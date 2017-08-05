Почему для многих торговля без стоп-лоссов считается абсурдным! - страница 27

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Oxana Tambur:
Незаконной? В смысле? Вы навернео что-то либо не то прочли либо не так поняли. У меня нет открытой брокерской компании резидента на территории Молдавии.

Вот так сдуваются "совладельцы брокерских компаний" имеющие "прямой выход" на Нью-Йоркскую фондовую биржу....

Всё, ушел плакать! 

 
Дмитрий:

Вот так сдуваются "совладельцы брокерских компаний" имеющие "прямой выход" на Нью-Йоркскую фондовую биржу....

Всё, ушел плакать! 

Люди Вы по ходу не разбираетесь что такое "резидент" и "не резидент", почитайте. спасибо, занимаемся этим с 2012 года, пока не сдулись, но спасибо за предсказание будущего!
И Вам хорошего процветания в этой суровой стране.
 

УВАЖАЕМЫЕ.
Ещё один пост не по теме, я напрямую обращаюсь к модератору с просьбой о бане.

Хотите общаться, с удовольствием, создаём ветку по теме и спорим, умничаем, выпендриваемся хоть кто как.

Сейчас меня интересуют лишь посты по теме.
Всем удачки. 

 
Oxana Tambur:
Мы владельцы , или совладельцы или как там это называется одного из брокеров, а когда есть такие полномочия, то есть выход в любой рынок
Объясните как будет обрабатываться Стоп-лосс в брокерской конторе в которой вы совладелец?
 
Oxana Tambur:

УВАЖАЕМЫЕ.
Ещё один пост не по теме, я напрямую обращаюсь к модератору с просьбой о бане.


Какая баня?

Ладно, если серьезно, мы тут тоже десятилетнюю форекс пыль протираем с мониторов.
Вообщем. Есть такая штука "шок" называется. Вот он (или она) бывает зараза, и довольно часто.
Пример по теме.


Есть такие трейдеры - без стопов торгуют, (да еще некоторые вербуют в свое ученье).
Так вот, ближе к делу, после этого, как его, "шока" одна часть таких трейдеров "исчезла" а выжившие стали ставить стопы, забыв про свою теорию.

 
Maksim Levashov:
А вы видели исполнение стопов на такой шпиле?
 
без стопа 2 года =полет нормальный !
 
Maksim Levashov:


Какая баня?

Ладно, если серьезно, мы тут тоже десятилетнюю форекс пыль протираем с мониторов.
Вообщем. Есть такая штука "шок" называется. Вот он (или она) бывает зараза, и довольно часто.
Пример по теме.


Есть такие трейдеры - без стопов торгуют, (да еще некоторые вербуют в свое ученье).
Так вот, ближе к делу, после этого, как его, "шока" одна часть таких трейдеров "исчезла" а выжившие стали ставить стопы, забыв про свою теорию.


Пусть забывают, это их право!!!

 
Maksim Levashov:


Какая баня?

Ладно, если серьезно, мы тут тоже десятилетнюю форекс пыль протираем с мониторов.
Вообщем. Есть такая штука "шок" называется. Вот он (или она) бывает зараза, и довольно часто.
Пример по теме.


Есть такие трейдеры - без стопов торгуют, (да еще некоторые вербуют в свое ученье).
Так вот, ближе к делу, после этого, как его, "шока" одна часть таких трейдеров "исчезла" а выжившие стали ставить стопы, забыв про свою теорию.


а баня здесь при чём вообще?!

 

я торговал без стопов и влетел ногами в сало) но со стопами выкидывала часто раньше

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