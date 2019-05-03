Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 9

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Karputov Vladimir:

А вот и за сегодня графики:

Вот так должно быть:


 
Dmitriy Skub:

Вот так должно быть:


Расшифруйте, пожалуйста, что означают эти индикаторы в транскрипции MQL5? Какое соответствие между названиями индикаторов и константами в MQL5?
 
Karputov Vladimir:
Расшифруйте, пожалуйста, что означают эти индикаторы в транскрипции MQL5? Какое соответствие между названиями индикаторов и константами в MQL5?

Расшифровываю:

1.Цену пропускаем - слишком просто.

2.Объем пропускаем - совсем просто.

3.Orders Volume -

SymbolInfoDouble( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME );
SymbolInfoDouble( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME );

4.Total Orders

( long )SymbolInfoInteger( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS );

( long )SymbolInfoInteger( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS );


5.Open Interest

 SymbolInfoDouble( Symbol( ), SYMBOL_SESSION_INTEREST );

 

1, 2 и 5 можно построить хоть сейчас. 2 и 4 требуют сбора данных. Да и смысла в них никакого. 

 
fxsaber:

1, 2 и 5 можно построить хоть сейчас. 2 и 4 требуют сбора данных. Да и смысла в них никакого. 

Вы хоть терминалом пользовались раз в жизни ? :). Сколько можно нести ересь. Особенно умиляет про пункты 2 и 4.
 
Не ссорьтесь, коллеги - вы оба правы!
 
Karputov Vladimir:
Вы хоть терминалом пользовались раз в жизни ? :). Сколько можно нести ересь. Особенно умиляет про пункты 2 и 4.
Кончайте флудить. Если не согласны по существу - аргументы в студию.
 
Dmitriy Skub:
Не ссорьтесь, коллеги - вы оба правы!
Мой вопрос к Вам так и остался без ответа
 
fxsaber:
Мой вопрос к Вам так и остался без ответа

Бывает.
 

Индикатор Session Buy Sell Orders Volume.mq5 в виде гистограммы. При этом гистограмма показывает для каждого бара максимальное и минимальное значения Session Buy/Sell Orders Volume в течении жизни бара:

Session Buy Sell Orders Volume 

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