗа) подходили к новой модели БМВ (ВАЗа). А они не подходят, хотя прошел всего год.
Изменился терминал. Автор эксперта и прочих индикаторов с какого здесь боку?
Хотя, да, есть такое требование. Все, что может сделать автор - написать - Терминал МТ, билд 12345 или снять с продажи. Все.
раз зашел на форум по экселю, спросил что-то, и мне сразу 5 человек кинулись отвечать и писать программы по 30 строк! )))
потом посмотрел, а у них у всех в подписи "платное написание макросов для экселя")
Про ексель круто, не ожидал, что там зарабатывают! Но посыл верен, на форуме начинают пастись не любители писать на вольную тему, а более профессиональный народ.
Если смотреть объективно -- то МК заботится о продажах и заботится реально -- продукты маркета имеют беспрецедентную рекламу -- как минимум, целая вкладка в терминале "маркет", это очень много больше чем реклама в сети.
Другое дело, что есть две специфики у продаваемых продуктах -- и эта специфика называется: 1) "профит" и 2) крайне мало советников, способных дать и подтвердить "профит".
МК просто не берёт на себя головняк и ответственность по части участия в подтверждении этого "профита".
Максимум на что МК согласилась, это на свой рейтинг и "хронику сайта".
Можно, конечно, судить в данном случае о корректности и об обоснованности такого мнения МК -- но рейтинг тоже должен быть, можно посчитать что он беспристрастен -- либо же предоставить ему обоснованную критику -- в надежде, что исправят формулу своей беспристрастности.
Откровенный гон и работа на публику:
1) У вас забанили вкладки "Средства", "Баланс", "Риски", "Распределение", "Проскальзывания", "Отзывы"?
2) У вас нет столь удобной и важной функции "Отобразить сигналы на графиках"?
3) У вас нет автоматической фильтрации и подстройки рейтингов под каждый торговый счет? Для каждого торгового счета с учетом его личных торговых условий показывается свой собственный рейтинг сигналов, который наилучшим образом совместим по качеству исполнения.
Даже на сайте можно указать своего брокера и получить совершенно другой рейтинг сигналов, совместимых с этим брокером.
4) В рейтинге прирост совершенно не главный параметр, там большое количество нелинейно учитываемых характеристик, нацеленных на безопасность.
5) В топах практически нет скальперов и других товарищей, загоняющих прирост в космос
Сядьте, напишите свою формулу ранжирования рейтинга, придумайте свою витрину, докажите их корректность, а мы посмотрим. Уверен, что на третьей попытке откажетесь продолжать изыскания.
Перед критикой сервиса, надо хотя бы раз им воспользоваться. Пусть даже на демо-счете.
Но вы этого никогда не делали.
она правильная.
в ней показывается, сколько автор бы заработал, если бы не делал пополнения-снятия.
для подписчика - это наилучшая формула. подписчику пофиг, сколько там автор сигнала выводил/вводил, он же не будет выводить/вводить вслед за автором. его интересует сколько он процентов заработает на вложенные средста.
а то все эти падения вниз искажают представление.
подписчику нужно видеть какое эквити будет по его деньгам, если он вложит и просто будет держать.
какое ему дело до того, что там снимает автор.
ведь сделали нормально график прироста (без учета снятий/пополнений), почему бы так же само не сделать график эквити. пользователю важно не только прирост смотреть, а и как его график болтыхается), чтобы оценить просадки.
а так, при выборе, приходится браковать графики со снятиями, потому что по ним ничего не поймешь.