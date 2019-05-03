Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 5

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возвращает терминал:...- вот это где взять?
 
victor51152:
возвращает терминал:...- вот это где взять?
Я в своём сообщении прикрепил скрипт.
 
Karputov Vladimir:
Я в своём сообщении прикрепил скрипт.
а как их разделить на юриков и физиков? ( так как я щитаю, что именно юрики сливают...)
 
victor51152:

Давайте вместе посчитаем контракты:

68584 - 101509 + 229959 - 197034 = 0

Получается, что на открытие рынка каждого дня мы входим с ОИ в отношении продавцов и покупателей 0 ? 

Так и должно быть!
fxsaber:

Вот, допустим, ввели новый торговый инструмент. В начале оба ОИ нулевые. После первой транзакции оба ОИ должны стать положительными и одинаковыми. После следующей - аналогично. Почему в реальности отличие? Что-то в расчете биржевого ОИ не учитывается?

Это в MT5 отличие. На бирже, как мы видим, суммарно ноль, как и должно быть.
 
fxsaber:
Так и должно быть!Это в MT5 отличие. На бирже, как мы видим, суммарно ноль, как и должно быть.
Где вы увидели отличие в реальности?
 
victor51152:
Где вы увидели отличие в реальности?
Здесь.
[Удален]  
Dmitriy Skub:
А график то где? 

и так понятно )

Вообще рассуждая о понятии ОИ, — имеет смысл  юзать такие понятия, как «новые/старые» «продавцы/покупатели»  … ну да и было бы не плохо отделить юрлицо от физлица)

мне вооще мало надо ,.........для меня бы было интересно  что происходило в модели свечей с историей хотя бы двух дней, ну максимум  пяти дней ( уж не до месяца)).... например :что происходило на уровне ,  закрытие или открытие ?

какое количество вливающихся в рынок В МОМЕНТЕ НОВЫХ операторов (продавцов/покупателей)превалирует над количеством уходящих с рынка в моменте старых операторов — и превалирующие новые операторы рынка исповедуют БЫЧИЙ по преимуществу сантимент…

Как-то так… если вкратце…

 
Alexander Antoshkin:

и так понятно )

Вообще рассуждая о понятии ОИ, — имеет смысл  юзать такие понятия, как «новые/старые» «продавцы/покупатели»  … ну да и было бы не плохо отделить юрлицо от физлица)

мне вооще мало надо ,.........для меня бы было интересно  что происходило в модели свечей с историей хотя бы двух дней, ну максимум  пяти дней ( уж не до месяца)).... например :что происходило на уровне ,  закрытие или открытие ?

какое количество вливающихся в рынок В МОМЕНТЕ НОВЫХ операторов (продавцов/покупателей)превалирует над количеством уходящих с рынка в моменте старых операторов — и превалирующие новые операторы рынка исповедуют БЫЧИЙ по преимуществу сантимент…

Как-то так… если вкратце…

А кластерный анализ, Дельта, обьемный анализ никак не помогают...?
[Удален]  
victor51152:
А кластерный анализ, Дельта, обьемный анализ никак не помогают...?

к этому потом вернемся , надо с Ои разобраться, и поставить точку в теме 

На дворе осень "Буротино"  берет букварь и идет в школу))

 
Alexander Antoshkin:
к этому потом вернемся , надо с Ои разобраться, и поставить точку в теме 
Точку уже поставили здесь. Тогда это уже будет многоточие)
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