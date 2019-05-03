Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 5
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возвращает терминал:...- вот это где взять?
Я в своём сообщении прикрепил скрипт.
Давайте вместе посчитаем контракты:
68584 - 101509 + 229959 - 197034 = 0
Получается, что на открытие рынка каждого дня мы входим с ОИ в отношении продавцов и покупателей 0 ?
Вот, допустим, ввели новый торговый инструмент. В начале оба ОИ нулевые. После первой транзакции оба ОИ должны стать положительными и одинаковыми. После следующей - аналогично. Почему в реальности отличие? Что-то в расчете биржевого ОИ не учитывается?
Так и должно быть!Это в MT5 отличие. На бирже, как мы видим, суммарно ноль, как и должно быть.
Где вы увидели отличие в реальности?
А график то где?
и так понятно )
Вообще рассуждая о понятии ОИ, — имеет смысл юзать такие понятия, как «новые/старые» «продавцы/покупатели» … ну да и было бы не плохо отделить юрлицо от физлица)
мне вооще мало надо ,.........для меня бы было интересно что происходило в модели свечей с историей хотя бы двух дней, ну максимум пяти дней ( уж не до месяца)).... например :что происходило на уровне , закрытие или открытие ?
какое количество вливающихся в рынок В МОМЕНТЕ НОВЫХ операторов (продавцов/покупателей)превалирует над количеством уходящих с рынка в моменте старых операторов — и превалирующие новые операторы рынка исповедуют БЫЧИЙ по преимуществу сантимент…
Как-то так… если вкратце…
и так понятно )
Вообще рассуждая о понятии ОИ, — имеет смысл юзать такие понятия, как «новые/старые» «продавцы/покупатели» … ну да и было бы не плохо отделить юрлицо от физлица)
мне вооще мало надо ,.........для меня бы было интересно что происходило в модели свечей с историей хотя бы двух дней, ну максимум пяти дней ( уж не до месяца)).... например :что происходило на уровне , закрытие или открытие ?
какое количество вливающихся в рынок В МОМЕНТЕ НОВЫХ операторов (продавцов/покупателей)превалирует над количеством уходящих с рынка в моменте старых операторов — и превалирующие новые операторы рынка исповедуют БЫЧИЙ по преимуществу сантимент…
Как-то так… если вкратце…
А кластерный анализ, Дельта, обьемный анализ никак не помогают...?
к этому потом вернемся , надо с Ои разобраться, и поставить точку в теме
На дворе осень "Буротино" берет букварь и идет в школу))
к этому потом вернемся , надо с Ои разобраться, и поставить точку в теме