Все же довольно глупо - страница 2

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Maxim Kuznetsov:

отключите встроенную шкалу - нарисуйте свою  (или возьмите в codebase они там есть)

Не хотелось бы иметь дублирующие функции да и ресурсов компьютера выделять не охота. 
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yerlan Imangeldinov:
Не хотелось бы иметь дублирующие функции да и ресурсов компьютера выделять не охота. 
под столом.... 
 
yerlan Imangeldinov:

Не понимаю я логики в МТ4 отображать 5 пяти знак слева на графике.Вот кому нужна такая информация тем более получаемая зрением? логики нет. Пятый знак не несет хоть какой-то информационной составляющей, пользы никакой а вред очевиден, так как обрабатывать мозг способен не более 7 предметов одновременно, второе любая информация занимает, место, информацию нужно или сжимать или расширять место отображения в нашем случае этому артефактному мусору было сжато место 4 знака что ухудшило видимость информации. Не знаю проблема давняя и попахивает не компетентностью.


Бред. Количество знаков после запятой зависит от точности котирования которую дает ваш брокер, а не от терминала. 
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Vitalii Ananev:
Бред. Количество знаков после запятой зависит от точности котирования которую дает ваш брокер, а не от терминала. 
Брокер правильно поставляет пяти знаковые котировки как и должно быть. Поставка 4 знаков может быть признаком не чистоплотности брокера. Отображение информации это полностью функции терминала. Или если принципиально метаквоты не контролируют, свое детище в чем я сильно сомневаюсь )) пусть тогда уменьшать одну елы палы стотысячную в отображении )) или опустят чуть ниже на несколько пикселей 5 знак за это им скажут многие спасибо.
 
yerlan Imangeldinov:

Не понимаю я логики в МТ4 отображать 5 пяти знак слева на графике.Вот кому нужна такая информация тем более получаемая зрением? логики нет. Пятый знак не несет хоть какой-то информационной составляющей, пользы никакой а вред очевиден, так как обрабатывать мозг способен не более 7 предметов одновременно, второе любая информация занимает, место, информацию нужно или сжимать или расширять место отображения в нашем случае этому артефактному мусору было сжато место 4 знака что ухудшило видимость информации. Не знаю проблема давняя и попахивает не компетентностью.


Мне нравится, видна точная цена. Были моменты, когда мне было это необходимо. Однажды, на рождество(европейское) я за день 1000$ наторговал, сравнивая котировки 2 дц, 5 знаков и 4. Я понял алгоритм фильтрации котировок. Вы если не знаете как пользоваться, не нужно писать, что это лишнее. Меня вот наоборот раздражают ограничения.
 
Dmitry Fedoseev:
Во первых никто не обещал, что будет легко. А во вторых, "лево" находится не справа.
Помниться, Суворов привязывал к ногам деревенских солдат сено и солому, так как те не знали, где лево и где право ))) И командовали, - се-е-ено!
 
yerlan Imangeldinov:
..... Поставка 4 знаков может быть признаком не чистоплотности брокера. .....
Ерунда. 4-ре знака это не признак нечистоплотности брокера. Ранее всегда было 4-ре знака. Потом ввели 5-ти знак для большей точности и возможности устанавливать размер спреда меньше 1 пункта. 
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Vitalii Ananev:
Ерунда. 4-ре знака это не признак нечистоплотности брокера. Ранее всегда было 4-ре знака. Потом ввели 5-ти знак для большей точности и возможности устанавливать размер спреда меньше 1 пункта. 
Не знаю не верю я в это думается где есть лазейки будут и манипуляции. 
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Maxim Romanov:
Мне нравится, видна точная цена. Были моменты, когда мне было это необходимо. Однажды, на рождество(европейское) я за день 1000$ наторговал, сравнивая котировки 2 дц, 5 знаков и 4. Я понял алгоритм фильтрации котировок. Вы если не знаете как пользоваться, не нужно писать, что это лишнее. Меня вот наоборот раздражают ограничения.
Вы что то путаете, в основном люди цифры, представляют виде графиков, чтобы облегчить себе представление и иметь полный вид никто не считает рост или падение одной стотысячной на три две стотысячной. Тоже самое происходит на графике на последней свече при том без всяких математических усилии для разбора. 
 
Мне бы твои проблемы, старик. 
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