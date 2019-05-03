Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 9
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А вот и за сегодня графики:
Вот так должно быть:
Вот так должно быть:
Расшифруйте, пожалуйста, что означают эти индикаторы в транскрипции MQL5? Какое соответствие между названиями индикаторов и константами в MQL5?
Расшифровываю:
1.Цену пропускаем - слишком просто.
2.Объем пропускаем - совсем просто.
3.Orders Volume -
SymbolInfoDouble( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME );
SymbolInfoDouble( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME );
4.Total Orders
( long )SymbolInfoInteger( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS );
( long )SymbolInfoInteger( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS );
5.Open Interest
SymbolInfoDouble( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_INTEREST );
1, 2 и 5 можно построить хоть сейчас. 2 и 4 требуют сбора данных. Да и смысла в них никакого.
1, 2 и 5 можно построить хоть сейчас. 2 и 4 требуют сбора данных. Да и смысла в них никакого.
Вы хоть терминалом пользовались раз в жизни ? :). Сколько можно нести ересь. Особенно умиляет про пункты 2 и 4.
Не ссорьтесь, коллеги - вы оба правы!
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fxsaber, 2016.09.08 00:41Направления сделок тоже проверяли?
Мой вопрос к Вам так и остался без ответа
Индикатор Session Buy Sell Orders Volume.mq5 в виде гистограммы. При этом гистограмма показывает для каждого бара максимальное и минимальное значения Session Buy/Sell Orders Volume в течении жизни бара: