Интересное Финансовое Видео Октябрь 2016
Вебинар форекс - Стратегия Rainbow (вебинар на пол часа)
Похожий индикатор можно найти в MT5 CodeBase - GMMA (это естественно не Rainbow, но подобного типа)
Важнейшим фактором успеха торговой деятельности трейдера является
понимание рынка. Существует множество разнообразных инструментов для
анализа, однако все они имеют единую основу, о которой вы узнаете,
посмотрев видеозапись этого вебинара. Самые сложные и разнообразные
технические индикаторы базируются на совершенно одинаковых принципах.
Главным преимуществом индикатора, который представляет собой основу торговой стратегии Rainbow, является логичность и простота. Согласно этой методике, вы получите всю самую нужную информацию из одного простого технического индикатора. С помощью этой информации вы сможете сделать выводы о ситуации, сложившейся на рынке. Данная стратегия особенно полезна новичкам в трейдинге. Она сможет научить вас осуществлять надежный вход в рынок с сохранением безопасности депозита.
Последнее время мы часто видим так называемы хвосты (щипы) на графике. По этому поводу я решил записать видео, в котором рассказываю о них. Что такое хвосты, что они обозначают, как торговать и расторговывать такие ситуации. Надеюсь вам будет интересно.
Полезные советы на месяц по точкам входа на рынок
