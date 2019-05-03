Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 6
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Так и должно быть!Это в MT5 отличие. На бирже, как мы видим, суммарно ноль, как и должно быть.
И какое на Ваше усмотрение решение этой проблемы?
Отражение в справке реального положения вещей.
Хорошо, поддерживаю Вас, но ведь это можно решить и программным путем , не так ли?
На бирже есть такие значения
Всегда сохраняется равенство BUY_физики + BUY_юрики == SELL_физики + SELL_юрики.
MT5 возвращает каких-то два значения, которые не понятно еще и что показывают. Если они имеют отношение к ОИ, то надо, чтобы они возвращали какие-то мат. комбинации четырех вышеназванных значений.
Точку уже поставили здесь. Тогда это уже будет многоточие)
Прочел главу 2.2. Понятие "открытого интереса" и "общего количества открытых позиций". Из описания, как и представлялось, выходит, что MT5 возвращает все, что угодно, но только не ОИ.
Торгуют на бирже, пишую приложения для Маркета, а явных несоответствий почему-то не замечают.
По поводу параметров
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент
double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
double
сделал запрос на биржу. Есть сильная уверенность - что это реальные параметры, но они не вывешиваются на сайте moex, так как являются платными.
Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:
Совпадение по цифрам на 100%.
Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:
Совпадение по цифрам на 100%.
Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:
Совпадение по цифрам на 100%.
Цитата поддержи Финама
Общ. спрос - Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах
Общ. предл. - Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах
Т.е., как и предполагал, это никакой не ОИ, а сумма всех бандов (без учета айсбергов) соответствующей стороны стакана.
Но вот только тогда получается, что MT5 транслирует стакан не полностью - сумма бандов меньше, чем эти значения. Да и как можно было говорить, что это ОИ?! Когда черным по белому есть же SYMBOL_SESSION_INTEREST. И вот его история как раз доступна!
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