Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не готов обсуждать трактовки и алгоритмы, но суть показателя могу пояснить.
Велком!
Не знакомы. Это - не обидно, потому, что это - термин середины 90-х годов, как и термин "Открытый интерес".
Александр, В квике нет истории ОИ, только за последние несколько дней.
Что то последнее время глюки с картинками.. так и не смог сделать вставку..........................
Я специально взял дневную свечу , чтобы максимально в картинке отобразить глубину истории , как видите данные построения графика ( Ои) идут аж с 2015 июня.. Что же они мне шлют тогда если не историю?
Что то последнее время глюки с картинками.. так и не смог сделать вставку..........................
Я специально взял дневную свечу , чтобы максимально в картинке отобразить глубину истории , как видите данные построения графика ( Ои) идут аж с 2015 июня.. Что же они мне шлют тогда если не историю?
Давайте вместе посчитаем контракты:
68584 - 101509 + 229959 - 197034 = 0
Получается, что на открытие рынка каждого дня мы входим с ОИ в отношении продавцов и покупателей 0 ?
Давайте вместе посчитаем контракты:
68584 - 101509 + 229959 - 197034 = 0
Получается, что на открытие рынка каждого дня мы входим с ОИ в отношении продавцов и покупателей 0 ?
Не те данные смотрите - Вы смотрите сколько было открыто позиций, и конечно это число в сумме будет давать "0". А вот что возвращает терминал:
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент 12254 + Общий объём ордеров на продажу в текущий момент 11838 = 24092. К этому значению наиболее близко значение с сайта биржи:
Не те данные смотрите... А где можно взять данные как у вас?