почему не показывает есть ли у меня новые ответы в ветках форума?
Для того, чтобы отслеживать тему, нужно эту тему сначала занести в избранное (кликнуть на звёздочку справа от названия темы):
Рис. 1. Тема ещё не в избранном
Рис. 2. Теперь тема в избранном
нет, я не про то. я про то, что можно такую опцию сделать, чтобы в уведомлениях пользователю показывало какие новые ответы ему есть в ветках форума.
процитировали его где-то - значит есть ему ответ.
Это уже есть - занесите ветку в избранное. При появлении сообщений в избранных ветках Вы будете видеть такую звёздочку:
Рис. 1. В "Избранном появилось новое сообщение"
достаточно кликнуть на звёздочку - и Вы сразу попадёте в Избранное, где можно увидеть, в какой теме появились сообщения:
Рис. 2. Новое сообщение в избранной теме
вот если бы форум отслеживал где меня цитируют - и сообщал мне о цитировании - было бы хорошо.
мне не нужно отслеживать все сообщения в какой-то ветке, мне нужны только ответы на мои сообщения.
) ну я же говорю, что немного не так. иногда мне отвечают в некоторых темах. и я не ззнаю что мне ответили.
или сделать так как я писал - отметить советники с сигналами, а потом в опциях выбора сделать галочку "Показывать мне советники только с мониторингами"
Подписывайтесь на интересующие Вас темы через избранное. Только так. Точка.
так что я спрашиваю где сейчас такое есть? это лишь предложение к модернизации форума.)
Под "не сильно заботится об увеличением продаж" я имел в виду, в контексте данной темы, что компании нет ни какого интереса организовывать еще и мониторинг советников. К примеру возьмите любой крупный магазин, разве они прилагают какие либо усилия по рекламе какого либо продукта конкретного производителя. Ритейлер рекламирует только самого себя, а не какого конкретного производителя, который через его розничную сеть распространяет свой продукт. Реклама конкретного продукта это дело самого производителя.
Это вам кажется... Обратите внимание, сколько стоит товар стоящий на полке на уровне глаз по сравнению с товаром, стоящим на самой нижней полке.
Однако, тут вообще другой случай. Вопрос не в продвижении. Вопрос в создании механизма, увеличивающего информированность покупателя. Экономисты давно доказали, что информированность покупателя резко повышает средний уровень цен на рынке "сложных" товаров. Уровень цен и общий уровень спроса.
Наконец, мой главный тезис в том, что продажи на маркете нужны МК не для выручки от комиссии, это действительно мелочь. Важна так называемая стоимость переключения потребителя на товар конкурента.
То есть, если, например, вы купили себе пару тройку индикаторов и советник для МТ4, вам труднее перейти даже на МТ5, не говоря уже о, скажем, Ниньзя-трейдинг.
То есть, чем больше люди накупят на маркете, тем больше база пользователей у платформы, тем охотнее брокеры будут вкладывать деньги в использование платформы, тем больше доходы МК.
Наличие каталога проверенных качественных продуктов сильно повышает доверие к платформе. Если МК этого не понимает, то это их проблемы. Я утверждаю, что принудительный мониторинг всех экспертов на маркете окупится несколько раз. Ну, не даром же МК вложило столько усилий в тестер. А мониторинг, на мой взгляд, на самом деле обойдется дешевле (может быть придется больше потратить на входе, однако стоимость поддержания, сервиса и поддержки будет меньше, хотя тут я могу ошибаться).