Vitaly Muzichenko:

Автор никому и ничего не должен. Единственное что он должен(обязан), так это устранять ошибки, которые могут появиться в обновлённых билдах, то есть программа должна быть всегда в состоянии заявленном в описании, и работать безошибочно.

Ну по крайней мере это то, что вычитал, может чего-то недосмотрел - ткните ссылкой.

Ну, это равносильно требованию, чтобы запчасти от старого БМВ (ВАЗа) подходили к новой модели БМВ (ВАЗа). А они не подходят, хотя прошел всего год.

Изменился терминал. Автор эксперта и прочих индикаторов с какого здесь боку?

Хотя, да, есть такое требование. Все, что может сделать автор - написать - Терминал МТ, билд 12345 или снять с продажи. Все.

 
Сергей:
раз зашел на форум по экселю, спросил что-то, и мне сразу 5 человек кинулись отвечать и писать программы по 30 строк! )))
потом посмотрел, а у них у всех в подписи "платное написание макросов для экселя")
Про ексель круто, не ожидал, что там зарабатывают! Но посыл верен, на форуме начинают пастись не любители писать на вольную тему, а более профессиональный народ.
 
Alexey Volchanskiy:
Я не собираюсь спорить, но мне кажется что любители, легомастера, по-любому будут высказываться и предлагать свой вариант легопрограммы. И если ввяжешься с таким в дискуссию сам пожалеешь.
 
Andrey F. Zelinsky:

Если смотреть объективно -- то МК заботится о продажах и заботится реально -- продукты маркета имеют беспрецедентную рекламу -- как минимум, целая вкладка в терминале "маркет", это очень много больше чем реклама в сети.

Другое дело, что есть две специфики у продаваемых продуктах -- и эта специфика называется: 1) "профит" и 2) крайне мало советников, способных дать и подтвердить "профит".

МК просто не берёт на себя головняк и ответственность по части участия в подтверждении этого "профита".

Максимум на что МК согласилась, это на свой рейтинг и "хронику сайта".

Можно, конечно, судить в данном случае о корректности и об обоснованности такого мнения МК -- но рейтинг тоже должен быть, можно посчитать что он беспристрастен -- либо же предоставить ему обоснованную критику -- в надежде, что исправят формулу своей беспристрастности.

Renat Fatkhullin:

Откровенный гон и работа на публику:

1) У вас забанили вкладки "Средства", "Баланс", "Риски", "Распределение", "Проскальзывания", "Отзывы"?

2) У вас нет столь удобной и важной функции "Отобразить сигналы на графиках"?

3) У вас нет автоматической фильтрации и подстройки рейтингов под каждый торговый счет? Для каждого торгового счета с учетом его личных торговых условий показывается свой собственный рейтинг сигналов, который наилучшим образом совместим по качеству исполнения.

    Даже на сайте можно указать своего брокера и получить совершенно другой рейтинг сигналов, совместимых с этим брокером.

4) В рейтинге прирост совершенно не главный параметр, там большое количество нелинейно учитываемых характеристик, нацеленных на безопасность. 

5) В топах практически нет скальперов и других товарищей, загоняющих прирост в космос


Сядьте, напишите свою формулу ранжирования рейтинга, придумайте свою витрину, докажите их корректность, а мы посмотрим. Уверен, что на третьей попытке откажетесь продолжать изыскания.


Перед критикой сервиса, надо хотя бы раз им воспользоваться. Пусть даже на демо-счете.

Но вы этого никогда не делали.

посмотрел формулу прироста https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23
она правильная.

в ней показывается, сколько автор бы заработал, если бы не делал пополнения-снятия.

для подписчика - это наилучшая формула. подписчику пофиг, сколько там автор сигнала выводил/вводил, он же не будет выводить/вводить вслед за автором. его интересует сколько он процентов заработает на вложенные средста.
 
не плохо было бы, если бы здесь одной из вкладок был бы график прибыли в пунктах
 
а прирост по средствам можно показывать без учета снятий?
а то все эти падения вниз искажают представление.


подписчику нужно видеть какое эквити будет по его деньгам, если он вложит и просто будет держать.
какое ему дело до того, что там снимает автор.

ведь сделали нормально график прироста (без учета снятий/пополнений), почему бы так же само не сделать график эквити. пользователю важно не только прирост смотреть, а и как его график болтыхается), чтобы оценить просадки.

а так, при выборе, приходится браковать графики со снятиями, потому что по ним ничего не поймешь.

