Забавно, оказывается Александр Элдер подрабатывает фрилансом в нашем Маркете
Надо бы пошукать по форуму, может быть здесь где то бродит старина Бил который Гейтс. Кто знает, может быть он обсуждает локи в одной из веток от вымышленного имении и никто об этом и не догадывается...
дайте ссылку на профиль.
Не вижу здесь ничего удивительно,
зря вы все думаете что все гуру богатые.
Надо бы пошукать по форуму, может быть здесь где то бродит старина Бил который Гейтс?
Не-е... Думаю, скорее здесь можно найти старину Баффета, который на досуге клипает какие-нибудь фундаментальные индикаторы, а затем продает их в Маркете (для прибавки к пенсии так сказать:)))).
Вставил ссылку в своем первом сообщении.
Ветка нарушает сразу несколько правил форума.
Какого-то чела рекламят (с платными продуктами) в открытую.
Что за двойные стандарты?
Сегодня в рекламной ленте индикаторов, которая вставляется между сообщениями на форуме увидел необычный продукт - его автором было не физ. лицо, а некая финансовая компания. Щелкнув по продукту и перейдя на страницу автора с удивлением обнаружил фотографию дедушки Элдера:
В начале думал что кто-то так прикалывается, но потом обратил внимание что под именем действительно значится Александр Элдер и это по всей видимости действительно его проверенный аккаунт.
К сожалению он не частый гость нашего форума. Последний добавленный продукт был аж в 2012 году. Жаль. А то глядишь, можно было бы поболтать с ним прямо здесь на форуме.
Что же, хочу пожелать Александру удач в его продажах, ведь подработка в фрилансе вещь не простая;)
Элдером здесь и не пахнет. Кривой русский язык на это указывает:
Элдером здесь и не пахнет. Кривой русский язык на это указывает:
Запрещены прямые или завуалированные ссылки на продукты, но здесь этого нет.
