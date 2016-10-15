Забавно, оказывается Александр Элдер подрабатывает фрилансом в нашем Маркете

Новый комментарий
 

Сегодня в рекламной ленте индикаторов, которая вставляется между сообщениями на форуме увидел необычный продукт - его автором было не физ. лицо, а некая финансовая компания. Щелкнув по продукту и перейдя на страницу автора с удивлением обнаружил фотографию дедушки Элдера:



В начале думал что кто-то так прикалывается, но потом обратил внимание что под именем действительно значится Александр Элдер и это по всей видимости действительно его проверенный аккаунт.

К сожалению он не частый гость нашего форума. Последний добавленный продукт был аж в 2012 году. Жаль. А то глядишь, можно было бы поболтать с ним прямо здесь на форуме.

Что же, хочу пожелать Александру удач в его продажах, ведь подработка в фрилансе вещь не простая;) 

 
Надо бы пошукать по форуму, может быть здесь где то бродит старина Бил который Гейтс. Кто знает, может быть он обсуждает локи в одной из веток от вымышленного имении и никто об этом и не догадывается...
 
Andrey Dik:
Надо бы пошукать по форуму, может быть здесь где то бродит старина Бил который Гейтс. Кто знает, может быть он обсуждает локи в одной из веток от вымышленного имении и никто об этом и не догадывается...
Билл который Гейтс скорее ищет "филантропов программистов для реализации" :-)  В темах про локи и хеджи скорее тусит товарищ Сорос подсматривая там идеи
 

 дайте ссылку на профиль.

 

Не вижу здесь ничего удивительно,

зря вы все думаете что все гуру богатые.

 
Andrey Dik:
Надо бы пошукать по форуму, может быть здесь где то бродит старина Бил который Гейтс?

Не-е... Думаю, скорее здесь можно найти старину Баффета, который на досуге клипает какие-нибудь фундаментальные индикаторы, а затем продает их в Маркете (для прибавки к пенсии так сказать:)))).

Stanislav Aksenov:

 дайте ссылку на профиль.

Вставил ссылку в своем первом сообщении.

 
Очень забавно, лет 5 назад слушал его видео, где то в середине понял зря трачу время.
 

Ветка нарушает сразу несколько правил форума.

Какого-то чела рекламят (с платными продуктами) в открытую.

Что за двойные стандарты?

 
Vasiliy Sokolov



Сегодня в рекламной ленте индикаторов, которая вставляется между сообщениями на форуме увидел необычный продукт - его автором было не физ. лицо, а некая финансовая компания. Щелкнув по продукту и перейдя на страницу автора с удивлением обнаружил фотографию дедушки Элдера:



В начале думал что кто-то так прикалывается, но потом обратил внимание что под именем действительно значится Александр Элдер и это по всей видимости действительно его проверенный аккаунт.

К сожалению он не частый гость нашего форума. Последний добавленный продукт был аж в 2012 году. Жаль. А то глядишь, можно было бы поболтать с ним прямо здесь на форуме.

Что же, хочу пожелать Александру удач в его продажах, ведь подработка в фрилансе вещь не простая;) 

Элдером  здесь и не пахнет. Кривой русский язык на это указывает: 

 



 
Evgeny Belyaev:
Элдером  здесь и не пахнет. Кривой русский язык на это указывает:
За годы за границей русский подзабыл))
 
fxsaber:

Ветка нарушает сразу несколько правил форума.

Какого-то чела рекламят (с платными продуктами) в открытую.

Что за двойные стандарты?

Из серии лишь бы ляпнуть? Учите правила: ссылки на профили участников форума разрешены. Запрещены прямые или завуалированные ссылки на продукты, но здесь этого нет.
 
Vasiliy Sokolov:
Запрещены прямые или завуалированные ссылки на продукты, но здесь этого нет.
Надеюсь меня не забанят, а то я фотку где видно названия продукта опубликовал)
1234567
Новый комментарий