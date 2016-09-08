Все же довольно глупо - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы что то путаете, в основном люди цифры, представляют виде графиков, чтобы облегчить себе представление и иметь полный вид никто не считает рост или падение одной стотысячной на три две стотысячной. Тоже самое происходит на графике на последней свече при том без всяких математических усилии для разбора.
Точно, я что-то напутал наверное, когда заработал, интересно что именно... Трейдинг-точная наука, важна каждая цифра. В общем я пользуюсь этой инфой, мне нравится и не хочу, чтобы что-то убирали из терминала. Добавить, это да, много нехватает, но убирать ничего не нужно. Например хочется, чтобы история немного по другому хранилась, чтобы можно было штатно делать нестантартные графики. Например пунктовые, по числу тиков, нестандартный таймфрейм. Но это все никому не надо кроме меня, поэтому я понимаю, что это не сделают.
Мне бы твои проблемы, старик.
На мой взгляд самое лучшее решение это дать возможность трейдерам самим выбирать отображение любых, знаков, на своем рабочем месте. По мне так и целая часть не нужна достаточно знать по евре 4 знака 1242 а не 1.12422 при том таким мелким шрифтом.
Если шрифт мелкий:
В левом верхнем углу графика нажимаете на иконку торговли в один клик, и лицезреете вот-такие гигантские цифры.
В левом верхнем углу графика нажимаете на иконку торговли в один клик, и лицезреете вот-такие гигантские цифры.
На мой взгляд самое лучшее решение это дать возможность трейдерам самим выбирать отображение любых, знаков, на своем рабочем месте. По мне так и целая часть не нужна достаточно знать по евре 4 знака 1242 а не 1.12422 при том таким мелким шрифтом.
не много не в тему...
метаквоты, сделайте настраиваемую шкалу ордеров то что у вас по умолчанию.....
для пояснения, это 0.01 , 0.02 и т.д. чтобы пользователь сам выбирал лотность...
ЕСЛИ на графике отобразить только 4 знака после запятой, а котировка на самом деле будет поступать с 5-ю знаками, то есть вероятность запутаться с ордерами.