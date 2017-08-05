Почему для многих торговля без стоп-лоссов считается абсурдным! - страница 27
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Незаконной? В смысле? Вы навернео что-то либо не то прочли либо не так поняли. У меня нет открытой брокерской компании резидента на территории Молдавии.
Вот так сдуваются "совладельцы брокерских компаний" имеющие "прямой выход" на Нью-Йоркскую фондовую биржу....
Всё, ушел плакать!
Вот так сдуваются "совладельцы брокерских компаний" имеющие "прямой выход" на Нью-Йоркскую фондовую биржу....
Всё, ушел плакать!
И Вам хорошего процветания в этой суровой стране.
УВАЖАЕМЫЕ.
Ещё один пост не по теме, я напрямую обращаюсь к модератору с просьбой о бане.
Хотите общаться, с удовольствием, создаём ветку по теме и спорим, умничаем, выпендриваемся хоть кто как.
Сейчас меня интересуют лишь посты по теме.
Всем удачки.
Мы владельцы , или совладельцы или как там это называется одного из брокеров, а когда есть такие полномочия, то есть выход в любой рынок
УВАЖАЕМЫЕ.
Ещё один пост не по теме, я напрямую обращаюсь к модератору с просьбой о бане.
Какая баня?
Ладно, если серьезно, мы тут тоже десятилетнюю форекс пыль протираем с мониторов.
Вообщем. Есть такая штука "шок" называется. Вот он (или она) бывает зараза, и довольно часто.
Пример по теме.
Есть такие трейдеры - без стопов торгуют, (да еще некоторые вербуют в свое ученье).
Так вот, ближе к делу, после этого, как его, "шока" одна часть таких трейдеров "исчезла" а выжившие стали ставить стопы, забыв про свою теорию.
Какая баня?
Ладно, если серьезно, мы тут тоже десятилетнюю форекс пыль протираем с мониторов.
Вообщем. Есть такая штука "шок" называется. Вот он (или она) бывает зараза, и довольно часто.
Пример по теме.
Есть такие трейдеры - без стопов торгуют, (да еще некоторые вербуют в свое ученье).
Так вот, ближе к делу, после этого, как его, "шока" одна часть таких трейдеров "исчезла" а выжившие стали ставить стопы, забыв про свою теорию.
Пусть забывают, это их право!!!
Какая баня?
Ладно, если серьезно, мы тут тоже десятилетнюю форекс пыль протираем с мониторов.
Вообщем. Есть такая штука "шок" называется. Вот он (или она) бывает зараза, и довольно часто.
Пример по теме.
Есть такие трейдеры - без стопов торгуют, (да еще некоторые вербуют в свое ученье).
Так вот, ближе к делу, после этого, как его, "шока" одна часть таких трейдеров "исчезла" а выжившие стали ставить стопы, забыв про свою теорию.
а баня здесь при чём вообще?!
я торговал без стопов и влетел ногами в сало) но со стопами выкидывала часто раньше