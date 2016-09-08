Все же довольно глупо - страница 2
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Не хотелось бы иметь дублирующие функции да и ресурсов компьютера выделять не охота.
Не понимаю я логики в МТ4 отображать 5 пяти знак слева на графике.Вот кому нужна такая информация тем более получаемая зрением? логики нет. Пятый знак не несет хоть какой-то информационной составляющей, пользы никакой а вред очевиден, так как обрабатывать мозг способен не более 7 предметов одновременно, второе любая информация занимает, место, информацию нужно или сжимать или расширять место отображения в нашем случае этому артефактному мусору было сжато место 4 знака что ухудшило видимость информации. Не знаю проблема давняя и попахивает не компетентностью.
Бред. Количество знаков после запятой зависит от точности котирования которую дает ваш брокер, а не от терминала.
Не понимаю я логики в МТ4 отображать 5 пяти знак слева на графике.Вот кому нужна такая информация тем более получаемая зрением? логики нет. Пятый знак не несет хоть какой-то информационной составляющей, пользы никакой а вред очевиден, так как обрабатывать мозг способен не более 7 предметов одновременно, второе любая информация занимает, место, информацию нужно или сжимать или расширять место отображения в нашем случае этому артефактному мусору было сжато место 4 знака что ухудшило видимость информации. Не знаю проблема давняя и попахивает не компетентностью.
Во первых никто не обещал, что будет легко. А во вторых, "лево" находится не справа.
..... Поставка 4 знаков может быть признаком не чистоплотности брокера. .....
Ерунда. 4-ре знака это не признак нечистоплотности брокера. Ранее всегда было 4-ре знака. Потом ввели 5-ти знак для большей точности и возможности устанавливать размер спреда меньше 1 пункта.
Мне нравится, видна точная цена. Были моменты, когда мне было это необходимо. Однажды, на рождество(европейское) я за день 1000$ наторговал, сравнивая котировки 2 дц, 5 знаков и 4. Я понял алгоритм фильтрации котировок. Вы если не знаете как пользоваться, не нужно писать, что это лишнее. Меня вот наоборот раздражают ограничения.