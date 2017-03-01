Ликвидность от швейцарского банка Swissquote в MetaTrader 5 - страница 2
И с CopyTicks. Т.е. тиковая история не совпадает с той, что вижу в обзоре рынка.
Единственное, с чем совпадает Обзор рынка - со стаканом.
Нулевой спред
Почему кому-то позволено вот так дискредитировать MT5 буквально сразу на демо-этапе?
Подтверждаю, фигня какая то. Вообще, с котировками реалтайм и с историей котировок беда у многих брокеров МТ5. Совершенно нет доверия тестам советников в тестере. Писал уже в "Ошибки...", странно, но никому это не интересно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2016.10.02 14:08
Спецификации указаны криво
SymbolInfoSessionTrade возвращает false во вторник и другие пробельные дни. Так же возвращает false, если указывается вторая сессия (session_index == 1).
Это БКС-реал. Просьба "выпрямить" руки настройщикам через свои внутренние каналы, чтобы не дискредитировали платформу.
Небрежность даже не биржевом реале
Это так биржа присылает свое расписание "только на день вперед".
Подтверждаю, фигня какая то. Вообще, с котировками реалтайм и с историей котировок беда у многих брокеров МТ5. Совершенно нет доверия тестам советников в тестере. Писал уже в "Ошибки...", странно, но никому это не интересно.
Это надо писать в саппорт самому брокеру, так как мы не занимаемся обслуживанием брокерских серверов.
Все конфигурирование и условия работы только на плечах самого брокера.
Понятно. То есть - гиблое это дело говорить с сапортом, если большинство утверждают, что МТ5 никогда не имел нетинга, и отродясь работал с хеджем, то получить адекватную реакцию на претензии с историей представляется маловероятным.
Не знаю, надо бы какие то вебинары на постоянной основе вести от компании MetaQuotes для специалистов брокеров, проводить разъяснительную работу, листовки с вертолёта на их офисы сыпать что ли, когда уже прекратится этот бардак! Такая замечательная платформа и так бездарно используется брокерами.
Только фин. санкции (прописанные в контракте) за действия, могущие повлечь репутационную дискредитацию платформы.
Если говорить о себе, то платформу на 20% знаю, поэтому криворуких настройщиков хочется бить, а не разработчиков.
Но на брокере, что обозначен в теме, для себя поставил крест. Вот такая антиреклама вышла. Райану Неттлзу привет!
Предлагаю разработчикам делать подобные анонсы ТОЛЬКО ПОСЛЕ проверки прямых рук настройщиков. Хейтеры MT5 на каком-нибудь смартлабе весь день бы гнобили именно платформу за такие дела. Неприятно, что им дают повод для этого некомпетентные брокерские специалисты.
Возвращает false - как будто нет вечерней сессии.
Запрос:
выдает:
Вот сессии: