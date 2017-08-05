Почему для многих торговля без стоп-лоссов считается абсурдным! - страница 17

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Alexey Burnakov:
Я с сарказмом это спел. ) Но если Вам везет, я только рад.

везет тому кто вкалывает

и когда Рынок через неск.мес. вернулся к -забытым сделкам- Вы понимаете всю мощь циклов и волн Рынка

 
Viktor Shekhovtsov:

везет тому кто вкалывает

и когда Рынок через неск.мес. вернулся к -забытым сделкам- Вы понимаете всю мощь циклов и волн Рынка

Вот, наконец-то хоть одна умная и правильная фраза, спустя 17 страниц темы, Волны имеют свою закономерность, конечно тот, кто об этом не знает, будет твердить своё, но, тот, кто торгует по волнам, вывод пускай делают сами...

Хоть кто-то сказал что-то умное))) 

 
Oxana Tambur:

Вот, наконец-то хоть одна умная и правильная фраза, спустя 17 страниц темы, Волны имеют свою закономерность, конечно тот, кто об этом не знает, будет твердить своё, но, тот, кто торгует по волнам, вывод пускай делают сами...

Хоть кто-то сказал что-то умное))) 

Спасибо, 

Успехов и Вам 

 
Viktor Shekhovtsov:

Спасибо, 

Успехов и Вам 

И Вам, всего только самого лучшего.
 
Oxana Tambur:
Являюсь трейдером с 2012 года, и с того момента, как пришла в рынок, торгую без стоп-лоссов по сей день, большинство новичков и любителей рынков пишут, что это всё просто ерунда и лишь некоторые профессионалы говорят, что такой стратегии "есть место быть и жить".
Хотелось бы услышать и мнение других людей, которые разбираются в рынках, торговле, аналитике и т.д.
Просьба новичков и тех, кто думают, что всё знают-гадости, глупости и ерунду не писать.

Потому что не умеют без стопов работать.

При правильном соотношении риска и объема открытых позиций, никогда не использую стоп, так как в ней нет необходимости. Использую в индивидуальных случаях, когда чувствую что тренд устал или для фиксации части прибыли или для выхода в без убыток после прохождения ценой определенной отметки и ждать дальнейшего роста прибыли, то есть все или в 0.

 
Anton Zverev:

Наверное люди, которые здесь продали, тоже так думали))

 

Хахаха)) Попадал в такое когда только начинал)

 
Ramiz Mavludov:

Потому что не умеют без стопов работать.

При правильном соотношении риска и объема открытых позиций, никогда не использую стоп, так как в ней нет необходимости. Использую в индивидуальных случаях, когда чувствую что тренд устал или для фиксации части прибыли или для выхода в без убыток после прохождения ценой определенной отметки и ждать дальнейшего роста прибыли, то есть все или в 0.

Аха, значит Вы по ути, стопы можно сказать не используете, а эти единичные случаи можно не считать вообще, я тоже стопы ставлю только при переходе в безубыток или сразу стоп в плюс.
[Удален]  

Страхуются наверное...

Если ТС не способна словить сигнал на такое, тоды будет аут.


 
new-rena:

Страхуются наверное...

Если ТС не способна словить сигнал на такое, тоды будет аут.


Если нет возможности быть у монитора, то ручками могут и не успеть войти или закрыться, если же есть робот, написанный под ТС, то скорее всего всё будет гуд
[Удален]  
Oxana Tambur:
Если нет возможности быть у монитора, то ручками могут и не успеть войти или закрыться, если же есть робот, написанный под ТС, то скорее всего всё будет гуд

Много робот ловит на новостях?

Я лично ни одного не видел, который новостной "вертолет" полностью в профит кушает

А тут тем более робот на вылет

2.5 тысячи пунктов за 30 минут.....

Здесь поможет только стоп-лосс

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