Почему для многих торговля без стоп-лоссов считается абсурдным! - страница 16

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Anton Zverev:
Торговля без стоп лосса, это типо открыл сделку и сидишь молишься пока цена не вернется?

Открыл --и пусть висит , Рынок вернется

а вместо молишься  торги в ежедн.реж при любых просадках 

В итоге формула

Всегда = прибыль + ребейт в ежедн.режиме + проторговка бонуса

Рынок против ТС = прибыль + ребейт в ежедн.режиме + проторговка бонуса - просадка

Рынок в мою сторону = прибыль + ребейт в ежедн.режиме + проторговка бонуса + уменьшение просадки 

 
Oxana Tambur:
Видать их всех бесит что я девушка, и мне рот не закрыть, когда я отстаиваю своё, честно без зазора совести, нажитое и приобретённое.
Просто не знают как реагировать, особенно когда поняли, что вы не прикалываетесь, а всё излагаете честно и от души.
Всё, ухожу в англ часть ... (расслабляться нельзя).
 
Sergey Golubev:
Просто не знают как реагировать, особенно когда поняли, что вы не прикалываетесь, а всё излагаете честно и от души.
Да, душу изливаешь, а в неё га...ят без зазора совести.
Поведение недалёких. Увы мужчинам это свойственно.
 
Sergey Golubev:
Просто не знают как реагировать, особенно когда поняли, что вы не прикалываетесь, а всё излагаете честно и от души.
Всё, ухожу в англ часть ... (расслабляться нельзя).
Спасибо Вам и хорошего дня и работы, и главное, получайте наслаждение от своих трудов, а не как тут у нас-только негатив.
 
Oxana Tambur:
Да, душу изливаешь, а в неё гадят без зазора совести.
Поведение недалёких. Увы мужчинам это свойственно.
Как я вас понимаю. Нас из англ части они тоже недолюбливают.
Всё, ухожу в свою англ часть форума
:)
[Удален]  
Viktor Shekhovtsov:

Открыл --и пусть висит , Рынок вернется

Наверное люди, которые здесь продали, тоже так думали))

 

 

Как когда-то пели,

"Все вернется, обязательно опять вернется!" С.

 
Anton Zverev:

Наверное люди, которые здесь продали, тоже так думали))

 

это не смерть депо , у меня схожих моментов мин. 2 было за 1.5г  (авг 15 и июн 16)

Главное, торговля замком однолотностью и Выдержка (длительно пересиживать) 

 
Alexey Burnakov:

Как когда-то пели,

"Все вернется, обязательно опять вернется!" С.

в точку ! сотни раз убеждался : стоп Тут выбивается , а вот возврат цены сразу или в среднесроке это сколь угодно частый момент Рынка
 
Viktor Shekhovtsov:
в точку ! сотни раз убеждался : стоп Тут выбивается , а вот возврат цены сразу или в среднесроке это сколь угодно частый момент Рынка
Я с сарказмом это спел. ) Но если Вам везет, я только рад.
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