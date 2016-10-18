Предложение метаквотам по разделу "Маркет". Если есть мониторинг - отмечать такие советники. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>>отметить советники с сигналами, а потом в опциях выбора сделать галочку "Показывать мне советники только с мониторингами"
Поддерживаю. Хорошая идея. Количество в качество.
И отмечать темы с ответами тоже хорошо. А трюк с избранным, зачем эти лишние телодвижения в век высоких технологий.
Это вам кажется... Обратите внимание, сколько стоит товар стоящий на полке на уровне глаз по сравнению с товаром, стоящим на самой нижней полке.
Однако, тут вообще другой случай. Вопрос не в продвижении. Вопрос в создании механизма, увеличивающего информированность покупателя. Экономисты давно доказали, что информированность покупателя резко повышает средний уровень цен на рынке "сложных" товаров. Уровень цен и общий уровень спроса.
Наконец, мой главный тезис в том, что продажи на маркете нужны МК не для выручки от комиссии, это действительно мелочь. Важна так называемая стоимость переключения потребителя на товар конкурента.
То есть, если, например, вы купили себе пару тройку индикаторов и советник для МТ4, вам труднее перейти даже на МТ5, не говоря уже о, скажем, Ниньзя-трейдинг.
То есть, чем больше люди накупят на маркете, тем больше база пользователей у платформы, тем охотнее брокеры будут вкладывать деньги в использование платформы, тем больше доходы МК.
Наличие каталога проверенных качественных продуктов сильно повышает доверие к платформе. Если МК этого не понимает, то это их проблемы. Я утверждаю, что принудительный мониторинг всех экспертов на маркете окупится несколько раз. Ну, не даром же МК вложило столько усилий в тестер. А мониторинг, на мой взгляд, на самом деле обойдется дешевле (может быть придется больше потратить на входе, однако стоимость поддержания, сервиса и поддержки будет меньше, хотя тут я могу ошибаться).
Расстановка товара на полке (оформление витрины) это и есть рейтинг по которому ранжируются продукты в маркете. А в магазине на уровне глаз могут быть не только дорогие товары, но и залежавшиеся от которых им надо избавится тем самым увеличив товарооборот. Размещая товары разной цены на разных полках они просто разделяют товары разных ценовых категорий. Расстановка товара в магазине это целая наука у буржуев называется мерчендайзинг и к рекламе конкретного производителя ни имеет ни какого отношения. По этому данный пример считаю не совсем корректным.
.....
Я не против наличия качественных продуктов в маркете, меня в этом убеждать не надо. Вопрос в том кто будет проводить оценку качества и по каким критериям. Наличие мониторинга это не показатель качества, аргументы по этому поводы выше приводили другие пользователи форума. А организовывать такой мониторинг не выгодно компании иначе они бы уже дано это сделали.
Ничего принудительного не должно быть. Все это должен быть на добровольной основе.
Мониторинг на основе сигнала, это ничего не дает. Никто не сможет доказать, что на этом сигнале работает эксперт.
Поскольку разработчик всегда имеет возможность торговать руками, или скопировать сделки из других сигналов и представить его как работу своего эксперта. Что и некоторые делают.
Единственный выход это то, что эксперт должен запустить 3-я сторона. Т. е. на этом ресурсе должна быть отдельная страница с надписью "Роботы" (возле "Сигналы").
Для желающих на VPS сервере от MQ, открывается счет и туда помещается робот, который продается в Mаркете. Доступ к этому роботу будет иметь тот, кто будет обслуживать эту страничку.
Список участников, который будет отображаться на странице "Роботы", должен иметь ссылки и на Маркет и на соответствующий сигнал.
А за сервер и обслуживание этой страницы должен платить разработчик продукта.
Точно, и подписи желательно в три строки, плюс поддержка выделением цвета, жирный шрифт, ну конечно-же картинка эдак пикселей в 80-100 с поддержкой gif-формата :)
Ну тогда точно начнут писать что-то умное, и очень часто =)
А что, на многих форумах разрешена реклама в подписи, это дополнительно стимулирует писать на форум. Вы же знаете, тут старичкам платят за посты хоть какие-то копейки, а новенькие вообще ничего не имеют
При драконовских запретах на рекламу это было бы самое то.
А что, на многих форумах разрешена реклама в подписи, это дополнительно стимулирует писать на форум. Вы же знаете, тут старичкам платят за посты хоть какие-то копейки, а новенькие вообще ничего не имеют
При драконовских запретах на рекламу это было бы самое то.
потом посмотрел, а у них у всех в подписи "платное написание макросов для экселя")
не буду говорить откуда эта картинка, потому что реклама этого сервиса тут запрещена.
Я наверное не разобрался в теме. Но о каком мониторинге может идти речь, если большинство экспертов в Маркете настраиваемые, и их параметры настраиваются пользователем? И второе, большинство экспертов не вечны. ИМХО, срок жизни эксперта без перенастройки составляет несколько месяцев, если это не какая-либо адаптивная система. А средний срок жизни алгоритма примерно несколько лет - рынок меняется, и закономерности постепенно перестают работать.
по правилам маркета автор должен модернизировать эксперт в зависимости от изменений рынка
Автор никому и ничего не должен. Единственное что он должен(обязан), так это устранять ошибки, которые могут появиться в обновлённых билдах, то есть программа должна быть всегда в состоянии заявленном в описании, и работать безошибочно.
Ну по крайней мере это то, что вычитал, может чего-то недосмотрел - ткните ссылкой.
Автор никому и ничего не должен. Единственное что он должен(обязан), так это устранять ошибки, которые могут появиться в обновлённых билдах, то есть программа должна быть всегда в состоянии заявленном в описании, и работать безошибочно.
Ну по крайней мере это то, что вычитал, может чего-то недосмотрел - ткните ссылкой.
вам лучше знать, вы в этой теме варитесь.