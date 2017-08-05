Почему для многих торговля без стоп-лоссов считается абсурдным! - страница 16
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Торговля без стоп лосса, это типо открыл сделку и сидишь молишься пока цена не вернется?
Открыл --и пусть висит , Рынок вернется
а вместо молишься торги в ежедн.реж при любых просадках
В итоге формула
Всегда = прибыль + ребейт в ежедн.режиме + проторговка бонуса
Рынок против ТС = прибыль + ребейт в ежедн.режиме + проторговка бонуса - просадка
Рынок в мою сторону = прибыль + ребейт в ежедн.режиме + проторговка бонуса + уменьшение просадки
Видать их всех бесит что я девушка, и мне рот не закрыть, когда я отстаиваю своё, честно без зазора совести, нажитое и приобретённое.
Всё, ухожу в англ часть ... (расслабляться нельзя).
Просто не знают как реагировать, особенно когда поняли, что вы не прикалываетесь, а всё излагаете честно и от души.
Поведение недалёких. Увы мужчинам это свойственно.
Просто не знают как реагировать, особенно когда поняли, что вы не прикалываетесь, а всё излагаете честно и от души.
Всё, ухожу в англ часть ... (расслабляться нельзя).
Да, душу изливаешь, а в неё гадят без зазора совести.
Поведение недалёких. Увы мужчинам это свойственно.
Всё, ухожу в свою англ часть форума
:)
Открыл --и пусть висит , Рынок вернется
Наверное люди, которые здесь продали, тоже так думали))
Как когда-то пели,
"Все вернется, обязательно опять вернется!" С.
Наверное люди, которые здесь продали, тоже так думали))
это не смерть депо , у меня схожих моментов мин. 2 было за 1.5г (авг 15 и июн 16)
Главное, торговля замком однолотностью и Выдержка (длительно пересиживать)
Как когда-то пели,
"Все вернется, обязательно опять вернется!" С.
в точку ! сотни раз убеждался : стоп Тут выбивается , а вот возврат цены сразу или в среднесроке это сколь угодно частый момент Рынка