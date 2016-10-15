Забавно, оказывается Александр Элдер подрабатывает фрилансом в нашем Маркете - страница 5
Это компания, принадлежащая Александру Элдеру. Аккаунт подтвержден, пруф регистрации компании предоставлен.
Elder.com was founded by Dr. Alexander Elder in 1988 and originally named Financial Trading Seminars. From the start, the company focused on providing education for serious traders.
Многие наверное читали. Личная психология в трейдинге - один из существенных факторов.
Так же не в целях рекламы: В этом плане, его книга о которой слышала: «Trading for a Living» <= я её читала давно под названием на русском «Как играть и выигрывать на бирже» - это, имхо, полезное чтение для начинающих трейдеров и инвесторов. https://ru.wikipedia.org/wiki/Элдер,_Александр
Ага, и меня конкретно захватило, помню. И читалось легко.
А Вы помните тот момент, где он критикует автоматизацию торговли? Что думаете об этом?
И я, помню, что от чтения его книги мне было сложно оторваться. Однако, к своему стыду, за давностью (и другими своими текущими думками) мне сейчас не удалось навскидку вспомнить что-либо об этой критике :(
Честно говоря, тоже немного подзабыл детали...) Но в общих чертах, он говорит (и приводит веские аргументы), что машина не может ни быть свободной как человек, ни обладать опытом, ни интуицией и потому, попытки сделать прибыльную программу обречены на провал и бессмысленны. Вроде так...
С другой стороны, его исследование в книге показывает насколько человек зависим от своей психологии и насколько ненадежны его действия.
Конечно, с его аргументами в книге сложно спорить, но может, кое что все таки он упустил. Хочется на это надеятся.))