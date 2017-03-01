Ликвидность от швейцарского банка Swissquote в MetaTrader 5 - страница 2

fxsaber:
И с CopyTicks. Т.е. тиковая история не совпадает с той, что вижу в обзоре рынка.

Единственное, с чем совпадает Обзор рынка - со стаканом.

Нулевой спред

 
fxsaber:

Почему кому-то позволено вот так дискредитировать MT5 буквально сразу на демо-этапе?

Подтверждаю, фигня какая то. Вообще, с котировками реалтайм и с историей котировок беда у многих брокеров МТ5. Совершенно нет доверия тестам советников в тестере. Писал уже в "Ошибки...", странно, но никому это не интересно.

 


 
Небрежность даже не биржевом реале

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2016.10.02 14:08

Спецификации указаны криво

 

SymbolInfoSessionTrade возвращает false во вторник и другие пробельные дни. Так же возвращает false, если указывается вторая сессия (session_index == 1).

Это БКС-реал. Просьба "выпрямить" руки настройщикам через свои внутренние каналы, чтобы не дискредитировали платформу.

 
fxsaber:
Небрежность даже не биржевом реале

Это так биржа присылает свое расписание "только на день вперед".

Мы уже сделали игнор пустых сессий и теперь использует старые сессии (они же практически не меняются) вместо нулевых. Будет в следующем релизе.

 
А что насчёт не соответствия истории и "обзор рынка"? 
 
Это надо писать в саппорт самому брокеру, так как мы не занимаемся обслуживанием брокерских серверов.

Все конфигурирование и условия работы только на плечах самого брокера.

 
Понятно. То есть - гиблое это дело говорить с сапортом, если большинство утверждают, что МТ5 никогда не имел нетинга, и отродясь работал с хеджем, то получить адекватную реакцию на претензии с историей представляется маловероятным.

Не знаю, надо бы какие то вебинары на постоянной основе вести от компании MetaQuotes для специалистов брокеров, проводить разъяснительную работу, листовки с вертолёта на их офисы сыпать что ли, когда уже прекратится этот бардак! Такая замечательная платформа и так бездарно используется брокерами. 

 
SymbolInfoSessionTrade(_Symbol, MONDAY, 1, from, to)
Возвращает false - как будто нет вечерней сессии.
 
Только фин. санкции (прописанные в контракте) за действия, могущие повлечь репутационную дискредитацию платформы.

Если говорить о себе, то платформу на 20% знаю, поэтому криворуких настройщиков хочется бить, а не разработчиков.

Но на брокере, что обозначен в теме, для себя поставил крест. Вот такая антиреклама вышла. Райану Неттлзу привет!

Предлагаю разработчикам делать подобные анонсы ТОЛЬКО ПОСЛЕ проверки прямых рук настройщиков. Хейтеры MT5 на каком-нибудь смартлабе весь день бы гнобили именно платформу за такие дела. Неприятно, что им дают повод для этого некомпетентные брокерские специалисты. 

 
fxsaber:
Возвращает false - как будто нет вечерней сессии.

Запрос: 

void OnStart(void)
  {
   datetime from=0;
   datetime to=0;
   bool     res=SymbolInfoSessionTrade(_Symbol,MONDAY,0,from,to);
   Print("Res: ",res," from: ",from," to: ",to);
  }

выдает:

Res: true from: 1970.01.01 09:45:00 to: 1970.01.01 19:00:00

Вот сессии:


