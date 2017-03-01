Ликвидность от швейцарского банка Swissquote в MetaTrader 5

Мы продолжаем расширять пул поставщиков ликвидности для мультирыночной платформы MetaTrader 5 — Swissquote Bank SA стал седьмым провайдером.

Шлюз MetaTrader 5 Gateway to Swissquote написан разработчиками Swissquote и позволяет корпоративным клиентам получить устойчивую ликвидность при низкой стоимости торговли и качественном исполнении. Еще одна важная особенность продукта — многообразие используемых активов: Swissquote предоставляет котировки по Forex-инструментам, контрактам на нефть, драгоценным металлам и фондовым индексам.

"Мы ценим наши долгосрочные отношения с MetaQuotes Software и рады предоставлять ликвидность пользователям ее платформ, — заявляет глава департамента Форекс-трейдинга и рыночных стратегий Swissquote Райан Неттлз. — Наша постоянная активная работа по улучшению алгоритмов ценообразования и исполнения позволяет нам эффективно распределять ликвидность между нашими валютными продуктами, а также драгметаллами и контрактами на разницу. Пользователи MetaTrader 5, безусловно, оценят качество наших услуг".

Райан Неттлз, Swissquote

"Благодарим за сотрудничество нашего давнего партнера — компанию Swissquote, — говорит генеральный директор компании Ренат Фатхуллин. — Благодаря новому шлюзу платформа MetaTrader 5 становится еще привлекательнее для брокеров — попробуйте найти более функциональное решение для организации онлайн-трейдинга! Только за последние два месяца вышло 5 интеграционных шлюзов к платформе, и это далеко не предел — прямо сейчас идут переговоры с другими партнерами. Отмечу, что повышенное внимание к MetaTrader 5 только стимулирует нас на дальнейшее развитие продукта и максимальное раскрытие его потенциала".

 
Отлично, старый вопрос - как подключиться? 

 
Alexey Volchanskiy:

Отлично, старый вопрос - как подключиться? 

По первой ссылке - у них Метатрейдер 5 является штатной опцией при открытии счета.

А шлюз для других брокеров.

 
Renat Fatkhullin:

По первой ссылке - у них Метатрейдер 5 является штатной опцией при открытии счета.

Впервые вижу на демо-форекс стакан. Спреды очень узкие там, а комиссии нет! Криво-настроенный демо? Или цены не совпадают с реалом?

На MT4 совсем другая ситуация

 

Зачем через MT5 вводят в заблуждение сразу?

В таблице сравнения платформ у MT4 есть веб-трейдинг, MT5 - нет. 

Почему вы думаете что стакана на форексе нет или его не должно быть?

Конечно и есть и должен быть. Про комиссии почитайте на сайте, это персональные условия каждого брокера.

А про МТ4 забудьте, уже реально надоело смотреть как люди придумывают себе обоснования ничего не менять и не знать лучшего.

 
fxsaber:

Впервые вижу на демо-форекс стакан. Спреды очень узкие там, а комиссии нет! Криво-настроенный демо? Или цены не совпадают с реалом?

На MT4 совсем другая ситуация

 

Зачем через MT5 вводят в заблуждение сразу?

В таблице сравнения платформ у MT4 есть веб-трейдинг, MT5 - нет. 

Он у них практически с самого начала был ,если не ошибаюсь и в MIG банке на МТ5 он был ,правда  Swissquote Bank SA MIG банк купили
 
Renat Fatkhullin:

Почему вы думаете что стакана на форексе нет или его не должно быть?

Этого не говорил. Стакан видел много где, в MT5 на форе - первый раз.

Конечно и есть и должен быть. Про комиссии почитайте на сайте, это персональные условия каждого брокера.

Демо не просто кривой, а очень кривой. Скрины приводить не буду - сами можете посмотреть.

Бары строятся по какому-то мифическому ласту, который ни откуда не достать (не по биду). Bid/Ask в обзоре рынка ничего общего не имеет с bid/ask на чарте!

Почему кому-то позволено вот так дискредитировать MT5 буквально сразу на демо-этапе?

А про МТ4 забудьте, уже реально надоело смотреть как люди придумывают себе обоснования ничего не менять и не знать лучшего.

Речь шла про Веб-трейдинг.
 
fxsaber:

Bid/Ask в обзоре рынка ничего общего не имеет с bid/ask на чарте!

И с CopyTicks. Т.е. тиковая история не совпадает с той, что вижу в обзоре рынка.
 
fxsaber:

Впервые вижу на демо-форекс стакан. Спреды очень узкие там, а комиссии нет! Криво-настроенный демо? Или цены не совпадают с реалом?

На MT4 совсем другая ситуация

 

Зачем через MT5 вводят в заблуждение сразу?

В таблице сравнения платформ у MT4 есть веб-трейдинг, MT5 - нет. 

Это по EURUSD 1.5 узкий спред????? Да не центовике робо и то меньше )))
 
Alexey Volchanskiy:
Это по EURUSD 1.5 узкий спред????? Да не центовике робо и то меньше )))
В Банках уже не бывает (не видел)
 
Alexey Volchanskiy:
Это по EURUSD 1.5 узкий спред????? Да не центовике робо и то меньше )))
12345
