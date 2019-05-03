Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 4

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Не готов обсуждать трактовки и алгоритмы, но суть показателя могу пояснить. 
 
Алексей Тарабанов:
Не готов обсуждать трактовки и алгоритмы, но суть показателя могу пояснить. 
Велком!
 
fxsaber:
Велком!
Спасибо. Знакомы с термином "открыться на..." (покупку/продажу) ?
 

Не знакомы. Это - не обидно, потому, что это - термин середины 90-х годов, как и термин "Открытый интерес".  

[Удален]  
Dmitriy Skub:
Александр, В квике нет истории ОИ, только за последние несколько дней.

Что то последнее время  глюки с картинками.. так и не смог сделать вставку..........................

Я специально взял дневную свечу , чтобы  максимально в картинке отобразить глубину истории , как видите данные построения графика ( Ои) идут аж с 2015 июня..  Что же они мне шлют  тогда если не историю?

Файлы:
2345.jpg  897 kb
 
Alexander Antoshkin:

Что то последнее время  глюки с картинками.. так и не смог сделать вставку..........................

Я специально взял дневную свечу , чтобы  максимально в картинке отобразить глубину истории , как видите данные построения графика ( Ои) идут аж с 2015 июня..  Что же они мне шлют  тогда если не историю?

А график то где? Вижу пустой фон черный)) Вообще, имел в виду минутки, а не дневки. Возьмите сразу месячную свечу тогда)
 
Попался с гибернацией: не учел, что при пробуждения после гибернации в индикаторе будет "prev_calculated==0". Ну, а так как в каждом индикаторе, при "prev_calculated==0" все элементы индикаторного массива пересчитываются, то я потерял накопление значений открытого интереса за вчера. Обидно.
 

Давайте вместе посчитаем контракты:

68584 - 101509 + 229959 - 197034 = 0

Получается, что на открытие рынка каждого дня мы входим с ОИ в отношении продавцов и покупателей 0 ? 

 
victor51152:

Давайте вместе посчитаем контракты:

68584 - 101509 + 229959 - 197034 = 0

Получается, что на открытие рынка каждого дня мы входим с ОИ в отношении продавцов и покупателей 0 ? 

Не те данные смотрите - Вы смотрите сколько было открыто позиций, и конечно это число в сумме будет давать "0". А вот что возвращает терминал:

2016.09.03 10:37:32.699 SymbolInfoDouble (RTS-9.16,M5)  Cуммарный объём сделок в текущую сессию 61939.0
2016.09.03 10:37:32.699 SymbolInfoDouble (RTS-9.16,M5)  Cуммарный оборот в текущую сессию 7809404587.0
2016.09.03 10:37:32.699 SymbolInfoDouble (RTS-9.16,M5)  Cуммарный объём открытых позиций 543418.0
2016.09.03 10:37:32.699 SymbolInfoDouble (RTS-9.16,M5)  Общий объём ордеров на покупку в текущий момент 12254.0
2016.09.03 10:37:32.699 SymbolInfoDouble (RTS-9.16,M5)  Общий объём ордеров на продажу в текущий момент 11838.0

 

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент 12254 + Общий объём ордеров на продажу в текущий момент 11838 = 24092. К этому значению наиболее близко значение с сайта биржи:

 Количество сделок, RTS-9.16


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Код контракта Цена Изменение, % Объем, ₽ Объем, контр. Откр. позиции Изменение Расчетная цена Исполнение Открытые позиции Физические лица Юридические лица Итого Длинные Короткие Длинные Короткие Итоги торгов
Файлы:
SymbolInfoDouble.mq5  3 kb
 

Не те данные смотрите... А где можно взять данные как у вас?

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