Все же довольно глупо - страница 3

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yerlan Imangeldinov:
Вы что то путаете, в основном люди цифры, представляют виде графиков, чтобы облегчить себе представление и иметь полный вид никто не считает рост или падение одной стотысячной на три две стотысячной. Тоже самое происходит на графике на последней свече при том без всяких математических усилии для разбора. 
Точно, я что-то напутал наверное, когда заработал, интересно что именно... Трейдинг-точная наука, важна каждая цифра. В общем я пользуюсь этой инфой, мне нравится и не хочу, чтобы что-то убирали из терминала. Добавить, это да, много нехватает, но убирать ничего не нужно. Например хочется, чтобы история немного по другому хранилась, чтобы можно было штатно делать нестантартные графики. Например пунктовые, по числу тиков, нестандартный таймфрейм. Но это все никому не надо кроме меня, поэтому я понимаю, что это не сделают.
 
Maxim Romanov:
Точно, я что-то напутал наверное, когда заработал, интересно что именно... Трейдинг-точная наука, важна каждая цифра. В общем я пользуюсь этой инфой, мне нравится и не хочу, чтобы что-то убирали из терминала. Добавить, это да, много нехватает, но убирать ничего не нужно. Например хочется, чтобы история немного по другому хранилась, чтобы можно было штатно делать нестантартные графики. Например пунктовые, по числу тиков, нестандартный таймфрейм. Но это все никому не надо кроме меня, поэтому я понимаю, что это не сделают.
Я еще есть )) Ренат обещал в МТ5 кастомные дата-фиды. Так что просто ждемс. За последний год в МТ5 очень много интересного сделали: тиковая история, ордерная система. Вот еще будут кастомные графики и можно будет полностью переезжать на МТ5.
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Artem Prischepa:
Мне бы твои проблемы, старик. 
Смотри Бог имеет свойства исполнять желания )) можно даже так сказать не желай того о чем не ведаешь.
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На мой взгляд самое лучшее решение это дать возможность трейдерам самим выбирать отображение любых, знаков, на своем рабочем месте. По мне так и целая часть не нужна достаточно знать по евре 4 знака 1242 а не 1.12422 при том таким мелким шрифтом. 
 
yerlan Imangeldinov:
На мой взгляд самое лучшее решение это дать возможность трейдерам самим выбирать отображение любых, знаков, на своем рабочем месте. По мне так и целая часть не нужна достаточно знать по евре 4 знака 1242 а не 1.12422 при том таким мелким шрифтом. 

Если шрифт мелкий:

  1. Нужно купить новые очки
  2. Или в настройках операционной системы увеличить масштаб отображения

 

В левом верхнем углу графика нажимаете на иконку торговли в один клик, и лицезреете вот-такие гигантские цифры.

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BlackTomcat:

В левом верхнем углу графика нажимаете на иконку торговли в один клик, и лицезреете вот-такие гигантские цифры.

Да так можно дойти и на СМЕ котировки графики смотреть и особо не напрягаться, все же здесь дело в гармонии, так то можно что хочешь костылями отобразить
 
yerlan Imangeldinov:
На мой взгляд самое лучшее решение это дать возможность трейдерам самим выбирать отображение любых, знаков, на своем рабочем месте. По мне так и целая часть не нужна достаточно знать по евре 4 знака 1242 а не 1.12422 при том таким мелким шрифтом. 
Вот тут согласен, было-бы замечательно иметь выбор для отображения количеств знаков, пятый знак не всем несёт пользу, а только пипсовщикам, и то не всем во благо, некоторые и пипсовкой не могут заработать. Четыре знака легче воспринимается зрительно
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не много не в тему...

метаквоты, сделайте настраиваемую шкалу ордеров то что у вас по умолчанию..... 

для пояснения, это 0.01 , 0.02 и т.д. чтобы пользователь сам выбирал лотность... 

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ЕСЛИ на графике отобразить только 4 знака после запятой, а котировка на самом деле будет поступать с 5-ю знаками, то есть вероятность запутаться с ордерами.

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